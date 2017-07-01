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Чемпионат Мира-2019 по велоспорту на шоссе пройдет по городам Йоркшира (Великобритания)

Йоркшир примет чемпионат мира по велоспорту в 2019 году

   В сентябре 2019 года в Великобритании, в графстве Йоркшир (Yorkshire), пройдет чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Харрогейт (Harrogate) будет главным городом, принимающим соревнования, в нём будут финишировать все гонки. Старт гонок чемпионата мира по велоспорту-2019 примут Беверли (Beverley), Донкастер (Doncaster), Лидс (Leeds), Норталлертон (Northallerton), Рипон (Ripon) и Йорк (York).

 

  Йоркшир продолжает утверждать себя в качестве велосипедного региона после того, как в 2014 году принял Гран-депар Тур де Франс, а затем начал проводить с 2015 года трёхдневную велогонку категории 2.1 Тур Йоркшира.

 

 Власти графства Йоркшир намерены инвестировать в мероприятие 24 миллиона фунтов стерлингов, 15 из которых пойдут на развитие 27 пунктов, оборудованных для любителей велоспорта по всей Великобритании.  

 

 

Чемпионат Мира-2019 по велоспорту на шоссе пройдет по городам Йоркшира (Великобритания)

 

Чемпионат Мира-2019 по велоспорту на шоссе пройдет по городам Йоркшира (Великобритания)

 

  Трейси Крауч, министр спорта: «Чемпионат мира 2019 года – это фантастическое спортивное мероприятие, где мы сможем увидеть лучших велосипедистов мира, они будут бороться за радужную майку на фоне потрясающих пейзажей Йоркшира. Я знаю, что люди со всего Йоркшира, и те, кто живёт за его пределами, поддержат это событие, окажут велогонщикам великолепный приём. Возможность стать хозяевами чемпионата мира по велоспорту даёт нам отличный шанс создать базу для развития массового велоспорта. Правительство выделит 15 миллионов фунтов стерлингов на постройку велосипедной инфраструктуры, чтобы вдохновить людей по всей стране».

 

  Брайан Куксон, президент Международного союза велосипедистов: «После огромного успеха Гран-депар Тур де Франс-2014 мне было очень приятно видеть, как родился и успешно развивается Тур Йоркшира. Мы с радостным волнением объявляли в прошлом году, что чемпионат мира по велоспорту в 2019 году примет Йоркшир. Поздравляю каждый из городов, которые будут принимать соревнования чемпионата мира».

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Теги к статье: чемпион мира по шоссейному велоспорту Йоркшир

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1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Конечно, есть еще Великий Кэв!
    Но, что у него со здоровьем - неизвестно.
    Желаю ему Удачи!

    А также Уточкину (Грайпелю), Кристофу, Киттелю и всем спринтерам! 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Вы правы, надо будет еще раз посмотреть альтиметрию
    И точки расположения промежуточных спринтов )
    Но, беглым взглядом - у Сагана не будет проблем
    с зеленью.
  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    sixpack-Фото
    это понятно, но по просмотру профилей у меня сложилось впечатление, что на этом ТДФ не так много мест, где спринтеры точно выпадут, а Петя нет. ГВА и Жильбер не будут конкурентами за зеленое, они откусят очки у Сагана. А конкурентом будет спринтер (Киттель).

    Впрочем, Петя вполне может выиграть этапа 2-3 и взять зеленое с большим запасом :-)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    VeloVelo-Фото

    У Сагана есть одно большое преимущество перед спринтерами в зачете "зеленой майки".
    Он хорошо едет среднегорные этапы и этапы с горушками перед финишем.
    Плюс он стабильно едет все 3 недели ГТ. Если ему понадобятся промежутки (даже в Горах) - он их возьмет.
    Единственный конкурент у Сагана - Мэтьюз. 

    ЗЫ: ГВА, Жильбера, Дегена тоже сложно представить в роли претендентов на "зеленую майку".
    У них нет стабильности на все три недели. Их удел - борьба за этап.

  • shiber
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    shiber-Фото
    Ну и, есесно, по-русски пишется не "по русски", а через дефис. И тэдэ.
  • Brodyazhnik
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (15)
    Brodyazhnik-Фото

    Спасибо огромное! А за то, что будут читать не беспокойтесь - обязательно будут! Просто не всегда удается прочитать сразу же, как появился материал.

  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    sixpack-Фото

    если кэп не тянет, то как состав не затачивай... хотя я Кристоффу симпатизирую, буду рад, если он что-то выиграет. Спринт вообще трудно предсказуем. Как сейчас помню американских комментаторов в начале ТДФ-12. Типа молодому Сагану за счастье сама атмосфера ТДФ, проехаться рядом с Тайлером Фаррой :-) И Грайпеля перед ТДФ-14 никто высоко не ставил, и Киттеля перед ТДФ-13, итд

  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    sixpack-Фото

    Цитата: HastaManana
    У Пети есть зелёная майка ТДФ, взятая без единой победы на этапе.

     

    две майки (14 и 15 годы)

  • Андрон
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    Андрон-Фото
    Я, вообще-то и не придираюсь. Просто хотел сказать - если уж присел на эту тему, то будь добёр - соответствуй идеалу сам. Или нефиг тут заниматься словоблудием.
  • HastaManana
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (15)
    HastaManana-Фото

    Цитата: sixpack

    вообще мне думается, что зеленая Сагану в этом году совсем не гарантирована, может быть интересная борьба. Если будет доминатор в чистом спринте, а в полугорных этапах Петю будут прессовать ГВА, Меттьюз (в особенности если Санвеб поедет без ГК), Жильбер, ему придется нелегко, и шестая майка может и уплыть.

     

    Петя - сёрфер. Он всегда на гребне волны, в то время как соперники лишь на мгновение выпрыгивают выше из глубин пелотона и снова растворяются в общей массе. Именно поэтому, хоть и  без больших побед, он на втором месте в мировом рейтинге. У Пети есть зелёная майка ТДФ, взятая без единой победы на этапе. Против Пети изменяли правила (начисление очков) - не помогло:). Доминаторы в чистом спринте и рядом не стоят по количеству очков в спринтерской классификации. Их удел - борьба за второе место.

     

    Ну, и всем поклонникам Петиного таланта предлагаю ещё раз пересмотреть финиш третьего этапа Энеко Тура - 2016
    https://youtu.be/0jSQ1depQVQ

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6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
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9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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