Падения и травмы на 1-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

Надо было оргам где то ещё тыщёнку метров)) накинуть чтобы получились легендарные 300км. в сумме как в очень старые времена!

Администрация прибрежных городов, находящихся в провинции Савона, отказались перекрывать ради классики единственную главную прибрежную дорогу в разгар сезона, осложнённого пандемией коронавируса.

Вполне ожидаемо, более того, вангую что подобное мы увидим и в Испании, и во Франции.

Участники, стартующие в Милане, поедут по побережью только от Империи. После старта в Милане гонщики поедут по широким прямым и плоским дорогам

Последние 70 км. только и смотреть.

Если бы ещё и Чипрессу с Поджо убрали (а ведь были ранее опасения/разговоры насчёт будет или не будет Поджо ди Сан-Ремо на МСР), тогда это бы стала вообще не настоящая классичиссима.

P.S.

Как там со Страде Бьянке? Всё в норме, никаких переносов, отмен или изменений (в маршруте и километраже) ???