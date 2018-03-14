VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2019

Однодневная голландская гонка категории World Tour Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) пройдёт 21 апреля 2019 года. Организаторы гонки объявили список из 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашения на гонку.  Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Амстел Голд Рэйс получили: 

Roompot Charles (Ned) 

Corendon-Circus (Bel) 

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel) 

Bardiani CSF (Ita) 
Wanty – Gobert (Bel) 

Israel Cycling Academy (Isr)

Vital Concept (Fra) 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 13:09 | Регистрация: 14.03.2018

    В общем, одни и те же на всех классиках)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2019

Volta a la Comunitat Valenciana

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


ОПРОС

Будете ли вы следить за гонкой Colombia 2.1?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 февраля

Sergey Shilov (Gazprom - RusVelo)

7 февраля

Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step)

Ian Boswell (Team KATUSHA-Alpecin)

Jonas Rickaert (Corendon - Circus)

Michael Valgren (Dimension Data)

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2019 (27)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)