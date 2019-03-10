Майкл Мэттьюс сошёл с гонки Париж-Ницца-2019 после падения на 1-м этапе

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 18:51
Гонщики команды Sunweb Майкл Мэтттьюс и Мартейн Тусвелд сошли с Париж-Ниццы-2019 после падения
На 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2019 команда Sunweb лишилась двух гонщиков – Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) и Мартейн Тусвелд (Martijn Tusveld) сошли после падения.
За 100 км до финиша появились признаки формирования эшелонов, напряжение нарастало. За 80 км до финиша Майкл Мэттьюс упал и не смог продолжить гонку. За 41 км до финиша упал 25-летний нидерландский гонщик Мартейн Тусвелд, который также был вынужден сойти.
Капитан команды Вилко Келдерман удержался в первой группе, оставшись без товарищей по команде, и финишировал с тем же временем, которое показал победитель Дилан Груневеген (Jumbo-Visma).
Photo © A.S.O. - Alex Broadway
Тренер команды Sunweb Марк Рееф: «День на Париж-Ницце получился очень тяжёлым, сильный ветер повлиял на короткий этап. Майкл упал через 60 км после старта, а потом пелотон разбился на эшелоны, и у нас никого не осталось в первой группе. Затем вторая группа, где находились Вилко и Мартейн Тусвелд, соединилась с первой. Но Мартейн упал, ему пришлось покинуть гонку. С этого момента Вилко остался в группе один, он благополучно финишировал».
Для Майкла Мэттьюса Париж-Ницца-2019 была второй гонкой сезона, который он начал на классике Omloop Het Nieuwsblad-2019, где финишировал 12-м.
Врач команды Sunweb Камиэль Алдерсхоф (Camiel Aldershof): «Оба, и Майкл, и Мартейн, ударились довольно сильно, но они в относительном порядке, учитывая обстоятельства. Оба получили помощь в больнице. У Мартейна перелом (трещина) нижней челюсти, он останется в больнице, ему сделают операцию, и только потом он вернётся домой. У Майкла сотрясение мозга, переломов нет, он остаётся на ночь в больнице».
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