Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 19:29
Жулиан Алафилипп не выйдет на старт 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020
Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) не выйдет на старт 3-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не сможет продолжить гонку из-за проблем с желудком, о чём команда сообщила через Твиттер.
Photo: @GettySport/Deceuninck-Quick Step
Deceuninck-Quick Step: «К сожалению, из-за проблем с желудком Жулиан Алафилипп вынужден сойти с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 и не выйдет на старт индивидуальной гонки 3-го этапа. Желаем ему скорейшего выздоровления!».
В прошлом году Жулиан Алафилипп стал победителем двух этапов Вуэльты провинции Сан-Хуан и занял 2-е место в генеральной классификации.
Следующей гонкой Жулиана Алафилиппа будет Тур Колумбии 2.1, который стартует 11 февраля.
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