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Фернандо Гавирия – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Дубль Фернандо Гавирии на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2020

 

 

  Фернандо Гавирия сделал дубль, выиграв второй этап гонки  Вуэльта провинции Сан-Хуан-2020. На 4-м этапе 25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates обошёл французского гонщика команды Israel Start-Up Nation  Руди Барбье и своего соотечественника, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходжа.

  На этот раз последним Фернандо Гавирию развозил Максимилиано Ричезе, который не смог помочь товарищу по команде на 1-м этапе. Петер Саган (Bora-hansgrohe) финишировал 4-м. Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) сохранил майку лидера.

 

Это был самый протяжённый этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. Завтра у гонщиков день отдыха, после которого участников ждёт горный этап с финишем на вершине Альто Колорадо на высоте 2565 м в 15-км подъём со средним градиентом 4%.

 

 

Фернандо Гавирия – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Photo © Bettini/UAE Team Emirates

 

  Фернандо Гавирия: «Сегодняшний этап немного осложнил подъём 1-й категории. Но команда идеально работала до финиша. Они вернули отрыв, вывезли меня к спринту, чем я очень доволен. Молано и Ричезе доставили меня на позицию  в самый правильный момент, что мне помогло. Очень доволен своей формой, предвкушаю вторую часть гонки».

 

  Петер Саган: «Спасибо ребятам за их работу, особенно на финальных километрах, за их отличный развоз. Ноги у меня ещё не на том уровне, который требуется для борьбы в таком долгом спринте, поэтому финишировал 4-м. В одном из туннелей я попал в небольшой завал, но смог вернуться на велосипед и остаться в пелотоне».

 

  Ремко Эвенепул: «Посмотрим. Лично я думаю, что главным соперником является Оскар Севилья. Но у меня довольно большое преимущество, надеюсь, смогу сохранить лидерство.

 

  В прошлом году я был в другом  положении – должен был работать на Жулиана. В этом году я защищаю майку. Мне нет необходимости атаковать. Единственное, что нужно – усидеть, постараться не выпасть с колеса. Подходит ли мне подъём на Альто Колорадо? Он не ощущается как обычный подъём. Вообще-то, ты едешь в гору около 80 км, почти три часа. Самая трудная часть – 3 км до финиша. Там всегда образуются эшелоны. Так было и в прошлом году, и в позапрошлом. Я не тяжёлый парень, так что обычно все подъёмы должны мне подходить, но посмотрим».

 

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Спортивный директор команды Bo ... (3)
    Earl57-Фото
    Сильно подозреваю что на Туре главным соперником Сагана в борьбе за зеленую майку будет Ваут Ван Арт. И трудно будет Петеньке, ой как трудно...
  • Camel
    Спортивный директор команды Bo ... (3)
    Camel-Фото

    Если я на велосипеде, для этого есть одна причина – я хочу побеждать».

    Скажешь это Ремко Эвенпулу, Матье Вандерпулу и, например, Винченцо Нибали.

  • Camel
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...временами напоминает ухоженного и заласканного домашнего кота в поединке с бездомными уличными. Он слишком сытый, чтобы сражаться...

    Это о Сагане. biggrin

     

    Уважаемая Администрация! Прошу именно это сообщение Earl57 ввести в разряд уникальных и предложить автору запатентовать эту фразу как предмет интеллектуальной собственности. Можно даже на заставку Сагану предложить. biggrin

    Великолепное наблюдение!

    И классное знание матчасти и велоспорта в целом!

     

     

  • motte
    Спортивный директор команды Bo ... (3)
    motte-Фото

    Спасибо!

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    motte-Фото

    Спасибо вам!

  • AvA
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    AvA-Фото

    Что я увидел на финише (следил за Саганом):

    1. приблизительно за километр до финиша Сагана немного зажали по бокам - пришлось явно потолкаться плечами, но вроде это особо не помешало

    2. не было ни одного развозчика Боры, но было два у Эмиратов

    3. Саган выбрал идеальное место - он постоянно сидел на колесе у Гавирии

    4. сложилось субъективное пречатление, что на финишных 100-150 метрах не хватило то ли силы, то ли резкости. потому что с колеса он не выпал, но и перегнать не получилось

    5. метров за 50 до финиша бросил вкручивать и уже доезжал глядя по сторонам

     

    я думаю, он сознательно не рвёт жилы всегда и везде, чтобы не укататься. выбрал для себя главные цели на сезон и постепенно подводит форму к этим датам. во всяком случае в интеревью он именно это сказал, и я этому верю

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Earl57-Фото
    Чистое 4-е место. Похоже, что постепенно набирает форму и не торопится. Но честно говоря, временами напоминает ухоженного и заласканного домашнего кота в поединке с бездомными уличными. Он слишком сытый, чтобы сражаться. Такие у меня ощущения.
    Руди Барбьер был очень хорош. Обогнал Ходега как стоячего.
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    motte-Фото

    Ольга, привет!

    Что на этот раз у Сагана?

  • uran
    Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэль ... (6)
    uran-Фото
    Просто здешние комментаторы никогда не испытывали близких к велоспорту нагрузок, когда после гонки ты никакой физически. Поэтому совсем "детские" болячки часто манифестируют.
  • RVL
    Ремко Эвенепул - победитель 3 ... (3)
    RVL-Фото
    а если бы деньги ставить на это событие?

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