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Филипп Жильбер – победитель Париж-Рубэ-2019

Филипп Жильбер: «Я был прав, приняв безумный вызов, - бороться за победу на Париж-Рубэ»

 

 

  Филипп Жильбер одержал победу на классике - Монументе Париж-Рубэ-2019, став девятым гонщиком в истории, выигравшим, по меньшей мере, по разу четыре разных   Монумента, став на шаг ближе к своей мечте – одержать победу на всех пяти классиках - Монументах велоспорта. Кроме того 36-летний бельгийский гонщик довёл количество побед в истории команды Deceuninck-Quick Step до 700, а на Париж-Рубэ гонщики Патрика Лефевра одержали победу в 13-й раз (Франко Баллерини в 1995, 1998), Йохан Мюзеув (1996, 2000, 2002), Андреа Тафи (1999), Сервус Кнавен (2001), Том Боонен (2005, 2008, 2009, 2012), Ники Терпстра (2014).

 

  Филипп Жильбер стал также седьмым из самых возрастных победителей Париж–Рубэ после  Жильбера Дюкло-Лассаля (1993)  Люсьена Лесны (1902), выигравших гонку в 38 лет, 37-летниего Мэттью Хеймана (2016), Пино Черами (1960), Жильбера Дюкло-Лассаля (1992) и Люсьена Лесны (1901), выигравших классику в 37 лет.

 

  На Париж-Рубэ-2019 гонщики команды Deceuninck-Quick Step вновь показали мастер-класс – в топ-10 финишировали четыре гонщика команды Филипп Жильбер, Ив Лампарт, Флориан Сенешаль и Зденек Штыбар.

 

  257 км дистанции победитель преодолел со средней скоростью 43,069 км/ч, проехав за 5 часов 58 минут и 2 секунды. На гонке стартовало 175 участников, но финишировали 100, сошли 64, а 10 не вписались в лимит времени.

 

  Филипп Жильбер ответил на атаку Нильса Политта (Katusha-Alpecin) за 65 км до финиша, когда в пелотоне осталось около 50 гонщиков. Вместе с Рудигером Селигом (Bora-Hansgrohe) и Весли Кредером (Wanty-Groupe Gobert). Затем Жильбер несколько раз атаковал, оставшись с Нильсом Политтом. А за 48,5 км его добрала группа с Петером Саганом (Bora-hansgrohe), Сепом Ванмарке (EF Education First), Ваутом Ван Артом (Jumbo-Visma) и Ивом Лампартом.

 

  Филипп Жильбер и Ив Лампарт атаковали по очереди, ослабляя соперников до легендарного сектора Каррефур де л’Арбр (Carrefour de l’Arbre). За 14 км до финиша Нильс Политт атаковал, Филипп Жильбер ответил на его ускорение и они уехали от соперников. За 10 км до финиша преимущество Политта и Жильбера составляло 22 секунды. Дуэль гонщиков состоялась на велодроме в Рубэ, где за 150 м до финиша Филипп Жильбер спринтовал к своей первой победе на Париж-Рубэ и пятой на Монументе (Ломбардия в 2009 и 2010, Льеж-Бастонь-Льеж в 2011, Тур Фландрии в 2017).

 

Филипп Жильбер – победитель Париж-Рубэ-2019

 

Филипп Жильбер – победитель Париж-Рубэ-2019

 

Филипп Жильбер – победитель Париж-Рубэ-2019

 

Филипп Жильбер – победитель Париж-Рубэ-2019

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Филипп Жильбер: «Я невероятно счастлив! После Фландрии был разочарован. Всю  неделю перед стартом на Париж-Рубэ тренировался, думая об этой классике. Чувствовал давление, потому что хотелось очень хотелось преодолеть то, что случилось в прошлое воскресенье. Был настроен бороться за победу, чувствовал, что нога идёт отлично.

 

  Когда  прекратил крутить педали, почувствовал, как ужасно болит спина после гонки. Но это нормально – тело теперь почувствовало, как сильно мы выкладывались. Я всегда был взрывным гонщиком, «панчёром», которому больше подходят Льеж, Амстел, Ломбардия. И большую часть начала карьеры посвятил себя этим классикам. Теперь осмелился работать по-другому. Я присоединился к команде Патрика Лефевра, лучшей команде для такого типа классик, и быстро преуспел. В первый год в Quick Step выиграл Фландрию, в третий год – Париж-Рубэ… А значит, я был прав, когда поверил, что смогу принять этот безумный вызов.

 

  В спорте всё возможно. В финале у нас сложился отличный дуэт с Нильсом Политтом. Я его знаю. В прошлом году мы ехали вместе после Аренберга. Я также был с ним в нескольких отрывах. Он благородный гонщик. Я понимал, что получил преимущество, уехав с ним. Мы на 100 процентов сработались вместе, выложились полностью. В конце определяется победитель, но считаю, что мы оба заслужили эту победу.

 

  В молодости мне нравилось наблюдать, как Мюзеув или Бартали атакуют издалека. Я всегда старался их копировать, следовал их примеру, что принесло мне некоторые из моих самых крупных побед.

 

 Мне трудно поверить в то, что я сегодня сделал. Это нечто особенное. Мне понадобится несколько дней на осознание того, что случилось, и чего я достиг.

 

  Я знал, что мой переход в команду Deceuninck – Quick-Step будет важным шагом в моей карьере. И я очень счастлив, горжусь, что стал членом «Волчьей стаи». Я из тех гонщиков, кому нравятся новые вызовы. Это меня мотивирует. А в этой команде я смог поставить массу новых целей – от победы на Туре Фландрии и Рубэ до победы на Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais, которой не хватало в списке моих побед.

