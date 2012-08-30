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Петер Саган: «Не хватило сил для финала Париж-Рубэ-2019»

Петер Саган не сумел защитить титул победителя на Париж-Рубэ-2019

 

 

  Петер Саган не сумел защитить титул победителя, финишировав на Париж-Рубэ-2019 пятым. 29-летний словацкий гонщик, капитан команды Bora-hansgrohe за 50 км до финиша добрал лидировавших Филиппа Жильбера (Deceuninkc-Quick Step) и Нильса Политта (Katusha-Alpecin), но не ответил на решающую атаку за 14 км до финиша, благодаря которой Жильбер и Политт вдвоём боролись за победу на классике. Петер Саган не стал разыгрывать спринт с Сепом Ванмарке (EF Education First) и пересёк финиш пятым.

 

Петер Саган: «Не хватило сил для финала Париж-Рубэ-2019»

 

Петер Саган: «Не хватило сил для финала Париж-Рубэ-2019»

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «Я хорошо проехал гонку, но не хватило сил для финала. Не хватило совсем чуть-чуть, может, из-за того, что много работал в гонке раньше. Всегда очень тяжело бороться с двумя сильными гонщиками, такими, как Жильбер и Лампарт.

 

  Точно не пойму, что случилось в конце. Ноги были совершенно пустыми. Я сделал всё, что мог, поэтому доволен результатом.

 

  Как я всегда говорил, каждый год складывается по-разному. Каждая гонка не похожа на предыдущую. Если бы собирался повторить завтра эту же гонку, она прошла бы совсем по-другому. У нас есть лишь одна попытка.

 

  Париж-Рубэ – трудная гонка, а встречный ветер сделал её ещё более выматывающей. Команда великолепно отработала. Не обошлось без завалов, но команда приложила все силы. Мы отвечали на все атаки до Каррефур де л’Арбр, но на последних 15 км нога не ответила на ускорения соперников».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор: «Думаю, вся команда хорошо провела гонку. К сожалению, нам не повезло, так как Даниэль Осс упал. Его не хватало в финале, но остальная команда работала и помогала Петеру. Нам пришлось реагировать немного раньше, чем хотелось бы, но уезжала правильная для нас группа. Гонщики в ней сработались, Петер находился в лидирующем отрыве до последних секторов. В конце у него не осталось сил, он не смог поехать за первыми гонщиками. Могу сказать, что в общем гонка сложилась для нас хорошо, и результат тоже хороший».

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Теги к статье: Петер Саган Париж-Рубэ Paris–Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. RVL

    Сегодня, 13:27 | Регистрация: 30.08.2012

    А ведь мог колесничать, убить гонку, а в итоге даже и выиграть...

     

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 13:48 | Регистрация: 17.05.2015

    Нужна "перезагрузка", холодное ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ. Почивание на лаврах, ЗВЕЗДНОСТЬ - даже подсознательные - к добру не приводят. "...не пойму, что случилось в конце. Ноги были совершенно пустыми...". А почему у "старика" Жильбера этого не произошло? Да всё просто - что-то не так в тренировочном процессе, в мотивации, в самоанализе, в самооценке. Повторю - звездность, диферамбы, исключительность - штуки подлые, они проникают в человека как вирусы, и на многих даже честных и порядочных людей действуют на уровне подсознания. Очень надеюсь, что ПОКА блеклые выступления Сагана подействуют на него как холодный ОТРЕЗВЛЯЩИЙ душ, и в дальнейшем мы увидим прежнего легкого и стремительного Петера, а не эту теперешнию грузную и скучную "звезду".

  3. velostar

    Сегодня, 16:48 | Регистрация: 14.07.2017

    Петер во всех гонках этого года много работает впереди.
    Ему нужно просто не выходить на смены и в конце выигрывать спринт и все. Никаких у него проблем нет.



    Не привезут на спринт - не победит, будет работать впереди - потратит силы и тоже не победит. Так зачем тратить силы зря? Пусть остальные работают

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30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • Kornej
    Нильс Политт – призёр Париж-Ру ... (8)
    Kornej-Фото

    У нас так всегда, чуть оступился, проиграл и значит звездный, зажрался, бабла до хера и тд. По моему мнению у квиков было численное преимущество и если бы не чемпионское состояние Филжила, то "сдуться" бы помог Лампард начав дергать Петра по очереди. Так и так бы скорее всего проиграл. В том году он тоже до тура только одну классику жахнул, если мне не изменяет память. Так что ставлю на льеж-бостон-льеж, на Петю конечно! 

  • velostar
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (3)
    velostar-Фото

    Петер во всех гонках этого года много работает впереди.
    Ему нужно просто не выходить на смены и в конце выигрывать спринт и все. Никаких у него проблем нет.



    Не привезут на спринт - не победит, будет работать впереди - потратит силы и тоже не победит. Так зачем тратить силы зря? Пусть остальные работают

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (49)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: SSS
    что это за байка насчет сторожей? Он же не ночью приехал.
    Так говорили,я не знаю, а что днём не сторожат уже???

    Цитата: RVL
    Эра Жильбера проходила сколько раз?
    5место на рубэ... Имхо просто Саган не попал в форму... А похоже, что набирает.
    Поддерживаю,рано хоронят.
  • Адриен
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (3)
    Адриен-Фото

    Нужна "перезагрузка", холодное ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ. Почивание на лаврах, ЗВЕЗДНОСТЬ - даже подсознательные - к добру не приводят. "...не пойму, что случилось в конце. Ноги были совершенно пустыми...". А почему у "старика" Жильбера этого не произошло? Да всё просто - что-то не так в тренировочном процессе, в мотивации, в самоанализе, в самооценке. Повторю - звездность, диферамбы, исключительность - штуки подлые, они проникают в человека как вирусы, и на многих даже честных и порядочных людей действуют на уровне подсознания. Очень надеюсь, что ПОКА блеклые выступления Сагана подействуют на него как холодный ОТРЕЗВЛЯЩИЙ душ, и в дальнейшем мы увидим прежнего легкого и стремительного Петера, а не эту теперешнию грузную и скучную "звезду".

  • Salamandra
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (49)
    Salamandra-Фото
    На самом деле это Ванмарке привез Лампарта, он больше работал, пересмотрите этот эпизод повнимательнее.
  • RVL
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (49)
    RVL-Фото

    Эра Жильбера проходила сколько раз?
    5место на рубэ... Имхо просто Саган не попал в форму... А похоже, что набирает.

  • RVL
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (3)
    RVL-Фото

    А ведь мог колесничать, убить гонку, а в итоге даже и выиграть...

     

  • EL-Fenomeno
    Филипп Жильбер – победитель Па ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой юбилей (700-я побеа) и как символично, что она получилась именно на монументалке и вообще одной из самых старых в истории шоссейного велоспорта гонке. К тому же эта виктория не побоюсь этого слова досталась легенде современного ШВ и абсолютно заслуженно.

    а Эта булыга-трофей станет великолепным дополнением до коллекции наград и призов, что заработал Ф.Жильбер за свою профи-карьеру

    bel

  • velodoctor
    Филипп Жильбер – победитель Па ... (3)
    velodoctor-Фото

    А мне кажется вполне реально ему и МСР выиграть еще, пару лет то есть на это точно. 

  • Anna P.
    Нильс Политт – призёр Париж-Ру ... (8)
    Anna P.-Фото

    Мальчик Нильс свое еще возьмет, он боролся до конца, как мог и умел. А у Фила была запредельная мотивация - теперь или никогда.

    Вот и вся разница.

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