Ремко Эвенепул удержал майку лидера Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 на 5-м этапе

Ремко Эвенепул сохранил лидерство на королевском горном этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) сумел удержать майку лидера общего зачёта Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 на королевском горном этапе с финишем на Альто Колорадо. 5-й этап стартовал после дня отдыха. Команды Bora-hansgrohe и UAE Team Emirates порвали пелотон, создав эшелоны. За 35 км до финиша 20-летний капитан команды Deceuninck-Quick Step оказался во второй группе, а его соперники Филиппо Ганна, выступающий на гонке за сборную Италии, а также Брэндон Макналти (UAE Team Emirates)уехали вперёд. В какой-то момент Ганна стал виртуальным лидером общего зачёта.

За 20 км до финиша разрыв составлял 1:18. Вместе с Эвенепулом остались лишь два товарища по команде - Питер Серри и Берт Ван Лерберг. В группе Эвенепула находился и один из его главных соперников – Оскар Севилья (Medellin), также упустивший момент раскола пелотона.

В уехавшей от Эвенепула группе силы объединили четыре команды, которые добрали отрыв дня. Зденек Штыбар вернулся к Эвенепулу из этой группы, а на финальных 13 км Ремко Эвенепул остался без товарищей по команде и, работая вместе с Оскаром Севильей, сумел добрать лидеров за 8 км до финиша.

Догнав соперников, Ремко Эвенепул несколько раз атаковал. За 3 км до финиша первая группа сократилась примерно до 10 гонщиков. 23-летний колумбийский гонщик команды Androni Giocattoli - Sidermec Мигель Флорес (Miguel Eduardo Flórez)атаковал на последних 500 метрах и одержал победу на 5-м этапе. Оскар Севилья и Брэндон Макналти финишировали 2-м и 3-м соответственно.

Photo © Ilario/ vueltaasanjuan.org

Ремко Эвенепул: «Когда пелотон раскололся, я не смог последовать за первой группой, так как оказался заперт между двумя гонщиками. Должен признаться, что запаниковал, когда разрыв достиг полутора минут. С помощью моих невероятных товарищей по команде я приблизился к лидерам, а затем мы работали вместе с Севильей и вернулись в первую группу.

Счастлив, что я смог удержать майку и не потерял время. Впереди ещё два этапа, они больше подходят спринтерам, чем горнякам, поэтому в общем чувствую себя более спокойно. Но до воскресенья мы не должны терять концентрацию. Надеюсь, нам удастся не дать пелотону расколоться и я смогу поработать на Альваро Хджа».

Брэндон Макналти: «Мы знали, что на боковых ветрах появится шанс расколоть пелотон, так что были очень внимательны. Ребята вышли на отличную позицию и начали задавать скорость, чтобы поставить в опасную ситуацию других фаворитов. Гонка пошла довольно активно, поэтому Ричезе и другие ребята команды мне очень помогли. Я понимал, что в тот момент появился просвет, но сам больше думал о победе на этапе. Ещё январь, поэтому мой спринт на таком финише ещё не совсем хороший, хотя, учитывая все обстоятельства, я доволен, что занял 3-е место».