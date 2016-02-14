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Якоб Фульсанг и Жулиан Алафилипп об Амстел Голд Рэйс-2019

Якоб Фульсанг: «Мы совершили большую ошибку на Амстел Голд Рэйс-2019»

 

 

  34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг занял третье место на классике А Амстел Голд Рэйс-2019. Вместе с французским гонщиком команды Deceuninck-Quick Step Жулианом Алафилиппом Якоб Фульсанг уехал от соперников за 35 км до финиша. Их преимущество за 5 км до финиша доходило до 40 секунд над ближайшими преследователями. Якоб Фульсанг попытался уехать от Жулиана Алафилиппа за 6,7 и за 4,5 км до финиша, но в итоге на последнем километре их добрал сначала Михал Квятковски (Sky), а затем за 500 м и группа гонщиков во главе с Матье ван дер Пулом (Corendon – Circus), который выиграл спринт.

 

 

 

 

 

Photo © Astana Pro Team/ @GettySport  

 

  В интервью Cycling Weekly после финиша Якоб Фульсанг рассказал о гонке: «За 5 км до финиша я не верил, что нас догонят. По радио мне сказали, что Михал Квятковски и те ребята очень далеко, поэтому команда не хотела, чтобы я продолжал проводить смены. Я согласился и попросил, чтобы мне всё время сообщали информацию о разрывах. И вдруг Квятковски закрыл просвет, сделал протяжку. А потом позади нас появились тени, я оглянулся и увидел, что те гонщики уже близко.

 

  Я доволен, что всё-таки сумел финишировать третьим, но продолжаю считать, что мы совершили огромную ошибку или выбрали рискованную тактику, потому что, в сущности, победа или второе место были почти гарантированы. А потом мы заигрались и чуть не потеряли всё».

 

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step/ L'Équipe-Pool/Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп: «Я был решительно настроен хорошо  проехать гонку, и для нас всё шло отлично. Дрис Девенинс задал высокий темп на подъёме. Я атаковал на полной скорости. На финальных трёх километрах Фульсанг перестал работать, я взял ответственность на себя и тянул один при встречном ветре. Разрыв выглядел достаточно большим, чтобы приехать с ним на финиш и бороться за победу. Но каким-то образом остальные нас быстро догнали. Я немного разочарован, но не упал духом и уже предвкушаю следующие гонки».

 

  Геерт Ван Бондт, спортивный директор команды Deceuninck – Quick Step: «Наша команда сегодня идеально вела гонку, придерживаясь той тактики, которую обсуждали утром. Дрис превосходно атаковал на Эйсербосвеге (Eyserbosweg) вместе с Жулианом, который потом атаковал ещё раз. К нему присоединился Фульсанг. Жулиан продолжал продавливать, они хорошо работали вместе, несмотря на давление преследователей. Но за 3 км до финиша Фульсанг прекратил проводить смены. Потом невероятным образом группа закрыла большой просвет, и Ван дер Пул взял победу».

 

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Жулиан Алафилипп Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race гонка Мирового тура классика

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  1. close2you

    Сегодня, 01:09 | Регистрация: 22.07.2017

    Невероятный вдп закрыл просвет, а не группа))

  2. Имя: Михаил

    ARC

    Сегодня, 01:19 | Регистрация: 13.12.2017

    Фульсанг оказался намного более вменяем, чем масса местных комментаторов.

  3. Имя: Андрей

    sab

    Сегодня, 04:35 | Регистрация: 14.04.2017

    Между прочим, Курдюков во время одного из репортажей рассказал, как правильно произносится фамилия Якоба. По его словам, сам гонщик ему ответил, что при произношении фамилии не надо читать букву «Г». Таким образом, правильно говорить Фульсан, а не Фульсанг ;)

  4. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 04:55 | Регистрация: 14.02.2016

    получается, проиграл не только сам Фульсан, но и вся команда Астана, раз не давала ему по радио корректной информации о преследователях.

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    получается, проиграл не только сам Фульсан, но и вся команда Астана, раз не давала ему по радио корректной информации о преследователях.

  • sab
    Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (4)
    sab-Фото
    Между прочим, Курдюков во время одного из репортажей рассказал, как правильно произносится фамилия Якоба. По его словам, сам гонщик ему ответил, что при произношении фамилии не надо читать букву «Г». Таким образом, правильно говорить Фульсан, а не Фульсанг ;)
  • ARC
    Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (4)
    ARC-Фото

    Фульсанг оказался намного более вменяем, чем масса местных комментаторов.

  • Адриен
    Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (93)
    Адриен-Фото

    Всё по спортивному. Проводить равные смены с гонщиком, ЯВНО превосходящем тебя в финишном спринте - "честно", но ГЛУПО. Для СЛАБОГО финишера Фульсанга колёсничание  было ЕДИНСТВЕННОЙ правильной тактикой. И она себя оправдала - если говорить о его единоборстве с Алафилиппом. Да, выглядел Фульсанг неплохо, но у него изначально НЕТ того рывка, необходимого для позднего отрыва и финиша. А вот если надо стабильно ТЯНУТЬ - тут он силен...

  • close2you
    Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (4)
    close2you-Фото
    Невероятный вдп закрыл просвет, а не группа))
  • Sezar
    Матье ван дер Пул – победитель ... (3)
    Sezar-Фото

    Парень - победитель по жизни. Судьба такая. Кто-то офигенный горняк, кто-то классно ездит разделку. А он -просто умеет побеждать. Серийно. В самых разных обстоятельствах.

  • Starch27
    Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (93)
    Starch27-Фото

    Когда фанаты Астаны с пеной у рта доказывают чушь - единственная правильная позиция на Велолайве. 

    Когда человек пишет правильные вещи о ошибках Астаны - астанафоб и редиска!

    Как жаль, что Велолайв превратился в неофициальный фан-сайт Астаны (

  • Brodyazhnik
    Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (93)
    Brodyazhnik-Фото

    Ух ты как расписался народ. Одна из самых шикарных концовок за последние лет 5. Вар дер Пул сотворил фантастику. А вот Фульс не заслужил. Они с Алафилиппом оба должны были пролететь заслужено. 

  • close2you
    Матье ван дер Пул – победитель ... (3)
    close2you-Фото
    Цитата: uran
    Да уж, удар по голове кирпичом всем грандам классических однодневок. Какое начало, хоть бы не сгорел быстро. Ведь яркая звезда...
    Он в велоспорта с пелёнок. Он уже не перегорит.
  • uran
    Матье ван дер Пул – победитель ... (3)
    uran-Фото
    Да уж, удар по голове кирпичом всем грандам классических однодневок. Какое начало, хоть бы не сгорел быстро. Ведь яркая звезда...

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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