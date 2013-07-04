Матье ван дер Пул: «Проблема спринтеров в том, что они слишком долго ждут»

Матье ван дер Пул – победитель 1 этапа Арктической гонки Норвегии-2019

24-летний нидерландский гонщик команды Corendon – Circus Матье ван дер Пул вернулся в гонки на шоссе после перерыва и сразу одержал победу, выиграв 1-й этап Арктической гонки Норвегии.

В конце апреля чемпион мира по велокроссу стал победителем Амстел Голд Рэйс, после чего с шоссе переключился на маунтинбайк, где сделал хет-трик, выиграв три этапа Кубка мира, последний из которых прошёл 11 августа. Но теперь целью Матье ван дер Пула является участие в чемпионате мира по велоспорту на шоссе. Ради подготовки к нему он предпочёл пропустить чемпионат мира по маунтинбайку, который пройдёт в августе.

Матье ван дер Пул: «Я знал, что у меня вполне хорошая форма, в противном случае нельзя выиграть в Кубке Мира, но я всё-таки немного удивился, что так хорошо чувствовал себя. Я хорошо выступал на маунтинбайке, но было сложно сказать, что смогу сделать на долгой гонке, как справлюсь с дистанцией. Но оказалось, что я в порядке. Весь день ехали на полной скорости. Я видел цифры, поэтому так удивлён, что в конце у меня хорошо шла нога и я сумел провести такой сильный спринт.

Проблема большинства спринтеров, и я часто говорю об этом, когда смотрю гонки по телевизору, что они всегда слишком долго ждут. А потом они удивляются, когда кто-то начинает спринтовать быстрее них. Сегодня был как раз такой случай. Надо набраться смелости и спуртовать чуть дальше от финиша. Если ждать до последних 150 метров, выиграть трудно.

Я отлично знаю, где, за сколько метров до конца могу начинать спринт. Не понимаю, почему многие спринтеры ждали так долго. Я считаю, что лучше попытаться и начать свой собственный спринт, чем ждать, как кто-то спуртует. Думаю, сегодня я идеально спринтовал».

Матье ван дер Пул утверждает, что не собирается бороться за генеральную классификацию на Арктической гонке Норвегии, а настроен только на этапы. Теперь его целью является 3-й этап с горным финишем: «Обычно такие подъёмы (3,5 км с 11,8%) для меня немного сложноваты. И в гонке есть сильные горняки. Сегодня я уже заметил это, особенно Луценко. Он был очень силён. Думаю, он – фаворит на общий зачёт. Конечно, я буду защищать майку лидера, но в прошлом году это оказалось слишком сложно. А в этом году подъёмы ещё труднее».