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Падения и травмы на 1-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

Гонщик команды Jumbo-Visma и гонщик команды Ineos сошли с Вуэльты Бургоса-2020 после падения

 

 

  1-й этап Вуэльты Бургоса-2020, ставший для большинства команд Мирового тура рестартом  сезона, не обошёлся без завалов. За 55 км до финиша произошёл большой завал.

 

  Продолжить гонку после него не смогли два гонщика – стажёр команды Jumbo-Visma 20-летний Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize), который должен начать в команде профессиональную карьеру в 2021 году, и 26-летний колумбийский гонщик команды Ineos Себастьян Энао (Sebastián Henao).

 

 

 

 

  Как сообщает команда Ineos, у Себастьяна Энао вывих правого плечевого сустава. По сообщению команды Jumbo-Visma Гейс Леемрейзе едва не потерял часть пальца правой руки. Его доставили в больницу, где пластический хирург с успехом провёл операцию по восстановлению пальца.

 

 

 

  Франс Маассен (Frans Maassen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Гейс и вся команда отлично вели гонку до этого завала. Они были внимательны, находились впереди. Гейс и Финн работали на команду. После падения нам пришлось перегруппироваться, потому что Джордж тоже попал в завал. В финале мы планировали спринтовать с Тимо, но, к сожалению, он прокололся за 7 км до финиша».

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Теги к статье: Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • uran
    Феликс Гросшартнер, Алехандро ... (1)
    uran-Фото
    Приятно читать интервью 40-летнего Вальверде, что творят эти "ветераны".
  • uran
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    uran-Фото
    Страде Бьянке проще, дороги не загружены.
  • EL-Fenomeno
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо было оргам где то ещё тыщёнку метров)) накинуть чтобы получились легендарные 300км. в сумме как в очень старые времена!

    Администрация прибрежных городов, находящихся в провинции Савона, отказались перекрывать ради классики единственную главную прибрежную дорогу в разгар сезона, осложнённого пандемией коронавируса.

    Вполне ожидаемо, более того, вангую что подобное мы увидим и в Испании, и во Франции.

    Участники, стартующие в Милане, поедут по побережью только от Империи. После старта в Милане гонщики поедут по широким прямым и плоским дорогам

    Последние 70 км. только и смотреть.

    Если бы ещё и Чипрессу с Поджо убрали (а ведь были ранее опасения/разговоры насчёт будет или не будет Поджо ди Сан-Ремо на МСР), тогда это бы стала вообще не настоящая классичиссима.

    P.S.

    Как там со Страде Бьянке? Всё в норме, никаких переносов, отмен или изменений (в маршруте и километраже) ???

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    спасибо, Ольга.
    Правда странновато, что в Швейцарии по календарю такая большая разница между ITT & RR
  • SportSpirit
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    SportSpirit-Фото

    По теме публикации.

     

    Хочется верить, что сезон будет продолжаться. Хочется верить, что мера безопасности "контактировал с тем, кто контактировал с тем, кто контактировал - давай, до свидания" не станет способом манипуляции. Все-таки шоссейный велоспот отличается от олимпийского спорта и поэтому жив! 

  • SportSpirit
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Ух как! Суровая необходимость. Мне хватило фото с представления и интервью Гроссхартнера в маске в микрофон в полиэтилене) 
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Ну и где же хвалёный Эвенпул?

    Тут скорее вопрос, где остальные квиковцы. За 50 км до финиша они попытались устроить эшелоны. Хотели порвать пелотон и потеряли Сэма Беннета и Арчболда. Красная майка Моркова еще некоторое время мелькала впереди, потом и он с Лампартом отпали, оставив Ремко и Альмейду разбираться самостоятельно. Погоне за Ремко квиковцы не мешали. И Ремко продержался всего 10 км. 

  • paindoc
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    paindoc-Фото

    Сделали бы уже виртуальной и все по-честному

    Или нет

    Первые 200 км в реале, а потом виртуально.....
    Интересный сезон будет

  • paindoc
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    paindoc-Фото

    Велики все дезинфицировать

    Маршрут пролить весь антисептиком
    Никаких зрителей 

    За нарушение - расстрел
    Всех протирать антисептиком до и после

    На промежуточных спринтах брать мазки изо всех отверстий

    Особенно у лидеров

    При положительной пробе у выигрывшего - пожизненная дисквалификация

    Только массовые карательные акции могут спасти спорт

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 1 (8)
    uran-Фото
    Цитата: Camel
    Ну и где же хвалёный Эвенпул?
    Как где, десятый ))

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