Якоб Фульсанг и Жулиан Алафилипп об Амстел Голд Рэйс-2019

Якоб Фульсанг: «Мы совершили большую ошибку на Амстел Голд Рэйс-2019»

34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг занял третье место на классике А Амстел Голд Рэйс-2019. Вместе с французским гонщиком команды Deceuninck-Quick Step Жулианом Алафилиппом Якоб Фульсанг уехал от соперников за 35 км до финиша. Их преимущество за 5 км до финиша доходило до 40 секунд над ближайшими преследователями. Якоб Фульсанг попытался уехать от Жулиана Алафилиппа за 6,7 и за 4,5 км до финиша, но в итоге на последнем километре их добрал сначала Михал Квятковски (Sky), а затем за 500 м и группа гонщиков во главе с Матье ван дер Пулом (Corendon – Circus), который выиграл спринт.

Photo © Astana Pro Team/ @GettySport

В интервью Cycling Weekly после финиша Якоб Фульсанг рассказал о гонке: «За 5 км до финиша я не верил, что нас догонят. По радио мне сказали, что Михал Квятковски и те ребята очень далеко, поэтому команда не хотела, чтобы я продолжал проводить смены. Я согласился и попросил, чтобы мне всё время сообщали информацию о разрывах. И вдруг Квятковски закрыл просвет, сделал протяжку. А потом позади нас появились тени, я оглянулся и увидел, что те гонщики уже близко.

Я доволен, что всё-таки сумел финишировать третьим, но продолжаю считать, что мы совершили огромную ошибку или выбрали рискованную тактику, потому что, в сущности, победа или второе место были почти гарантированы. А потом мы заигрались и чуть не потеряли всё».

Photo © Deceuninck - Quick-Step/ L'Équipe-Pool/Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Я был решительно настроен хорошо проехать гонку, и для нас всё шло отлично. Дрис Девенинс задал высокий темп на подъёме. Я атаковал на полной скорости. На финальных трёх километрах Фульсанг перестал работать, я взял ответственность на себя и тянул один при встречном ветре. Разрыв выглядел достаточно большим, чтобы приехать с ним на финиш и бороться за победу. Но каким-то образом остальные нас быстро догнали. Я немного разочарован, но не упал духом и уже предвкушаю следующие гонки».

Геерт Ван Бондт, спортивный директор команды Deceuninck – Quick Step: «Наша команда сегодня идеально вела гонку, придерживаясь той тактики, которую обсуждали утром. Дрис превосходно атаковал на Эйсербосвеге (Eyserbosweg) вместе с Жулианом, который потом атаковал ещё раз. К нему присоединился Фульсанг. Жулиан продолжал продавливать, они хорошо работали вместе, несмотря на давление преследователей. Но за 3 км до финиша Фульсанг прекратил проводить смены. Потом невероятным образом группа закрыла большой просвет, и Ван дер Пул взял победу».