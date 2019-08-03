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В Йоркшире разрушен мост, входящий в маршрут групповой гонки чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2019

В Йоркшире разрушен мост, входящий в маршрут мужской групповой гонки чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2019

 

 

  В Йоркшире за 52 дня до старта чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2019 из-за ливня и наводнения произошло обрушение  пролётной части моста, который был включён в маршрут мужской групповой гонки.  Мост «Гринтон Мур» был частью одного из ключевых подъёмов 285-км дистанции, примерно через 120 км после старта.  

 

В 2014 году на 1-м этапе Тур де Франс пелотон также стартовал в Лидсе и финишировал в Харрогейте, проезжая и «Гринтон Мур».

 

 

 

Photo © Swaledale Mountain Rescue Team

 

 

  Исполнительный директор по организации чемпионата мира по велоспорту в Йоркшире-2019 Энди Хиндли (Andy Hindley): «В настоящее время все наши мысли о пострадавших от наводнения. В своё время мы оценим ущерб, нанесённый маршруту с представителями совета графства Северный Йоркшир».

 

 Чемпионат мира по велоспоту-2019 пройдёт в Йоркшире (Великобритания) с 22 по 29 сентября. Мужская групповая гонка в  категории «элита» должна пройти 29 сентября. На старт гонщики выйдут в Лидсе, затем должны  преодолеть три подъёма, третий из которых «Гринтон Мур», после чего пелотон вернётся в Харрогейт, где проложены семь 13-км технически сложных кругов.

 

 

В Йоркшире разрушен мост, входящий в маршрут групповой гонки чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2019

 

 

 

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

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15 - 18 августа 2019

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16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Hammill
    Жулиан Алафилипп не собирается ... (1)
    Hammill-Фото

    И хорошо, что этапы не отменили - уж лучше достойно проиграть, чем такие сомнительные победы, вызывающие потом различные дискуссии. Мне почему то кажется, что Жулиан думает также. Тут и так многие рассуждают, что было бы, если б заранее предупредили о сокращении маршрута 19-го этапа.

    Понятно, что со временем из памяти сотрутся подробности, а на бумаге останется только достижение, и можно будет условного Чиолека считать победителем МСР, а Ван Авермата первым на Тиррено, но когда это ещё будет?

  • Student
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (13)
    Student-Фото

    Цитата: Krakk
    Если он с такой серъезной травмой заехал на 18-м этапе со семи претендентами после Берналя, и даже активничал, накрывая Томаса, что бы он сотворил, будучи здоровым? Скорее всего, сложности испорченных этапов не хватило бы для перехвата майки, но то, что он был сильнее Берналя в горах в принципе, не вызывает сомнений. Дикое невезение. Но в ближайшие годв три шансы у него будут, колумбиец ему точно пока по зубам, главное преодолеть черную полосу.

    Ну на слово я бы так не верил, чтобы такие проблемы были на 180м этапе, чем-то рассказы Эванса напоминает.

  • Mikael
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    Mikael-Фото

    С БМС странная история. Процветающая команда и компания. Такое чувство что наследники не любили деда, так как поддержать команду было не сильно сложно. Наследники просто забили.
    То есть дед жил командой, а сын дорвавшись к власти сказал что за хе*ня мол, велики. я лучше в Рино (образно) всё спущу. 

  • Freejazz
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    Freejazz-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: Александра
    В любом случае это будет официальный конец той Катюши, которая побеждала и лидировала. Неофициальная агония уже давно тянется.

    Вот тут поподробнее про "побеждала и лидировала". Просим. Победы были и на момументах. Того не отнять. Лидировала? Где? В чём?
    Лидировала в командных рейтингах UCI. Причем несколько лет подряд. Это ещё с Родригесом.
  • Mikael
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    Mikael-Фото
    Да ладно. хорошая была команда в свое время. Чё вязаться то? Лидирует Инеос и Квик Степ (не выговариваю нынешнее наименование) остальные на подсосе. Кто-то больше кто-то меньше.
  • sashaney
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    sashaney-Фото

    Цитата: Александра
    В любом случае это будет официальный конец той Катюши, которая побеждала и лидировала. Неофициальная агония уже давно тянется.

    Вот тут поподробнее про "побеждала и лидировала". Просим. Победы были и на момументах. Того не отнять. Лидировала? Где? В чём?

  • sashaney
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    sashaney-Фото
    "Слияние" - синоним сливание. Если ты Ворлд и у тебя всё ОК с $$$, то оно тебе надо? Если снизу помошь нужна, это поглощение называется. Но это не тактично. Все же всё видят и понимают: нет никакого БМС больше и не будет и Катюши.
  • sashaney
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (24)
    sashaney-Фото
    Весь ТдФ твердили Нильс уходит в Лефевру.
  • Giant72
    Омар Фраиле продолжит выступат ... (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: levonardo
    А что на счёт Власова?
    Власов топовый гонщик? Генеральщик? Ну тогда берем.. Все грантуры наши.)))

    Озвучьте пожалуйста кто нибудь бюджет Квиков и Астаны с Инеосом? Сравним , проверим и оценим эффективность меджмента команд.
    На сколько я помню, Нибали не родился в розовой майке, также и Лопес попал в команду "новичком". У Власова отличные данные - может ехать разделку, быстро восстанавливается, про горы так молчу... Также обладает высоким уровнем интеллекта, умеет читать гонку. Так что он будет оооочень полезен Астане
  • veloster
    Тибо Пино не сможет тренироват ... (13)
    veloster-Фото

    Что-то тут не складывается. Какая-то темная история.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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