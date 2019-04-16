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Ваут Ван Арт: «Забыл поесть и потратил много сил на погоню на Париж-Рубэ-2019»

Полоса невезния Ваута Ван Арта на Париж-Рубэ-2019

 

 

   24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт финишировал на Париж-Рубэ-2019 22-м, через 1 минуту 40 секунд после победителя Филиппа Жильбера (Deceuninck-Quick Step).

 

  Полоса невезения для Ваута Ван Арта на Париж-Рубэ-2019 началась с Аренбергского леса, где ему пришлось поменять велосипед. Чуть позже, вновь пересев на свой велосипед, бельгийский гонщик упал и очень сильно ударился, в результате не смог нормально переключать передачи. После долгой выматывающей погони за лидерами, лавирования среди техничек, Ваут Вар Арт сумел вернуться в голову группы и даже отобрался в лидирующий отрыв вместе с Петером Саганом, Ивом Лампартом, Сепом Ванмарке, Филиппом Жильбером и Нильсом Политтом. Однако перед решающим сектором Каррефур де л’Арбр Ван Арту пришлось заплатить за потраченные ранее силы, он заголодал и выпал из группы лидеров.

 

 Photo © CORVOS/ Team Jumbo-Visma

 

 

 

 

   Ваут Ван Арт: «Мне очень не повезло в гонке. Чувствую себя ужасно. Смертельно устал. После неудачи в лесу я час преследовал, не думая о еде и питье. А в такой гонке за это приходится платить. За 30 км до финиша у меня кончились силы. Идеальным для меня сценарием было остаться в лидирующей группе, продолжая работать с ними до Каррефур де л’Арбр, но они начали атаковать, и я сразу почувствовал, что сил у меня не осталось. Нога шла отлично, но это небольшое утешение. Мне не хватило энергии.

 

  В лесу проколол переднее колесо. Проблема была небольшой, мы обсуждали перед стартом, что такое может случиться. Я пересел на велосипед товарища по команде. Когда остановился, цепь застряла между большой и маленькой звёздочками. На таком велосипеде ехать было нельзя. Паскаль Экхорн отдал мне свой велосипед, на котором мне удалось догнать группу. На тот момент казалось, что всё идёт хорошо.

 

  Не знаю, что произошло, но когда пересел на свой запасной велосипед, на первом же повороте поскользнулся. Может, там был песок, не знаю. Ударился сильно. Большая звёздочка заклинила, пришлось ехать на маленькой.

 

   К счастью, на Рубэ маленькая звезда тоже большая, но всё равно это не идеальный вариант. Не было товарищей по команде, которые бы могли меня подождать. Маартен Винантс и Майк Тёниссен – сильные ребята для такого типа гонок. Майк финишировал в топ-10, Маартену не повезло в зоне питания.  Я находился между техничек, и отзывать ребят не планировали. Если бы они вернулись за мной, то мы могли бы выпасть из гонки втроём. Считаю, что ошибки в действиях команды не было. Я сумел вернуться и всё ещё чувствовал себя хорошо, поэтому ускорился в группе.

 

  Всё шло гладко до последних 30 км, когда у меня кончились силы. Когда атаковал Жильбер, мне пришлось встать из седла. Сначала я удерживал темп, но потом для меня всё превратилось в большое пятно. Я полз по брусчатке, чувствовал себя ужасно. Это было сильнейшее голодание.

 

  Я не только забыл поесть, но ещё и потратил много сил на погоню. И нельзя сказать, в какой именно момент мне надо было съесть гель. Одно наслоилось на другое, куча глупостей. Энергию надо тратить в правильный момент, а если растратил силы слишком рано, то получается вот так.

 

  Думаю, глупо говорить, что победа была возможна. Гонка закончена. И не повезло многим гонщикам. Очень жаль, что со мной случились все эти поломки велосипеда, падение, о которых всё ещё думаю. Уверен, что в этот день нога шла так хорошо, что я мог удержаться в финале гораздо дольше.

