Падения и травмы на 1-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:23
Гонщик команды Jumbo-Visma и гонщик команды Ineos сошли с Вуэльты Бургоса-2020 после падения
1-й этап Вуэльты Бургоса-2020, ставший для большинства команд Мирового тура рестартом сезона, не обошёлся без завалов. За 55 км до финиша произошёл большой завал.
Продолжить гонку после него не смогли два гонщика – стажёр команды Jumbo-Visma 20-летний Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize), который должен начать в команде профессиональную карьеру в 2021 году, и 26-летний колумбийский гонщик команды Ineos Себастьян Энао (Sebastián Henao).
Как сообщает команда Ineos, у Себастьяна Энао вывих правого плечевого сустава. По сообщению команды Jumbo-Visma Гейс Леемрейзе едва не потерял часть пальца правой руки. Его доставили в больницу, где пластический хирург с успехом провёл операцию по восстановлению пальца.
Франс Маассен (Frans Maassen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Гейс и вся команда отлично вели гонку до этого завала. Они были внимательны, находились впереди. Гейс и Финн работали на команду. После падения нам пришлось перегруппироваться, потому что Джордж тоже попал в завал. В финале мы планировали спринтовать с Тимо, но, к сожалению, он прокололся за 7 км до финиша».
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