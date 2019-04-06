Матье ван дер Пул – победитель Dwars door Vlaanderen-2019

Матьё ван дер Пул, Антони Тюржи, Боб Юнгельс о классике Дварс дор Фландерен-2019

24-летний нидерландский гонщик проконтинентальной команды Corendon – Circus Матьё ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв классику Дварс дор Фландерен-2019.

За 31 км до финиша Матье ван дер Пул (Corendon-Circus), Боб Юнгельс (Deceuninck-Quick Step), Антони Тюржи (Direct Energie) и Тьеш Бенот (Lotto Soudal) атаковали и за 26 км добрали находившегося впереди Лукаса Пёстльбергера (Bora-hansgrohe). Они удержали небольшое преимущество до финиша, где разыграли спринт. Матье ван дер Пул ответил на ускорение Антони Тюржи и обошёл его, взяв победу в классике. Третьим финишировал Боб Юнгельс.

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Матье ван дер Пул: «Я знал, что у меня есть шансы, потому что на Гент-Вевельгем нога у меня шла хорошо. Я впервые проехал настолько протяжённую гонку. А такую дистанцию как сегодня, я проезжал несколько раз. Так что сегодня у меня точно был шанс.

Я знаю, что хорошо спринтую, но никогда не знаешь, будешь ли самым быстрым. Понимал, что ребята постараются что-то предпринять. Мне надо было нанести встречный удар. Я вовремя увидел, что Тюржи ускоряется, отреагировал, чувствовал, что ноги хватит для спринта. Я невероятно рад, что одержал здесь победу.

Из всех гонщиков пелотона у меня меньше всех гоночных дней. Поэтому я стартовал на Дварс дор Фландерен. Мне нужны были гоночные километры, и теперь чувствую себя лучше. Между гонками концентрируешься на отдыхе, и провести больше тренировок невозможно.

На утро после Гент-Вевельгем свежим себя я не чувствовал. Но через день почувствовал себя лучше.

После Клуисберга было очень опасно. Но я атаковал не только по этому, а просто потому, что шёл на хорошей позиции. Я находился в правильном месте в нужный момент. У меня шла нога, я хотел немного предвосхитить действия соперников. Атаковал, чтобы не оказаться запертым на дальних позициях у подножия Таайенберга. Мне хотелось оказаться вне пелотона в критическом месте. Думаю, это была хорошая атака, она не планировалась. Я просто подумал, что другие начнут атаковать перед финалом. Мне хочется ехать гонку, опираясь на инстинкты, а не только по плану».

Антони Тюржи: «Кноктеберг идеально подходил для атаки, и я знал, что финиш будет быстрым. Пелотон не давал нам создать большой просвет. Мы старались сопротивляться группе. Было понятно, что Матье ван дер Пул очень быстр в спринте. За 100 м до финиша я видел, что он сел мне на колесо. Так что было трудно. По крайней мере, я постарался и хорошо спринтовал».

Боб Юнгельс: «Гонка получилась сложной. Перед Клуисбергом, где обычно бывает ключевой момент классики, нас остановили. В пелотоне немного запаниковали. В итоге надо было просто продолжать и стараться порвать группу. Мы знали, что впереди находится Матье ван дер Пул. Ждать было нельзя, поэтому я переложился к нему с Тьешем.

Финал не был для меня лёгким. Считаю, что у меня не было ни одного момента, где бы я мог создать задел и уехать. Возможно, это могло получиться лишь раз, на последней брусчатке. Но я сам ошибся – выехал из этого сектора на первой позиции. Атаковать, будучи первым колесом, не самый идеальный вариант. Потом подумал о борьбе в спринте, но против этих двух ребят у меня не было шансов».