 

  Что касается травм – у меня только ссадины, потому что когда упал, заскользил. Мне ещё надо сходить к физиотерапевту, но на данный момент всё не так плохо. Посмотрим, как буду чувствовать себя на следующий день. Мне кажется, мой календарь гонок не придётся менять».

 

 

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Теги к статье: Ваут Ван Арт Wout van Aert Париж-Рубэ Paris–Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • Kornej
    Нильс Политт – призёр Париж-Ру ... (8)
    Kornej-Фото

    У нас так всегда, чуть оступился, проиграл и значит звездный, зажрался, бабла до хера и тд. По моему мнению у квиков было численное преимущество и если бы не чемпионское состояние Филжила, то "сдуться" бы помог Лампард начав дергать Петра по очереди. Так и так бы скорее всего проиграл. В том году он тоже до тура только одну классику жахнул, если мне не изменяет память. Так что ставлю на льеж-бостон-льеж, на Петю конечно! 

  • velostar
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (3)
    velostar-Фото

    Петер во всех гонках этого года много работает впереди.
    Ему нужно просто не выходить на смены и в конце выигрывать спринт и все. Никаких у него проблем нет.



    Не привезут на спринт - не победит, будет работать впереди - потратит силы и тоже не победит. Так зачем тратить силы зря? Пусть остальные работают

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (49)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: SSS
    что это за байка насчет сторожей? Он же не ночью приехал.
    Так говорили,я не знаю, а что днём не сторожат уже???

    Цитата: RVL
    Эра Жильбера проходила сколько раз?
    5место на рубэ... Имхо просто Саган не попал в форму... А похоже, что набирает.
    Поддерживаю,рано хоронят.
  • Адриен
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (3)
    Адриен-Фото

    Нужна "перезагрузка", холодное ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ. Почивание на лаврах, ЗВЕЗДНОСТЬ - даже подсознательные - к добру не приводят. "...не пойму, что случилось в конце. Ноги были совершенно пустыми...". А почему у "старика" Жильбера этого не произошло? Да всё просто - что-то не так в тренировочном процессе, в мотивации, в самоанализе, в самооценке. Повторю - звездность, диферамбы, исключительность - штуки подлые, они проникают в человека как вирусы, и на многих даже честных и порядочных людей действуют на уровне подсознания. Очень надеюсь, что ПОКА блеклые выступления Сагана подействуют на него как холодный ОТРЕЗВЛЯЩИЙ душ, и в дальнейшем мы увидим прежнего легкого и стремительного Петера, а не эту теперешнию грузную и скучную "звезду".

  • Salamandra
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (49)
    Salamandra-Фото
    На самом деле это Ванмарке привез Лампарта, он больше работал, пересмотрите этот эпизод повнимательнее.
  • RVL
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (49)
    RVL-Фото

    Эра Жильбера проходила сколько раз?
    5место на рубэ... Имхо просто Саган не попал в форму... А похоже, что набирает.

  • RVL
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (3)
    RVL-Фото

    А ведь мог колесничать, убить гонку, а в итоге даже и выиграть...

     

  • EL-Fenomeno
    Филипп Жильбер – победитель Па ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой юбилей (700-я побеа) и как символично, что она получилась именно на монументалке и вообще одной из самых старых в истории шоссейного велоспорта гонке. К тому же эта виктория не побоюсь этого слова досталась легенде современного ШВ и абсолютно заслуженно.

    а Эта булыга-трофей станет великолепным дополнением до коллекции наград и призов, что заработал Ф.Жильбер за свою профи-карьеру

    bel

  • velodoctor
    Филипп Жильбер – победитель Па ... (3)
    velodoctor-Фото

    А мне кажется вполне реально ему и МСР выиграть еще, пару лет то есть на это точно. 

  • Anna P.
    Нильс Политт – призёр Париж-Ру ... (8)
    Anna P.-Фото

    Мальчик Нильс свое еще возьмет, он боролся до конца, как мог и умел. А у Фила была запредельная мотивация - теперь или никогда.

    Вот и вся разница.

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