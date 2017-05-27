Матье ван дер Пул – победитель Амстел Голд Рэйс-2019

Brodyazhnik

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (91) Ух ты как расписался народ. Одна из самых шикарных концовок за последние лет 5. Вар дер Пул сотворил фантастику. А вот Фульс не заслужил. Они с Алафилиппом оба должны были пролететь заслужено.

close2you

Матье ван дер Пул – победитель ... (2) Цитата: uran Да уж, удар по голове кирпичом всем грандам классических однодневок. Какое начало, хоть бы не сгорел быстро. Ведь яркая звезда... Он в велоспорта с пелёнок. Он уже не перегорит. Он в велоспорта с пелёнок. Он уже не перегорит.

uran

Матье ван дер Пул – победитель ... (2) Да уж, удар по голове кирпичом всем грандам классических однодневок. Какое начало, хоть бы не сгорел быстро. Ведь яркая звезда...

kimi

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (91) возьмут не беспокойтесь, даже спасибо будут говорить. мотор он что надо.

kimi

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (91) более всего я поддерживаю данный коммент. чтобы ни было не стоило давать шанс не то что пулу даже квято. вот и доездились

Astanaforever

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (91) Цитата: Student Цитата: смотрю вело давно Фульс все зделал правильно! В спринте у него мало было шансов а вот Алафилипу надо было работать и не боятся одного Фульса как сделал Ван дер Пул не боялся целого пелатона за ним



Что он сделал правильно? Такое впечатление, что половина сайта не от мира сего. Правильно сделал, что мог подставить команду и положится на долю случая?

Представим другую ситуацию, каждый может поставить себя на место кого угодно, вот я ставлю себя на место Винокурова (только не надо сразу становится на колени и верить в мой стратегический замысел). Гонщик моей команды находится в лидерующем дуэте, и везет преследователям 30-40 сек. До финиша около 2-3 км, и вот через 5 минут мой гонщик стал третьим и стучит руками по рулю, какова моя реакция? Реакция однозначно негативная, он мог подставить всю команду, результат её работы вылелился бы в место 5, может быть 6, а может и 4. То есть цель достигнута не была, команда не на подиуме, споснорам пришлось бы говорить, мы всделали всё правильно, не дали победить другому, но и сами мимо всего. Что дальше, следующая гонка Валонь, человека на победу у меня нет, скажу спонсорам потерпите пожалуйста. Потом Льеж, шансы есть, они не велики, но есть. На ГТ могу гарантировать место в топ-10 и победу на этапах, на этом сезон всё. К чему я ввиду, у Астаны в сезоне осталось не так уж и много шансов засветится на высоких местах и так просирать возможности... Я уверен, что Винокуров после гонки поговрит с Якобом, и спросит вот не взял бы ты третье место, обьяснись пожалуйста и Фульсганг, нечего внятного в ответ бы не сказал, уверен, что разборы полетов внутри Астаны после гонки будут и серьёзные.

Всем всех благ.





Цитата: Rokka Цитата: Student Ух и бред, оправдывать колесгичество Фульсганга, и главный аргумент "он не должен был привозить ЖуЖУ к победе" то есть он должен был остаться без медалей вместо того, чтобы гарантировано, как минимум, быть вторым. Повезло, что подиум урвал, а если бы не урвал где были бы все эти доводы, и теории. Не более абсолютно не за кого, но на чёрное говорить белое, уж увольте. Это потому что Фульсанг с Астаны а Алафилип с Квиков? Даже если бы Фульсанг был 4 а француз пятый я считаю это победа, хоть и моральная. Поставьте Алафилипа на место Фульса - заведомо зная что соперник превосходит его в рывке, стал бы хоть кто нибудь из квикстепа работать? Отнюдь. Висели бы на колесе мёртвым грузом, и на все доводы был бы один ответ. Или ждали пока очередной Юнгельс/Лампарт не приехал бы разыграть численное преимущество. Тактика проста - не делай то, что за тебя сделают другие. Сегодня именно Алафилип прошляпил свою гонку, но никак не Фульсанг. Будучи фаворитом, имея рывок и преимущество во времени он сделал всё не так и проиграл по всем фронтам. Датчанину может и повезло, однако как и сказали выше, его победа над Алафилипом носила больше принципиальный характер. Это потому что Фульсанг с Астаны а Алафилип с Квиков? Даже если бы Фульсанг был 4 а француз пятый я считаю это победа, хоть и моральная. Поставьте Алафилипа на место Фульса - заведомо зная что соперник превосходит его в рывке, стал бы хоть кто нибудь из квикстепа работать? Отнюдь. Висели бы на колесе мёртвым грузом, и на все доводы был бы один ответ. Или ждали пока очередной Юнгельс/Лампарт не приехал бы разыграть численное преимущество. Тактика проста - не делай то, что за тебя сделают другие. Сегодня именно Алафилип прошляпил свою гонку, но никак не Фульсанг. Будучи фаворитом, имея рывок и преимущество во времени он сделал всё не так и проиграл по всем фронтам. Датчанину может и повезло, однако как и сказали выше, его победа над Алафилипом носила больше принципиальный характер.