 

  Поэтому после того, как сегодня вечером мы отпразднуем, я перезагружу мозг, сфокусируюсь на Арденнских классиках, где надеюсь продолжить  весеннюю кампанию команды».

 

 

  Ив Лампарт: «Думаю, я тоже мог выиграть. Я много работал во время гонки. Конечно, я счастлив, что занял третье место. Этот результат даёт мне уверенность на будущее. Я очень доволен. Конечно, я ещё счастливее от того, что наша команда на первом и третьем местах. Мы доказали, что являемся лучшей командой для классик. Я давно выступаю на высоком уровне, рад, что сегодня показал, что могу бороться за победу на Париж-Рубэ. Филипп для меня пример. У него феноменальный список побед, а также то, как он их одерживал. Он очень умный, сильный гонщик и очень хороший парень. Думаю, мы хорошо работали вместе».

Результаты Париж-Рубэ-2019

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Deceuninck – Quick-Step Париж-Рубэ Paris–Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Ruslik1

    RUSLIK1

    Сегодня, 01:53 | Регистрация: 23.12.2010

    шикарная гонка. филжил лучший. больше не чего добавить. 

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16 - 21 апреля 2019

Presidential Cycling Tour of Turkey

17 апреля 2019

De Brabantse Pijl

21 апреля 2019

Amstel Gold Race

22 - 26 апреля 2019

Tour of the Alps

24 апреля 2019

La Fleche Wallonne

25 - 27 апреля 2019

Vuelta a Castilla y Leon

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • RUSLIK1
    Филипп Жильбер – победитель Па ... (1)
    RUSLIK1-Фото

    шикарная гонка. филжил лучший. больше не чего добавить. 

  • SSS
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    SSS-Фото
    что это за байка насчет сторожей? Он же не ночью приехал.
  • Колёсник
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Brodyazhnik
    +2 :)
    +3

    Цитата: Astanaforever
    Случайных чемпионов не бывает. Фил Жил, вписал свое имя навечно. Милан Сан ремо уже не возьмет, ну и ладно. Эта гонка сто других стоит.
    Ну, несколько лет назад он сам про себя говорил, что Рубэ никогда не выиграет.... Даёшь Санремо! Хочу увидеть четвёртого победителя всех монументов :)
  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    4 из 10 в ТОП 10 это Квики (2 из которых на подиуме и 1 ЧЕМПИОН). Ну что тут скажешь, просто снимаю шляпу hi Верю в будущею победу Фил Жила на МСР.

    Всегда когда смотрю Рубэ и вижу эти падения, как того чела из Джамбо который плюхнулся на грунт в поле сердце так и замирает. Это страшная гонка и все кто сумел финишировать уже молодцы.

    №9 - Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence

    Чем не успех, как личный так и команды ПроКонти. Админы, где флаг Литвы (ещё и Латвии можно добавить).

    P.S.

    Как не крути, но ИМХО Рубэ всегда, хоть на 1% но ВСЕГДА будет интересней Фландрии.

  • uran
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    uran-Фото
    В 10-ке 4 квиковца и 2 на подиуме. Потрясающе.
  • Astanaforever
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    Astanaforever-Фото
    Четверо квиков в десятке и где? Париж = Рубэ....ошалеть.!!! Ну и команда, точно волчья стая. Класс!!! Менеджеры по подбору кадров не зря едят свой хлеб. И где они этих талантов находят?
  • EL-Fenomeno
    Йон Исагирре выигрывает «Тур С ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я думаю что протест всё-таки надо подавать. Не столько за то утраченное 3 место генерала, а столько из-за того дабы в будущем не повторилось подобное от организаторов других гонок ч чтобы спортсмен не выглядел после этого ну, если грубо выражаясь, то клоуном. А то выходит человека вывели на подиум, поздравили, наградили, по аплодировании, а потом вызвали к себе и как бэ извиняясь доложили, "чувак, ты там извини, не в обиду, но мы тут пересмотрели, и решили, что это самое, ты медаль верни ибо ты всё-таки четвёртый в итоге". Как по мне это прям таки мини-дисквалификация. Ладно если бы это был этап в середине Тура и борьбы за генерал продолжилась на других этапах. А так в итоге призовое место то отняли. А это все-таки очки, рейтинг (личный и командный), в конце концов заработанные призовые деньги.

    mda
    А в общем как это назвать? Конфуз, "тяжелый" ляп от оргов который увидели все unknw

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Сегодня комментаторы очень много хорошего говорили о Сискевичусе. В прошлом году он приехал на финиш аж через час после финиша гонки , и приехав на трек ,ворота уже были закрыты, но он попросил сторожей что хотел бы закончить свою Рубе ))))) ему открыли и он проехал по треку ,пройдя полную дистанцию. А в этом году уже в 10. Молодец конечно , во многих изданиях его и Арерую считают открытиями этой Рубе. Баллан особенно рассыпался в комплиментах ещё за 60 км до финиша )))) Говорит , через несколько лет, эта связка может показать что то интересное на булыге.Удачи пацикам.
  • ЧОРНЫЙ
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    [quote=uran]Вот я не понял зачем Лампаерт Ванмарке привез. Если бы не проблемы с велосипедом вполне возможно было Себу зацепить призовое. +1
  • YuraHist
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    YuraHist-Фото
    Цитата: AndreyEst
    Вопрос к знатокам.
    Кто выигрывал все 5 монументов?
    Самостоятельно нашёл только Меркса...
    Заранее спасибо!
    ФилЖил велик,Квикстеп велик.
    Саган,кмк,слабее себя прошлогоднего физически,хотя Курдюков говорил о каких-то его  прболемах с точки зрения менеджмента.
    Грег не в той команде:(
    А молодежь на подходе знатная,год-другой и придёт их черед
    Рик ван Лой, Де Фламинк и Меркс

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