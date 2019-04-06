VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Матье ван дер Пул – победитель Dwars door Vlaanderen-2019

Матьё ван дер Пул, Антони Тюржи, Боб Юнгельс о классике Дварс дор Фландерен-2019

 

 

  24-летний нидерландский гонщик проконтинентальной команды Corendon – Circus Матьё ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв классику Дварс дор Фландерен-2019.

 

  За 31 км до финиша Матье ван дер Пул (Corendon-Circus), Боб Юнгельс (Deceuninck-Quick Step), Антони Тюржи (Direct Energie) и Тьеш Бенот (Lotto Soudal) атаковали и за 26 км добрали находившегося впереди Лукаса Пёстльбергера (Bora-hansgrohe). Они удержали небольшое преимущество до финиша, где разыграли спринт. Матье ван дер Пул ответил на ускорение Антони Тюржи и обошёл его, взяв победу в классике. Третьим финишировал Боб Юнгельс.

 

Матье ван дер Пул – победитель Dwars door Vlaanderen-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

   Матье ван дер Пул: «Я знал, что у меня есть шансы, потому что на Гент-Вевельгем нога у меня шла хорошо. Я впервые проехал настолько протяжённую гонку. А такую дистанцию как сегодня, я проезжал несколько раз. Так что сегодня у меня точно был шанс.

 

  Я знаю, что хорошо спринтую, но никогда не знаешь, будешь ли самым быстрым. Понимал, что ребята постараются что-то предпринять. Мне надо было нанести встречный удар. Я вовремя увидел, что Тюржи ускоряется, отреагировал, чувствовал, что ноги хватит для спринта. Я невероятно рад, что одержал здесь победу.

 

  Из всех гонщиков пелотона у меня меньше всех гоночных дней. Поэтому я стартовал на Дварс дор Фландерен. Мне нужны были гоночные километры, и теперь чувствую себя лучше. Между гонками концентрируешься на отдыхе, и провести больше тренировок невозможно.

 

  На утро после Гент-Вевельгем свежим себя я не чувствовал. Но через день почувствовал себя лучше.

 

  После Клуисберга было очень опасно. Но я атаковал не только по этому, а просто потому, что шёл на хорошей позиции. Я находился в правильном месте в нужный момент. У меня шла нога, я хотел немного предвосхитить действия соперников. Атаковал, чтобы не оказаться запертым на дальних позициях у подножия Таайенберга. Мне хотелось оказаться вне пелотона в критическом месте. Думаю, это была хорошая атака, она не планировалась. Я просто подумал, что другие начнут атаковать перед финалом. Мне хочется ехать гонку, опираясь на инстинкты, а не только по плану».

 

 

  Антони Тюржи: «Кноктеберг идеально подходил для атаки, и я знал, что финиш будет быстрым. Пелотон не давал нам создать большой просвет. Мы старались сопротивляться группе. Было понятно, что Матье ван дер Пул очень быстр в спринте. За 100 м до финиша я видел, что он сел мне на колесо. Так что было трудно. По крайней мере, я постарался и хорошо спринтовал».

 

  Боб Юнгельс: «Гонка получилась сложной. Перед Клуисбергом, где обычно бывает ключевой момент классики, нас остановили. В пелотоне немного запаниковали. В итоге надо было просто продолжать и стараться порвать группу. Мы знали, что впереди находится Матье ван дер Пул. Ждать было нельзя, поэтому я переложился к нему с Тьешем.

 

  Финал не был для меня лёгким. Считаю, что у меня не было ни одного момента, где бы я мог создать задел и уехать. Возможно, это могло получиться лишь раз, на последней брусчатке. Но я сам ошибся – выехал из этого сектора на первой позиции. Атаковать, будучи первым колесом, не самый идеальный вариант. Потом подумал о борьбе в спринте, но против этих двух ребят у меня не было шансов».

 

 

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2019. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Dwars door Vlaanderen A travers la Flandre Дварс дор Фландерен гонка Мирового тура классика

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 - 6 апреля 2019

Giro di Sicilia

7 апреля 2019

Tour des Flandres

8 - 13 апреля 2019

Itzulia Basque Country

10 апреля 2019

Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • close2you
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 1 (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Николай Н.
    А Шилов молодец, немного не хватило до 3 места.
    А остался бы в локо, остальным бы до него не хватало, как раньше.
  • close2you
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Ну шо ж весьма ЗАЧЁтно для Мэсью, через год можно ждать уже даже подиума главной Фландрии (или Гент-ВевельгемА)
    Серёжка Курдюков прям таки рассыпался в дифрамбах для победителя; мне кажется даже Воут Ван Аэрт не получал таких лестных отзывов от него (и в таком количестве).
     holl
    Кстати вопрос насчёт произношения van der Poel. Может я дико ошибаюсь, но я тут в упор не вижу "у". Скорее ван дер Пёль или ван дер Пел, но точно не Пул. А что скажите вы? Голландцы есть на ВелоЛайве)
    Французы говорят матье ван дэр пУл к примеру )
  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж весьма ЗАЧЁтно для Мэсью, через год можно ждать уже даже подиума главной Фландрии (или Гент-ВевельгемА)

    Серёжка Курдюков прям таки рассыпался в дифрамбах для победителя; мне кажется даже Воут Ван Аэрт не получал таких лестных отзывов от него (и в таком количестве).

     holl

    Кстати вопрос насчёт произношения van der Poel. Может я дико ошибаюсь, но я тут в упор не вижу "у". Скорее ван дер Пёль или ван дер Пел, но точно не Пул. А что скажите вы? Голландцы есть на ВелоЛайве)

  • Александра
    Эстебан Чавес примет участие в ... (4)
    Александра-Фото

    Конечно, очень жаль, что Чавес не капитан. За этого солнечного парня просто не возможно не болеть и не переживать. Но возвращение в гонки - уже хорошо, реальное положение вещей диктует свои правила.

  • Sezar
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну Матье -вообще легенда, серийный победитель. Даже странно, что он только сейчас перешел на шоссе.

  • Николай Н.
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    А Шилов молодец, немного не хватило до 3 места.

  • Николай Н.
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Вся прелесть гонки, Старт, уехал отрыв, блокада фермеров, снова старт, падения. И отрыв разыграл финиш. Классная гонка.

  • YuraHist
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    YuraHist-Фото
    Потянет Corendon в высшую лигу)))
  • close2you
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    В первой своей гонке мироаого тура был четвертым, сейчас первый. Квики уже его приметили, как и другие команды. Такие в низших дивизионах не задерживаются.
    Да его давно приметили многие, еще когда он в юниорах рвал и мир взял. Просто он по другой программе пошел, которая сработала.
  • Astanaforever
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (9)
    Astanaforever-Фото
    В первой своей гонке мироаого тура был четвертым, сейчас первый. Квики уже его приметили, как и другие команды. Такие в низших дивизионах не задерживаются.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 апреля

Gregor Muhlberger (Bora-hansgrohe)

Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen - Baloise)

5 апреля

Pieter Weening (Roompot - Charles)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2019 (9)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)