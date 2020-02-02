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Ремко Эвенепул удержал майку лидера Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 на 5-м этапе

Ремко Эвенепул сохранил лидерство на королевском горном этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) сумел удержать майку лидера общего зачёта Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 на королевском горном этапе с финишем на Альто Колорадо. 5-й этап стартовал после дня отдыха. Команды Bora-hansgrohe и UAE Team Emirates порвали пелотон, создав эшелоны. За 35 км до финиша 20-летний капитан команды Deceuninck-Quick Step оказался во второй группе, а его соперники Филиппо Ганна, выступающий на гонке за сборную Италии, а также Брэндон Макналти (UAE Team Emirates)уехали вперёд. В какой-то момент Ганна стал виртуальным лидером общего зачёта.

 

   За 20 км до финиша разрыв составлял 1:18. Вместе с Эвенепулом остались лишь два товарища по команде - Питер Серри и Берт Ван Лерберг. В группе Эвенепула находился и один из его главных соперников – Оскар Севилья (Medellin), также упустивший момент раскола пелотона.

 

  В уехавшей от Эвенепула группе силы объединили четыре команды, которые добрали отрыв дня. Зденек Штыбар вернулся к Эвенепулу из этой группы, а на финальных 13 км Ремко Эвенепул остался без товарищей по команде и, работая вместе с Оскаром Севильей, сумел добрать лидеров за 8 км до финиша.

 

  Догнав соперников, Ремко Эвенепул несколько раз атаковал. За 3 км до финиша первая группа сократилась примерно до 10 гонщиков. 23-летний колумбийский гонщик команды Androni Giocattoli - Sidermec Мигель Флорес (Miguel Eduardo Flórez)атаковал на последних 500 метрах и одержал победу на 5-м этапе. Оскар Севилья и Брэндон Макналти финишировали 2-м и 3-м соответственно.

 

 

 

 

  

 

 

Photo © Ilario/ vueltaasanjuan.org

 

  Ремко Эвенепул: «Когда пелотон раскололся, я не смог последовать за первой группой, так как оказался заперт между двумя гонщиками. Должен признаться, что запаниковал, когда разрыв достиг полутора минут. С помощью моих невероятных товарищей по команде я приблизился к лидерам, а затем мы работали вместе с Севильей и вернулись в первую группу.

 

  Счастлив, что я смог удержать майку и не потерял время. Впереди ещё два этапа, они больше подходят спринтерам, чем горнякам, поэтому в общем чувствую себя более спокойно. Но до воскресенья мы не должны терять концентрацию. Надеюсь, нам удастся не дать пелотону расколоться и я смогу поработать на Альваро Хджа».

 

  Брэндон Макналти: «Мы знали, что на боковых ветрах появится шанс расколоть пелотон, так что были очень внимательны. Ребята вышли на отличную позицию и начали задавать скорость, чтобы поставить в опасную ситуацию других фаворитов. Гонка пошла довольно активно, поэтому Ричезе и другие ребята команды мне очень помогли. Я понимал, что в тот момент появился просвет, но сам больше думал о победе на этапе. Ещё январь, поэтому мой спринт на таком финише ещё не совсем хороший, хотя, учитывая все обстоятельства, я доволен, что занял 3-е место».

 

 

Результаты 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Мигель Флорес Miguel Eduardo Florez Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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Комментарии

  • s75
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (12)
    s75-Фото

    Ну тут и развели)) к неизбежному уходу ветеранов готовятся, подписывая сильных гонщиков под конкретную специализацию. Австралиец приходит на (к сожалению) освободившееся место Кири, но не вместо него. 

    Как верно заметил RVL, хороший такой имиджевый ход, я бы добавил - интересный, покатается на незначительных гонках, там, куда раньше приезжали в неполном составе, ну и пул спонсоров доволен. С приходом ИНЕОС в команду пришла своего рода спортивная глобализация, тут вам и парусный спорт, и бег, и Ф1, теперь и триатлон. Сэр Джеймс - глобальный человек)))

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (3)
    motte-Фото

    Молодежь зарубилась!

    Ганна на зубах, но молодцом, чем я хуже ремко???

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (3)
    Earl57-Фото

    Здесь скорее провал Мовистара, чем убедительная победа Ремко. Идея у Мовистара была хорошая, но на реализацию их не хватило. Топовых генеральщиков на гонке нет, так что делать далеко идущие выводы пока не стоит, на мой взгляд. Отъехать Ремко не дали, мгновенно садились за ним. Квики быстро осыпались после атаки Мовистара, ОАЭ и Боры, похоже что поддержки в горах у Ремко не будет и дальше. Выживать придется самостоятельно.

    Скорее удивил Ганна. С его весо-ростовыми характеристиками держался наравне с легкими горняками. На зубах, но удержался.

    Эмираты добились чего хотели - продвинули Макналти повыше в генерале. Парню 21 год, хорошая разделка в сочетании с хорошим горным ходом - у него определенно есть потенциал.

    Саган хорошо потренировался. Не очень поняла кого Бора хотела продвинуть. Если Боднара, то это несерьезно...

    Севилью похоже устраивает подиум в ГК, он хотел победы на этапе. Совсем чуток не хватило. Он не колесничал во время погони, но и не надрывался как Ремко. На финише сделал всех, кроме молодого колумбийца из Андрони. Это в 43 года.

  • Student
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: Camel
    Похоже на агонию. Кириенко неожиданно ушел, поэтому надо немедленно кого-нибудь подписать на его место. Но не 36-летнего же старпёра в плавках! Триатлонист-на. Почему не снукерист? Это же потенциальные завалы в пелотоне.
    Ну взяли на скорую руку, покатается до середины сезона, потом уйдёт в триатлон рв его место прийдет другой. Лицензию же сохранить надо.
  • Александра
    Василий Кириенко объявил о зав ... (22)
    Александра-Фото
    Человек-мотор! Моторище!!! Прекрасная карьера и ещё половина жизни впереди. Удачи Василию.
  • Ice
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (12)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Похоже на агонию. Кириенко неожиданно ушел, поэтому надо немедленно кого-нибудь подписать на его место. Но не 36-летнего же старпёра в плавках! Триатлонист-на. Почему не снукерист? Это же потенциальные завалы в пелотоне.

    Вообще-то он профессиональный велосипедист в первую очередь. Какие завалы, вы новость целиком читали бы. Или для вас Ликвигас и Каннодейл не авторитетные команды?)))

  • Александра
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (12)
    Александра-Фото
    Очень странный ход. Допускаю, что я крайне слабо разбираюсь в матчасти структуры команды, поэтому ничего больше добавить не могу. Была бы эта команда среднего звена... Не понимаю.
  • Ice
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (3)
    Ice-Фото

    Могуч Ремко, могуч. И отрыв догнал, и в конце были силы, пытался раздергать. Но финишного куска пока нет.

  • Camel
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (12)
    Camel-Фото

    Похоже на агонию. Кириенко неожиданно ушел, поэтому надо немедленно кого-нибудь подписать на его место. Но не 36-летнего же старпёра в плавках! Триатлонист-на. Почему не снукерист? Это же потенциальные завалы в пелотоне.

  • Sezar
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (2)
    Sezar-Фото

    Опять этот ужасный Бухман)).

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