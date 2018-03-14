Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2019

Какой хитрец Фруми.))) Так и хочет чтобы Томас поехал на Вуэльту, там выматался, чтобы потом сделать его на Туре.Только личные амбиции движут Фруми невзирая на внутрикомандную стратегию. Тщеславен, ловкач.ничего не скажешь.хитер и очень подлый к тому же