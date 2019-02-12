Филиппо Ганна одерживает первую победу на шоссе

Филиппо Ганна - победитель 1 этапа Тура Прованса-2019



Чемпион мира в индивидуальной гонке преследования на треке, Филиппо Ганна одержал первую победу в профессионалах на шоссе. 22-летний итальянский гонщик команды Sky показал лучший результат в индивидуальной гонке на время на 1-м этапе Тура Прованса-2019.

Равнинную дистанцию 8,9 км Филиппо Ганна преодолел за 10 минут 5 секунд со средней скоростью 52.959 км/ч. Он на 9 секунд опередил своего ближайшего соперника, нидерландского гонщика команды EF Education First Себастьяна Лангевельда.

Филиппо Ганне пришлось ждать почти два с половиной часа прежде, чем он смог начать праздновать первую победу на шоссе. Вместе с Филиппо Ганной в ожидании результатов соперников переживали его родители, Даниэла и Марко Ганна, которые представляли Италию на Олимпийских Играх в Лос-Анжелесе в 1984 году в гребле.

Photo © Team Sky

Photo © Tour de La Provence/ Kim Caritoux

Филиппо Ганна: «Я очень счастлив. Своей первой победы в профессионалах на шоссе ждал два года. Сейчас я выступаю в потрясающей команде, и эта победа для меня очень важна. Команда поддерживала меня с первого дня, а теперь сбылась моя мечта. Два месяца назад я и не думал, что такое возможно.

Дистанция была скоростной. Когда увидел, что есть небольшой ветер, то понял, что придётся хорошо постараться. Мы пошутили перед стартом, что мне надо проехать 4-км гонку преследования, а потом сразу ещё одну.

Я готовился к старту с моим тренером Дарио Чиони. Надеялся, что набрал достаточный уровень для хорошего выступления. Теперь будем защищать майку. У нас сильная команда, сделаем всё от нас зависящее. Надеть майку лидера на первом этапе в первой гонке сезона - это прекрасно и важно».