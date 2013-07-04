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Матье ван дер Пул: «Проблема спринтеров в том, что они слишком долго ждут»

Матье ван дер Пул – победитель 1 этапа Арктической гонки Норвегии-2019

 

 

  24-летний нидерландский гонщик команды Corendon – Circus Матье ван дер Пул вернулся в гонки на шоссе после перерыва и сразу одержал победу, выиграв 1-й этап Арктической гонки Норвегии.  

 

  В конце апреля чемпион мира по велокроссу стал победителем Амстел Голд Рэйс,  после чего с шоссе переключился на маунтинбайк, где сделал хет-трик, выиграв три этапа Кубка мира, последний из которых прошёл 11 августа. Но теперь  целью Матье ван дер Пула является участие в чемпионате мира по велоспорту на шоссе. Ради подготовки к нему он предпочёл пропустить чемпионат мира по маунтинбайку, который пройдёт в августе.  

 

Матье ван дер Пул: «Проблема спринтеров в том, что они слишком долго ждут»

 

  Матье ван дер Пул: «Я знал, что у меня вполне хорошая форма, в противном случае нельзя выиграть в Кубке Мира, но я всё-таки немного удивился, что так хорошо чувствовал себя. Я хорошо выступал на маунтинбайке, но было сложно сказать, что смогу сделать на долгой гонке, как справлюсь с дистанцией. Но оказалось, что я в порядке. Весь день ехали на полной скорости. Я видел цифры, поэтому так удивлён, что в конце у меня хорошо шла нога и я сумел провести такой сильный спринт.

 

  Проблема большинства спринтеров, и я часто говорю об этом, когда смотрю гонки по телевизору, что они всегда слишком долго ждут. А потом они удивляются, когда кто-то начинает спринтовать быстрее них. Сегодня был как раз такой случай. Надо набраться смелости и спуртовать чуть дальше от финиша. Если ждать до последних 150 метров, выиграть трудно.

 

  Я отлично знаю, где, за сколько метров до конца могу начинать спринт. Не понимаю, почему многие спринтеры ждали так долго. Я считаю, что лучше попытаться и начать свой собственный спринт, чем ждать, как кто-то спуртует. Думаю, сегодня я идеально спринтовал».

 

  Матье ван дер Пул утверждает, что не собирается бороться за генеральную классификацию на Арктической гонке Норвегии, а настроен только на этапы. Теперь его целью является 3-й этап с горным финишем: «Обычно такие подъёмы (3,5 км с 11,8%) для меня немного сложноваты. И в гонке есть сильные горняки. Сегодня я уже заметил это, особенно Луценко. Он был очень силён. Думаю, он – фаворит на общий зачёт. Конечно, я буду защищать майку лидера, но в прошлом году это оказалось слишком сложно. А в этом году подъёмы ещё труднее».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Corendon - Circus Арктическая гонка Норвегии Arctic Race of Norway многодневная велогонка Europe Tour гонка Европейского тура гонка категории 2.HC

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  1. close2you

    Сегодня, 00:23 | Регистрация: 22.07.2017

    Эх, этот парень радует всех :)

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:47 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА:
    "...Проблема большинства спринтеров, и я часто говорю об этом, когда смотрю гонки по телевизору, что они всегда слишком долго ждут. А потом они удивляются, когда кто-то начинает спринтовать быстрее них..."

    Совсем еще мальчишка ) 

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Tour de l'Avenir

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Проблема с ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Проблема большинства спринтеров, и я часто говорю об этом, когда смотрю гонки по телевизору, что они всегда слишком долго ждут. А потом они удивляются, когда кто-то начинает спринтовать быстрее них..."

    Совсем еще мальчишка ) 

  • close2you
    Матье ван дер Пул: «Проблема с ... (2)
    close2you-Фото
    Эх, этот парень радует всех :)
  • SSS
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    SSS-Фото
    Это я к тому, что испанские гонщики вынуждены выступать за иностранные команды, потому что в своих команд высокого уровня мест не хватает. А Астана при всем желании не сможет полностью укомплектоваться своими гонщиками, потому что их мало. И вот одного из них не удержали...
  • Александра
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Александра-Фото

    Мы с мужем сейчас на Лофотенах катаемся, приехали в Свольвер. Постараюсь ничего не пропустить.)

  • SportSpirit
    Binck Bank Tour-2019. Этап 4 (4)
    SportSpirit-Фото
    Психологически важная победа для Lotto Soudal.
  • Zhanzhak
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    Zhanzhak-Фото
    Сравнили. Уже как то говорила, в Европе, в той же Испании любовь к велосипеду в крови. Они рождаются с велосипедом. В Европе династии уже есть велосипедные. А в Казахстане этот вид спорта фактически зарождается. Это не самый популярный вид спорта у нас, но, интерес из года в год растёт. И молодёжь подрастает. Вот сейчас в Усть-Каменогорске прошла гонка, в которой участвовали ещё фактически дети. Кстати, близнецы Винокурова принимали там участие. Так что, его вклад в этот вид спорта очевиден.
  • Ice
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: sergejdriver
    Ну ладно там Кинтано и Вальвердо. И даже Алафилипо. Но за Лученко тут и по сопатке можно получить?

    biggrinbiggrinbiggrin



    Цитата: Николай Н.
    Первый этап, а группу порвали и скорасть приличная. Буду болеть за Лученко и Закарина.

    Есть подозрение, что человек еще на бересте писать учился)))

     

  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Луценко второй в генерале..обязан брать генерал.
  • Camel
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (24)
    Camel-Фото

    Похоже, Кэвендишу пора искать место работы на пенсии. Воистину - уходить нужно вовремя.

  • SSS
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    SSS-Фото

    На всех испанских гонщиков испанских команд не хватит. А казахстанских такого уровня раз-два и обчелся...

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