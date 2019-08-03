В Йоркшире разрушен мост, входящий в маршрут групповой гонки чемпионата мира по велоспорту на шоссе-2019

В Йоркшире разрушен мост, входящий в маршрут мужской групповой гонки чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2019

В Йоркшире за 52 дня до старта чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2019 из-за ливня и наводнения произошло обрушение пролётной части моста, который был включён в маршрут мужской групповой гонки. Мост «Гринтон Мур» был частью одного из ключевых подъёмов 285-км дистанции, примерно через 120 км после старта.

В 2014 году на 1-м этапе Тур де Франс пелотон также стартовал в Лидсе и финишировал в Харрогейте, проезжая и «Гринтон Мур».

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Исполнительный директор по организации чемпионата мира по велоспорту в Йоркшире-2019 Энди Хиндли (Andy Hindley): «В настоящее время все наши мысли о пострадавших от наводнения. В своё время мы оценим ущерб, нанесённый маршруту с представителями совета графства Северный Йоркшир».

Чемпионат мира по велоспоту-2019 пройдёт в Йоркшире (Великобритания) с 22 по 29 сентября. Мужская групповая гонка в категории «элита» должна пройти 29 сентября. На старт гонщики выйдут в Лидсе, затем должны преодолеть три подъёма, третий из которых «Гринтон Мур», после чего пелотон вернётся в Харрогейт, где проложены семь 13-км технически сложных кругов.