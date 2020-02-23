Ремко Эвенепул – победитель Вольты Альгарве-2020

Ремко Эвенепул – победитель, Максимилиан Шахманн и Мигель Лопес – призёры Вольты Альгарве-2020

20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) ещё раз продемонстрировал, что умеет успешно выступать под прессингом ожиданий. Он не только стал самым молодым в истории португальской гонки Вольта Альгарве победителем генеральной классификации, но также завершил эту гонку с двумя победами на этапе.

На финальном 5-м этапе, 20,3 км индивидуальной гонке на время Ремко Эвенепул, являющийся действующим чемпионом Европы в разделке, показал на этой дистанции лучший результат, опередив на 10 секунд чемпиона мира в разделке Роана Денниса (Ineos) и на 19 секунд чемпиона Швейцарии в разделке Стефана Кюнга (Groupama-FDJ). Ремко Эвенепул показал лучшее время на двух промежуточных отсечках, проехав дистанцию в 20,3 км за 24 минуты 7 секунд со средней скоростью 50.504 км/час.

В общем зачёте Ремко Эвенепул одержал победу с преимуществом в 38 секунд над Максимилианом Шахманном (Bora-hansgrohe) и в 39 секунд над Мигелем Лопесом (Astana).

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele - Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Я на всём этапе ехал на максимальной скорости, и когда финишировал, знал, что генеральная классификация в безопасности. Но никто не знал, какой результат этапа. Только когда Том сообщил мне его по радио, я почувствовал облегчение и смог начать праздновать победу, которая важна для меня, потому что я выиграл этап в борьбе с чемпионом мира и после тяжёлой недели гонки. На обеих горных финишах Вольты Альгарве я напрягал все силы, а сегодня дистанция тоже была трудной.

Что чувствую? Много эмоций и счастье. Это было идеальное завершение гонки, в которой мне очень хотелось выиграть генеральную классификацию. Хочу сказать большое спасибо всей команде. Они были так сильны, много работали ради меня, показали ещё раз наш менталитет – все за одного и один за всех. Счастлив, что выиграл эту прекрасную гонку. Это результат, который укрепит мою уверенность перед следующими целями».

Макс Шахманн: «Сегодня на старте были несколько сильных раздельщиков, так что я должен был выложить все силы, чтобы удержаться наверху. Я показал хорошее время на промежуточной отсечке, но понимал, что обойти Эвенепула будет трудно. В итоге я занял 4-е место на этапе, благодаря чему стал вторым в общем зачёте. Я вполне доволен тем, что смог достичь, особенно, учитывая, что это моя первая гонка сезона. Такой результат даёт уверенность перед предстоящими гонками».

Мигель Лопес: «Я был серьезно настроен проехать хорошую «разделку», потому что это была моя первая индивидуальная гонка в сезоне, и я хотел провести настоящий тест своего уровня в этой дисциплине после всей той работы, которая была проделана в течение зимы. Я очень хорошо себя чувствовал сегодня, и все на дистанции сложилось прекрасно. Я доволен своим выступлением, потому что этот результат мотивирует меня и дарит дополнительную уверенность перед следующими гонками. Также, я рад, что добрался до подиума на «Волте Алгарве». Быть третьим в такого рода гонке с «разделкой» в финале значит очень многое для меня. Думаю, что после вчерашней победы и сегодняшнего подиума в общем зачете я могу считать начало сезона очень успешным. Теперь у меня будет небольшой перерыв, после чего я отправлюсь на многодневку «Париж-Ницца».