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Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Жулиан Алафилипп не выйдет на старт 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020  

 

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) не выйдет на старт 3-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не сможет продолжить гонку из-за проблем с желудком, о чём команда сообщила через Твиттер.

 

Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

 

Photo: @GettySport/Deceuninck-Quick Step

 

 

  Deceuninck-Quick Step: «К сожалению, из-за проблем с желудком Жулиан Алафилипп вынужден сойти с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 и не выйдет на старт индивидуальной гонки 3-го этапа. Желаем ему скорейшего выздоровления!».

 

В прошлом году Жулиан Алафилипп стал победителем двух этапов Вуэльты провинции Сан-Хуан и занял 2-е место в генеральной классификации.

 

Следующей гонкой Жулиана Алафилиппа будет Тур Колумбии 2.1, который стартует 11 февраля.

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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5 - 9 февраля 2020

Etoile de Besseges

11 - 16 февраля 2020

Tour Colombia 2.1

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну в общем, Ремко осталось привезти горнякам сегодня 1-1,5 минуты и дело в шляпе...

  • wheel
    Бьярне Риис о возвращении в ве ... (4)
    wheel-Фото

    Ага! у нас биатлон по сей день полон таких профессионалоф..

  • Sezar
    Винченцо Нибали и Джулио Чикко ... (4)
    Sezar-Фото

    Чикконе не торопится, но пора бы уже кмк примерять роль второго капитана. Тем более на Джиро.

  • Mima
    Винченцо Нибали и Джулио Чикко ... (4)
    Mima-Фото
    Отличная статья
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    motte-Фото

    +1

    Спасибо!

  • EL-Fenomeno
    Ричи Порт – победитель Тура Да ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, победительница женского ТДА (американка) тоже из команды ТРЭК. Так что начинают трэко-загофредовцы сезон "за здравие"

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Винченцо Нибали и Джулио Чикко ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Geco это гекон , а тарантул это tarantula . Может я чего и не знаю .
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    Earl57-Фото
    Петер только начал ускоряться, как его подрезал парень из Фатимы. Сразу за ним прошмыгнул гонщик из Бардиани. Снова ускориться Саган не смог или не захотел. Гавирия выскочил из-за спины Сагана.
    Аргентинец метался туда-сюда - направо, налево, снова направо. Кроме Сагана подрезал как минимум двоих, про прямолинейность движения ему видно не рассказывали. На любой европейской гонке за такие маневры он бы вылетел с гонки как пробка от призового шампанского. А здесь и дисквы нет, и шампанское Гавирия открыть не смог))
    Он бутыль тряс и так и сяк. Стучал по донышку, никак не открывается. Руководитель оргкомитета взялся помочь, но тоже не смог открыть, даже штопор не помог. Посмеялись, поставили бутылку на пол и ушли))
    Алафилип хотел развезти Ходега. Разогнался, вылетел впереди пелотона, оглянулся - а у него на колесе только Штыбар сидит. Ускорение Алафилипа Ходегу оказалось не по силам...
    Анекдот был, а гонка.
  • allb46
    Винченцо Нибали и Джулио Чикко ... (4)
    allb46-Фото

    Очень хорошая статья, большое спасибо.

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    motte-Фото

    Пётр что то скажет о себе?

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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