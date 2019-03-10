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Майкл Мэттьюс сошёл с гонки Париж-Ницца-2019 после падения на 1-м этапе

Гонщики команды Sunweb Майкл Мэтттьюс и Мартейн Тусвелд сошли с Париж-Ниццы-2019 после падения

 

 

На 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2019 команда Sunweb лишилась двух гонщиков – Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) и Мартейн Тусвелд (Martijn Tusveld) сошли после падения.

 

  За 100 км до финиша появились признаки формирования эшелонов, напряжение нарастало. За 80 км до финиша Майкл Мэттьюс упал и не смог продолжить гонку. За 41 км до финиша упал 25-летний нидерландский гонщик Мартейн Тусвелд, который также был вынужден сойти.

 

  Капитан команды Вилко Келдерман удержался в первой группе, оставшись без товарищей по команде, и финишировал с тем же временем, которое показал победитель Дилан Груневеген (Jumbo-Visma).

 

Майкл Мэттьюс сошёл с гонки Париж-Ницца-2019 после падения на 1-м этапе

 

Photo © A.S.O. - Alex Broadway

Майкл Мэттьюс сошёл с гонки Париж-Ницца-2019 после падения на 1-м этапе

 

 

  Тренер команды Sunweb Марк Рееф: «День на Париж-Ницце получился очень тяжёлым, сильный ветер повлиял на короткий этап. Майкл упал через 60 км после старта, а потом пелотон разбился на эшелоны, и у нас никого не осталось в первой группе. Затем вторая группа, где находились Вилко и Мартейн Тусвелд, соединилась с первой. Но Мартейн упал, ему пришлось покинуть гонку. С этого момента Вилко остался в группе один, он благополучно финишировал».

 

Для Майкла Мэттьюса Париж-Ницца-2019 была второй гонкой сезона, который он начал на классике Omloop Het Nieuwsblad-2019, где финишировал 12-м.

 

  Врач команды Sunweb Камиэль Алдерсхоф (Camiel Aldershof): «Оба, и Майкл, и Мартейн, ударились довольно сильно, но они в относительном порядке, учитывая обстоятельства. Оба получили помощь в больнице. У Мартейна перелом (трещина) нижней челюсти, он останется в больнице, ему сделают операцию, и только потом он вернётся домой. У Майкла сотрясение мозга, переломов нет, он остаётся на ночь в больнице».

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Париж-Ницца Paris-Nice многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой занимательный первый этап получился (спаисбо погоде за это) и если остальные пройдут в таком же ключе это будет весьма интресная Париж-Ницца.
    Берналь и Квято прям метят на подиум...оба, но кто главнее/выше ??

    На финишном рывке спринтеры (Юэн и Грёневеген) голову "прятали" (запихнули) чуть ли не под руль, я думал что уже будет завал, слава Богу, обошлось на этот раз.

  • StVano
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    StVano-Фото
    Если следовать вашей логике, то и Dimension Data занимается тем же - Кевендиш 8-50...
  • Litvius
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    Litvius-Фото

    Сейчас, похоже, даже Газпром выглядит более адекватной командой, чем Катюша. Видимо Ильнуру придется искать себе новую команду, если он, конечно, хочет многодневки выигрывать.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Квики очень сильно напоминают Норвегию в лыжах. Можно подумать продукты питания, в отличии от других команд, им привозят с Марса. Слабо верится, что дело только в эксклюзивной подготовке этой команды. 
    Ну там есть Лефевр я не думаю что есть много таких, специалистов долгожителей. неуверен что есть святые в каком то из видов спорта, так что многие в равных условиях. Но отличие от других команд ,они не распыляются на высокобюджетных лидеров, многие из гонщиков являются очень хорошими середнячками, ( которым часто дают возможность раскрытся)очень часто подписывают молодыми,и ростят гонщиков,а так как в техничке сидят хорошие специалисты,то у них и получается так интерпретировать гонку. Я думаю если у них появится лидер ,зарплата которого будет превышать определённый лимит,то от него избавятся. И ещё , ( слух ходит)в команде есть таблица бонусов , которая мотивирует гонцов шевелится.Кстати часто гонщики уходившие от Лефевра ,за большими деньгами, продолжали жить только результатами которые смогли сделать в его командах( не все Канчелары )
  • sixpack
    GP Industria & Artigianato-201 ... (1)
    sixpack-Фото

    Шахман герой. После вчерашнего рывка сегодня победил в неплохой компании.

     

    Ужели Шалунов проявляет признаки жизни? Он хорошо ехал в 2015м за Локо, а потом три года в газпроме прошли как сон пустой

  • sixpack
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    sixpack-Фото

    как это знакомо. на этапе с боковыми ветрами Катя едет по отвалам и предлагает лидерам догребать по эшелонам в одиночку. Зак догреб, но Киттель в спринте не участвовал.

     

    глупо думать, что на Джиро и ТДФ что-то вдруг резко изменится. Работать нужно здесь и сейчас.  

  • Костя К
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    Костя К-Фото

    За-то вся Катюша рядом с Киттелем. Развозили. 

  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    Astanaforever-Фото
    97. Марсель Киттель 02.45. Этап спринтерский. ????????????. Печаль. "Катюша"губит талантов. Кто следующий?
  • RVL
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    RVL-Фото

    3 литовца в теме. круто!

     

  • Freejazz
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    Freejazz-Фото

    Закарин один. Догркбал до первой группы сам, даже коментаторы британского Евроспорта отметили. Тут часто некоторые говорят, что у него нет шансов. Без команды их никогда и не будет sad.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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