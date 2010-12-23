Филипп Жильбер – победитель Париж-Рубэ-2019

Филипп Жильбер: «Я был прав, приняв безумный вызов, - бороться за победу на Париж-Рубэ»

Филипп Жильбер одержал победу на классике - Монументе Париж-Рубэ-2019, став девятым гонщиком в истории, выигравшим, по меньшей мере, по разу четыре разных Монумента, став на шаг ближе к своей мечте – одержать победу на всех пяти классиках - Монументах велоспорта. Кроме того 36-летний бельгийский гонщик довёл количество побед в истории команды Deceuninck-Quick Step до 700, а на Париж-Рубэ гонщики Патрика Лефевра одержали победу в 13-й раз (Франко Баллерини в 1995, 1998), Йохан Мюзеув (1996, 2000, 2002), Андреа Тафи (1999), Сервус Кнавен (2001), Том Боонен (2005, 2008, 2009, 2012), Ники Терпстра (2014).

Филипп Жильбер стал также седьмым из самых возрастных победителей Париж–Рубэ после Жильбера Дюкло-Лассаля (1993) Люсьена Лесны (1902), выигравших гонку в 38 лет, 37-летниего Мэттью Хеймана (2016), Пино Черами (1960), Жильбера Дюкло-Лассаля (1992) и Люсьена Лесны (1901), выигравших классику в 37 лет.

На Париж-Рубэ-2019 гонщики команды Deceuninck-Quick Step вновь показали мастер-класс – в топ-10 финишировали четыре гонщика команды Филипп Жильбер, Ив Лампарт, Флориан Сенешаль и Зденек Штыбар.

257 км дистанции победитель преодолел со средней скоростью 43,069 км/ч, проехав за 5 часов 58 минут и 2 секунды. На гонке стартовало 175 участников, но финишировали 100, сошли 64, а 10 не вписались в лимит времени.

Филипп Жильбер ответил на атаку Нильса Политта (Katusha-Alpecin) за 65 км до финиша, когда в пелотоне осталось около 50 гонщиков. Вместе с Рудигером Селигом (Bora-Hansgrohe) и Весли Кредером (Wanty-Groupe Gobert). Затем Жильбер несколько раз атаковал, оставшись с Нильсом Политтом. А за 48,5 км его добрала группа с Петером Саганом (Bora-hansgrohe), Сепом Ванмарке (EF Education First), Ваутом Ван Артом (Jumbo-Visma) и Ивом Лампартом.

Филипп Жильбер и Ив Лампарт атаковали по очереди, ослабляя соперников до легендарного сектора Каррефур де л’Арбр (Carrefour de l’Arbre). За 14 км до финиша Нильс Политт атаковал, Филипп Жильбер ответил на его ускорение и они уехали от соперников. За 10 км до финиша преимущество Политта и Жильбера составляло 22 секунды. Дуэль гонщиков состоялась на велодроме в Рубэ, где за 150 м до финиша Филипп Жильбер спринтовал к своей первой победе на Париж-Рубэ и пятой на Монументе (Ломбардия в 2009 и 2010, Льеж-Бастонь-Льеж в 2011, Тур Фландрии в 2017).

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Филипп Жильбер: «Я невероятно счастлив! После Фландрии был разочарован. Всю неделю перед стартом на Париж-Рубэ тренировался, думая об этой классике. Чувствовал давление, потому что хотелось очень хотелось преодолеть то, что случилось в прошлое воскресенье. Был настроен бороться за победу, чувствовал, что нога идёт отлично.

Когда прекратил крутить педали, почувствовал, как ужасно болит спина после гонки. Но это нормально – тело теперь почувствовало, как сильно мы выкладывались. Я всегда был взрывным гонщиком, «панчёром», которому больше подходят Льеж, Амстел, Ломбардия. И большую часть начала карьеры посвятил себя этим классикам. Теперь осмелился работать по-другому. Я присоединился к команде Патрика Лефевра, лучшей команде для такого типа классик, и быстро преуспел. В первый год в Quick Step выиграл Фландрию, в третий год – Париж-Рубэ… А значит, я был прав, когда поверил, что смогу принять этот безумный вызов.

В спорте всё возможно. В финале у нас сложился отличный дуэт с Нильсом Политтом. Я его знаю. В прошлом году мы ехали вместе после Аренберга. Я также был с ним в нескольких отрывах. Он благородный гонщик. Я понимал, что получил преимущество, уехав с ним. Мы на 100 процентов сработались вместе, выложились полностью. В конце определяется победитель, но считаю, что мы оба заслужили эту победу.

В молодости мне нравилось наблюдать, как Мюзеув или Бартали атакуют издалека. Я всегда старался их копировать, следовал их примеру, что принесло мне некоторые из моих самых крупных побед.

Мне трудно поверить в то, что я сегодня сделал. Это нечто особенное. Мне понадобится несколько дней на осознание того, что случилось, и чего я достиг.

Я знал, что мой переход в команду Deceuninck – Quick-Step будет важным шагом в моей карьере. И я очень счастлив, горжусь, что стал членом «Волчьей стаи». Я из тех гонщиков, кому нравятся новые вызовы. Это меня мотивирует. А в этой команде я смог поставить массу новых целей – от победы на Туре Фландрии и Рубэ до победы на Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais, которой не хватало в списке моих побед.

Поэтому после того, как сегодня вечером мы отпразднуем, я перезагружу мозг, сфокусируюсь на Арденнских классиках, где надеюсь продолжить весеннюю кампанию команды».

Ив Лампарт: «Думаю, я тоже мог выиграть. Я много работал во время гонки. Конечно, я счастлив, что занял третье место. Этот результат даёт мне уверенность на будущее. Я очень доволен. Конечно, я ещё счастливее от того, что наша команда на первом и третьем местах. Мы доказали, что являемся лучшей командой для классик. Я давно выступаю на высоком уровне, рад, что сегодня показал, что могу бороться за победу на Париж-Рубэ. Филипп для меня пример. У него феноменальный список побед, а также то, как он их одерживал. Он очень умный, сильный гонщик и очень хороший парень. Думаю, мы хорошо работали вместе».