Господи, что за бред. Моральная победа, это с какой сказки? Кто такой Алафилипп и кто такой Фульсганг, у первого не смотря на более ранний возраст регалий гораздо больше, у Фульсганга в его 34 шансы что-то выиграть уменьшается со скоростью геометрической прогрессии. У ЖуЖу в этом сезоне классик победа на монументе и Бьянке, а теперь ещё раз моральная победа. Зная, что превосходит, так если не пробывать так не когда и не выиграешь зато с моральной победой. Тьфу....

Что он сделал правильно? Такое впечатление, что половина сайта не от мира сего. Правильно сделал, что мог подставить команду и положится на долю случая?Представим другую ситуацию, каждый может поставить себя на место кого угодно, вот я ставлю себя на место Винокурова (только не надо сразу становится на колени и верить в мой стратегический замысел). Гонщик моей команды находится в лидерующем дуэте, и везет преследователям 30-40 сек. До финиша около 2-3 км, и вот через 5 минут мой гонщик стал третьим и стучит руками по рулю, какова моя реакция? Реакция однозначно негативная, он мог подставить всю команду, результат её работы вылелился бы в место 5, может быть 6, а может и 4. То есть цель достигнута не была, команда не на подиуме, споснорам пришлось бы говорить, мы всделали всё правильно, не дали победить другому, но и сами мимо всего. Что дальше, следующая гонка Валонь, человека на победу у меня нет, скажу спонсорам потерпите пожалуйста. Потом Льеж, шансы есть, они не велики, но есть. На ГТ могу гарантировать место в топ-10 и победу на этапах, на этом сезон всё. К чему я ввиду, у Астаны в сезоне осталось не так уж и много шансов засветится на высоких местах и так просирать возможности... Я уверен, что Винокуров после гонки поговрит с Якобом, и спросит вот не взял бы ты третье место, обьяснись пожалуйста и Фульсганг, нечего внятного в ответ бы не сказал, уверен, что разборы полетов внутри Астаны после гонки будут и серьёзные.Всем всех благ.Господи, что за бред. Моральная победа, это с какой сказки? Кто такой Алафилипп и кто такой Фульсганг, у первого не смотря на более ранний возраст регалий гораздо больше, у Фульсганга в его 34 шансы что-то выиграть уменьшается со скоростью геометрической прогрессии. У ЖуЖу в этом сезоне классик победа на монументе и Бьянке, а теперь ещё раз моральная победа. Зная, что превосходит, так если не пробывать так не когда и не выиграешь зато с моральной победой. Тьфу.... Весь твой бред выдает твоя астанафобия. Больше ничего. Хватит уже.

EL-Fenomeno

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (91) Такая концовка АМГ, что просто ноу комэнтс (только удивление и аплодисменты). Даже не знаю что у меня преобладало больше окончания гонки: недоумения как Жулиан и Якоб упустили почти минутный перевес после своего парного отрыва или восторг от такого финиша (такой концовки) как пронёсся молодой Ван дер Пул пронзая всех и вся, что колесили перед ним. Голландец побеждает на самой главной классической однодневке своей страны да ещё в таком офигенном стиле - это запомнят надолго. Цитата: VLAD BRAMBILLA Браво бешанная электричка! Да он настяощий локомотив со скоростью ТэЖэВэ Интересно какой никнейм получил МВДП в шоссейном пелотоне после такой весны

jerzyk

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (91) Озвучте!

Сказали А,то говорите Б.

close2you

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (91) Вас смешно читать!!! Красивейшая победа молодого бойца!!! Отличная гонка, которую запомнишь навсегда! Это не прошлогодняя победа Вальгрена, которую уже не помнят как и его самого! Это космическая гонка от Матье! А вы все про своих фульсангов и жужу... зачем обсуждать как было бы, если у вас перед носом финальный протокол ???

Гонщик

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (91) Цитата: Hammill

Чтобы по рулю не стучать, надо было на последней пятёрки хоть иногда включаться.

Не зря же говорят ,на хитрую натуру всегда найдётся ... Фульс просто повёл себя мягко говоря не по спортивному , в итоге второго такого шанса может у него и не быть , а француз всё правильно сделал , хоть и проиграл на этот раз . Не зря же говорят ,на хитрую натуру всегда найдётся ... Фульс просто повёл себя мягко говоря не по спортивному , в итоге второго такого шанса может у него и не быть , а француз всё правильно сделал , хоть и проиграл на этот раз .