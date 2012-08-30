Петер Саган: «Не хватило сил для финала Париж-Рубэ-2019»

Петер Саган не сумел защитить титул победителя на Париж-Рубэ-2019

Петер Саган не сумел защитить титул победителя, финишировав на Париж-Рубэ-2019 пятым. 29-летний словацкий гонщик, капитан команды Bora-hansgrohe за 50 км до финиша добрал лидировавших Филиппа Жильбера (Deceuninkc-Quick Step) и Нильса Политта (Katusha-Alpecin), но не ответил на решающую атаку за 14 км до финиша, благодаря которой Жильбер и Политт вдвоём боролись за победу на классике. Петер Саган не стал разыгрывать спринт с Сепом Ванмарке (EF Education First) и пересёк финиш пятым.

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Петер Саган: «Я хорошо проехал гонку, но не хватило сил для финала. Не хватило совсем чуть-чуть, может, из-за того, что много работал в гонке раньше. Всегда очень тяжело бороться с двумя сильными гонщиками, такими, как Жильбер и Лампарт.

Точно не пойму, что случилось в конце. Ноги были совершенно пустыми. Я сделал всё, что мог, поэтому доволен результатом.

Как я всегда говорил, каждый год складывается по-разному. Каждая гонка не похожа на предыдущую. Если бы собирался повторить завтра эту же гонку, она прошла бы совсем по-другому. У нас есть лишь одна попытка.

Париж-Рубэ – трудная гонка, а встречный ветер сделал её ещё более выматывающей. Команда великолепно отработала. Не обошлось без завалов, но команда приложила все силы. Мы отвечали на все атаки до Каррефур де л’Арбр, но на последних 15 км нога не ответила на ускорения соперников».

Энрико Пойтшке, спортивный директор: «Думаю, вся команда хорошо провела гонку. К сожалению, нам не повезло, так как Даниэль Осс упал. Его не хватало в финале, но остальная команда работала и помогала Петеру. Нам пришлось реагировать немного раньше, чем хотелось бы, но уезжала правильная для нас группа. Гонщики в ней сработались, Петер находился в лидирующем отрыве до последних секторов. В конце у него не осталось сил, он не смог поехать за первыми гонщиками. Могу сказать, что в общем гонка сложилась для нас хорошо, и результат тоже хороший».