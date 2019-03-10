Майкл Мэттьюс сошёл с гонки Париж-Ницца-2019 после падения на 1-м этапе

EL-Fenomeno

Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11) Какой занимательный первый этап получился (спаисбо погоде за это) и если остальные пройдут в таком же ключе это будет весьма интресная Париж-Ницца.

Берналь и Квято прям метят на подиум...оба, но кто главнее/выше ?? На финишном рывке спринтеры (Юэн и Грёневеген) голову "прятали" (запихнули) чуть ли не под руль, я думал что уже будет завал, слава Богу, обошлось на этот раз.

StVano

Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11) Если следовать вашей логике, то и Dimension Data занимается тем же - Кевендиш 8-50...

Litvius

Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11) Сейчас, похоже, даже Газпром выглядит более адекватной командой, чем Катюша. Видимо Ильнуру придется искать себе новую команду, если он, конечно, хочет многодневки выигрывать.

Сейтмеметов сейтхалил

Жулиан Алафилипп – победитель ... (4) Цитата: sqrudgmcduck Квики очень сильно напоминают Норвегию в лыжах. Можно подумать продукты питания, в отличии от других команд, им привозят с Марса. Слабо верится, что дело только в эксклюзивной подготовке этой команды.

Ну там есть Лефевр я не думаю что есть много таких, специалистов долгожителей. неуверен что есть святые в каком то из видов спорта, так что многие в равных условиях. Но отличие от других команд ,они не распыляются на высокобюджетных лидеров, многие из гонщиков являются очень хорошими середнячками, ( которым часто дают возможность раскрытся)очень часто подписывают молодыми,и ростят гонщиков,а так как в техничке сидят хорошие специалисты,то у них и получается так интерпретировать гонку. Я думаю если у них появится лидер ,зарплата которого будет превышать определённый лимит,то от него избавятся. И ещё , ( слух ходит)в команде есть таблица бонусов , которая мотивирует гонцов шевелится.Кстати часто гонщики уходившие от Лефевра ,за большими деньгами, продолжали жить только результатами которые смогли сделать в его командах( не все Канчелары ) Ну там есть Лефевр я не думаю что есть много таких, специалистов долгожителей. неуверен что есть святые в каком то из видов спорта, так что многие в равных условиях. Но отличие от других команд ,они не распыляются на высокобюджетных лидеров, многие из гонщиков являются очень хорошими середнячками, ( которым часто дают возможность раскрытся)очень часто подписывают молодыми,и ростят гонщиков,а так как в техничке сидят хорошие специалисты,то у них и получается так интерпретировать гонку. Я думаю если у них появится лидер ,зарплата которого будет превышать определённый лимит,то от него избавятся. И ещё , ( слух ходит)в команде есть таблица бонусов , которая мотивирует гонцов шевелится.Кстати часто гонщики уходившие от Лефевра ,за большими деньгами, продолжали жить только результатами которые смогли сделать в его командах( не все Канчелары )

sixpack

GP Industria & Artigianato-201 ... (1) Шахман герой. После вчерашнего рывка сегодня победил в неплохой компании. Ужели Шалунов проявляет признаки жизни? Он хорошо ехал в 2015м за Локо, а потом три года в газпроме прошли как сон пустой

sixpack

Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11) как это знакомо. на этапе с боковыми ветрами Катя едет по отвалам и предлагает лидерам догребать по эшелонам в одиночку. Зак догреб, но Киттель в спринте не участвовал. глупо думать, что на Джиро и ТДФ что-то вдруг резко изменится. Работать нужно здесь и сейчас.

Костя К

Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11) За-то вся Катюша рядом с Киттелем. Развозили.

Astanaforever

Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11) 97. Марсель Киттель 02.45. Этап спринтерский. ????????????. Печаль. "Катюша"губит талантов. Кто следующий?

RVL

Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11) 3 литовца в теме. круто!

Freejazz

Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11) Закарин один. Догркбал до первой группы сам, даже коментаторы британского Евроспорта отметили. Тут часто некоторые говорят, что у него нет шансов. Без команды их никогда и не будет .