Фернандо Гавирия – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Дубль Фернандо Гавирии на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2020

Фернандо Гавирия сделал дубль, выиграв второй этап гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2020. На 4-м этапе 25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates обошёл французского гонщика команды Israel Start-Up Nation Руди Барбье и своего соотечественника, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходжа.

На этот раз последним Фернандо Гавирию развозил Максимилиано Ричезе, который не смог помочь товарищу по команде на 1-м этапе. Петер Саган (Bora-hansgrohe) финишировал 4-м. Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) сохранил майку лидера.

Это был самый протяжённый этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. Завтра у гонщиков день отдыха, после которого участников ждёт горный этап с финишем на вершине Альто Колорадо на высоте 2565 м в 15-км подъём со средним градиентом 4%.

Photo © Bettini/UAE Team Emirates

Фернандо Гавирия: «Сегодняшний этап немного осложнил подъём 1-й категории. Но команда идеально работала до финиша. Они вернули отрыв, вывезли меня к спринту, чем я очень доволен. Молано и Ричезе доставили меня на позицию в самый правильный момент, что мне помогло. Очень доволен своей формой, предвкушаю вторую часть гонки».

Петер Саган: «Спасибо ребятам за их работу, особенно на финальных километрах, за их отличный развоз. Ноги у меня ещё не на том уровне, который требуется для борьбы в таком долгом спринте, поэтому финишировал 4-м. В одном из туннелей я попал в небольшой завал, но смог вернуться на велосипед и остаться в пелотоне».

Ремко Эвенепул: «Посмотрим. Лично я думаю, что главным соперником является Оскар Севилья. Но у меня довольно большое преимущество, надеюсь, смогу сохранить лидерство.

В прошлом году я был в другом положении – должен был работать на Жулиана. В этом году я защищаю майку. Мне нет необходимости атаковать. Единственное, что нужно – усидеть, постараться не выпасть с колеса. Подходит ли мне подъём на Альто Колорадо? Он не ощущается как обычный подъём. Вообще-то, ты едешь в гору около 80 км, почти три часа. Самая трудная часть – 3 км до финиша. Там всегда образуются эшелоны. Так было и в прошлом году, и в позапрошлом. Я не тяжёлый парень, так что обычно все подъёмы должны мне подходить, но посмотрим».