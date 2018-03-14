Приглашения на Амстел Голд Рэйс-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 11:08
Однодневная голландская гонка категории World Tour Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) пройдёт 21 апреля 2019 года. Организаторы гонки объявили список из 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашения на гонку. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Амстел Голд Рэйс получили:
Roompot Charles (Ned)
Corendon-Circus (Bel)
Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)
Bardiani CSF (Ita)
Wanty – Gobert (Bel)
Israel Cycling Academy (Isr)
Vital Concept (Fra)
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