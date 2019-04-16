Ваут Ван Арт: «Забыл поесть и потратил много сил на погоню на Париж-Рубэ-2019»

Полоса невезния Ваута Ван Арта на Париж-Рубэ-2019

24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт финишировал на Париж-Рубэ-2019 22-м, через 1 минуту 40 секунд после победителя Филиппа Жильбера (Deceuninck-Quick Step).

Полоса невезения для Ваута Ван Арта на Париж-Рубэ-2019 началась с Аренбергского леса, где ему пришлось поменять велосипед. Чуть позже, вновь пересев на свой велосипед, бельгийский гонщик упал и очень сильно ударился, в результате не смог нормально переключать передачи. После долгой выматывающей погони за лидерами, лавирования среди техничек, Ваут Вар Арт сумел вернуться в голову группы и даже отобрался в лидирующий отрыв вместе с Петером Саганом, Ивом Лампартом, Сепом Ванмарке, Филиппом Жильбером и Нильсом Политтом. Однако перед решающим сектором Каррефур де л’Арбр Ван Арту пришлось заплатить за потраченные ранее силы, он заголодал и выпал из группы лидеров.

Photo © CORVOS/ Team Jumbo-Visma

Ваут Ван Арт: «Мне очень не повезло в гонке. Чувствую себя ужасно. Смертельно устал. После неудачи в лесу я час преследовал, не думая о еде и питье. А в такой гонке за это приходится платить. За 30 км до финиша у меня кончились силы. Идеальным для меня сценарием было остаться в лидирующей группе, продолжая работать с ними до Каррефур де л’Арбр, но они начали атаковать, и я сразу почувствовал, что сил у меня не осталось. Нога шла отлично, но это небольшое утешение. Мне не хватило энергии.

В лесу проколол переднее колесо. Проблема была небольшой, мы обсуждали перед стартом, что такое может случиться. Я пересел на велосипед товарища по команде. Когда остановился, цепь застряла между большой и маленькой звёздочками. На таком велосипеде ехать было нельзя. Паскаль Экхорн отдал мне свой велосипед, на котором мне удалось догнать группу. На тот момент казалось, что всё идёт хорошо.

Не знаю, что произошло, но когда пересел на свой запасной велосипед, на первом же повороте поскользнулся. Может, там был песок, не знаю. Ударился сильно. Большая звёздочка заклинила, пришлось ехать на маленькой.

К счастью, на Рубэ маленькая звезда тоже большая, но всё равно это не идеальный вариант. Не было товарищей по команде, которые бы могли меня подождать. Маартен Винантс и Майк Тёниссен – сильные ребята для такого типа гонок. Майк финишировал в топ-10, Маартену не повезло в зоне питания. Я находился между техничек, и отзывать ребят не планировали. Если бы они вернулись за мной, то мы могли бы выпасть из гонки втроём. Считаю, что ошибки в действиях команды не было. Я сумел вернуться и всё ещё чувствовал себя хорошо, поэтому ускорился в группе.

Всё шло гладко до последних 30 км, когда у меня кончились силы. Когда атаковал Жильбер, мне пришлось встать из седла. Сначала я удерживал темп, но потом для меня всё превратилось в большое пятно. Я полз по брусчатке, чувствовал себя ужасно. Это было сильнейшее голодание.

Я не только забыл поесть, но ещё и потратил много сил на погоню. И нельзя сказать, в какой именно момент мне надо было съесть гель. Одно наслоилось на другое, куча глупостей. Энергию надо тратить в правильный момент, а если растратил силы слишком рано, то получается вот так.

Думаю, глупо говорить, что победа была возможна. Гонка закончена. И не повезло многим гонщикам. Очень жаль, что со мной случились все эти поломки велосипеда, падение, о которых всё ещё думаю. Уверен, что в этот день нога шла так хорошо, что я мог удержаться в финале гораздо дольше.

Что касается травм – у меня только ссадины, потому что когда упал, заскользил. Мне ещё надо сходить к физиотерапевту, но на данный момент всё не так плохо. Посмотрим, как буду чувствовать себя на следующий день. Мне кажется, мой календарь гонок не придётся менять».