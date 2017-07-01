Чемпионат Мира-2019 по велоспорту на шоссе пройдет по городам Йоркшира (Великобритания)

Йоркшир примет чемпионат мира по велоспорту в 2019 году

В сентябре 2019 года в Великобритании, в графстве Йоркшир (Yorkshire), пройдет чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Харрогейт (Harrogate) будет главным городом, принимающим соревнования, в нём будут финишировать все гонки. Старт гонок чемпионата мира по велоспорту-2019 примут Беверли (Beverley), Донкастер (Doncaster), Лидс (Leeds), Норталлертон (Northallerton), Рипон (Ripon) и Йорк (York).

Йоркшир продолжает утверждать себя в качестве велосипедного региона после того, как в 2014 году принял Гран-депар Тур де Франс, а затем начал проводить с 2015 года трёхдневную велогонку категории 2.1 Тур Йоркшира.

Власти графства Йоркшир намерены инвестировать в мероприятие 24 миллиона фунтов стерлингов, 15 из которых пойдут на развитие 27 пунктов, оборудованных для любителей велоспорта по всей Великобритании.

Трейси Крауч, министр спорта: «Чемпионат мира 2019 года – это фантастическое спортивное мероприятие, где мы сможем увидеть лучших велосипедистов мира, они будут бороться за радужную майку на фоне потрясающих пейзажей Йоркшира. Я знаю, что люди со всего Йоркшира, и те, кто живёт за его пределами, поддержат это событие, окажут велогонщикам великолепный приём. Возможность стать хозяевами чемпионата мира по велоспорту даёт нам отличный шанс создать базу для развития массового велоспорта. Правительство выделит 15 миллионов фунтов стерлингов на постройку велосипедной инфраструктуры, чтобы вдохновить людей по всей стране».

Брайан Куксон, президент Международного союза велосипедистов: «После огромного успеха Гран-депар Тур де Франс-2014 мне было очень приятно видеть, как родился и успешно развивается Тур Йоркшира. Мы с радостным волнением объявляли в прошлом году, что чемпионат мира по велоспорту в 2019 году примет Йоркшир. Поздравляю каждый из городов, которые будут принимать соревнования чемпионата мира».