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Старт на Туре Фландрии-2019 под вопросом для Филиппа Жильбера, Оливера Насена и Сепа Ванмарке

Филипп Жильбер, Оливер Насен, Сеп Ванмарке не в лучшей форме перед стартом Тура Фландрии-2019

 

 

  Для победителя Тура Фландрии-2017 и трёхкратного призёра гонки Филиппа Жильбера (Deceuninck-Quick Step), для двукратного призёра Тура Фландрии Сепа Ванмарке (EF Education First) и для недавнего призёра Милан-Сан-Ремо и Гент-Вевельгем Оливера Насена (AG2R La Mondiale) участие в Туре Фландрии-2019 находится под вопросом.

 

Филипп Жильбер был вынужден сойти с классики Дварс дор Фландерен-2019 за 50 км до финиша из-за проблем с желудком.

 

Старт на Туре Фландрии-2019 под вопросом для Филиппа Жильбера, Оливера Насена и Сепа Ванмарке

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  В твиттере Филипп Жильбер написал: «Стартовал на Дварс дор Фландерен с улыбкой, но потом мне пришлось покинуть гонку из-за проблем с желудком. Ничего слишком серьёзного, не хотел рисковать перед воскресеньем. Сейчас полная концентрация на Туре Фландрии-2019».

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninkc-Quick Step Патрик Лефевр в интервью бельгийским журналистам сказал: «Вечером перед стартом на Дварс дор Фландерен Филипп уже чувствовал себя уставшим, у него появился герпес на губе. Во время гонки ему стало хуже. Конечно, всё это не вовремя, но мы не паникуем. Главное, подождать, посмотреть, как он будет чувствовать себя на следующий день, что принесут четверг, пятница и суббота».

 

  По сообщению команды AG2R La Mondiale, Оливер Насен начал принимать антибиотики из-за бронхита. 28-летний бельгийский гонщик надеется выздороветь к старту Тура Фландрии-2019: «Главная задача для меня, выздороветь, сделать так, чтобы состояние не стало хуже».

 

 

Старт на Туре Фландрии-2019 под вопросом для Филиппа Жильбера, Оливера Насена и Сепа Ванмарке

 

Photo © efprocycling 

 

  Сеп Ванмарке (EF Education First) упал во время классики Е3 BinckBank, повредив рёбра, лодыжку и колено. Из-за травмы он пропустил Гент-Вевельгем и Дварс дор Фландерен. Сканирование, сделанное гонщику 2 апреля, показало, что воспаление затронуло верхние слои кости, нога отекла.

 

  Обычно, такая травма требует месяца восстановления, но Сеп Ванмарке надеется, что сможет перетерпеть боль и принять участие в гонке: «На Хотонберге во время классики Е3 был небольшой спуск, ведущий к повороту, играющему важную роль во всей гонке. Я поехал по левой стороне, на спуске мы шли со скоростью 70 км/ч. Пелотон вильнул, я оказался самым крайним на обочине, поэтому вылетел с дороги. На велосипеде держался как можно дольше, но там оказалась глубокая канава, и я туда упал.

 

Колено и лодыжка отекли, я не могу нормально ходить. Хотя ходить  мне и не надо. Мне надо только ехать на велосипеде. Врач команды и мануальный терапевт вместе работают над проблемой. Надеюсь, их лечение и отдых улучшат состояние за несколько дней.

 

  Надеюсь, что боль в левом колене можно будет вытерпеть. Вся моя работа на протяжении последних пяти месяцев может быть зря. Не хочу допускать негативные мысли, но высока вероятность, что моя весенняя кампания закончена».

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Теги к статье: Филипп Жильбер Сеп Ванмарке Оливер Насен Philippe Gilbert Oliver Naesen Sep Vanmarcke Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 20:56 | Регистрация: 25.06.2016

    Ванмарке поразил.

    »Ходить мне и не надо. Надо только ездить...»

    Это какой-то суперфанатизм в наилучшем смысле.

     

    Напоминает старинную поговорку в оригинале по-латыни:

    «Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо». ИМХО, конечно.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 22:42 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Anna P.
    Ванмарке поразил.
    »Ходить мне и не надо. Надо только ездить...»
    Это какой-то суперфанатизм в наилучшем смысле.
     
    Напоминает старинную поговорку в оригинале по-латыни:
    «Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо». ИМХО, конечно.
    да уж ++++ , и здоровья ребятам ,очень их всех уважаю. Хотя и переживаю ,что бы не перефанатели

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Старт на Туре Фландрии-2019 по ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Anna P.
    Ванмарке поразил.
    »Ходить мне и не надо. Надо только ездить...»
    Это какой-то суперфанатизм в наилучшем смысле.
     
    Напоминает старинную поговорку в оригинале по-латыни:
    «Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо». ИМХО, конечно.
    да уж ++++ , и здоровья ребятам ,очень их всех уважаю. Хотя и переживаю ,что бы не перефанатели
  • Earl57
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (14)
    Earl57-Фото
    Парень же не ноунейм однако. Многократный чемпион мира по велокроссу, чемпион Европы. На ютубе тьма тьмущая записей гонок по велокроссу, свободно можно послушать как произносят его фамилию голландские и бельгийские комментаторы.
    Не говоря уже о том, что он сын знаменитого отца и внук еще более знаменитого деда. Так что с произношением этой фамилии определились уже давно.
  • Anna P.
    Старт на Туре Фландрии-2019 по ... (2)
    Anna P.-Фото

    Ванмарке поразил.

    »Ходить мне и не надо. Надо только ездить...»

    Это какой-то суперфанатизм в наилучшем смысле.

     

    Напоминает старинную поговорку в оригинале по-латыни:

    «Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо». ИМХО, конечно.

  • Николай Н.
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 2 (2)
    Николай Н.-Фото

    Шилов пытается финишировать, но не хватает опыта. А сегодня ему ещё и помешали.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 2 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Минали как был никем так и останется. Кстати Газпрому ,хотя бы здесь отметиться ,все таки гонка в Италии. Гонцы Джулиани полетели .
  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул – победитель ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Одиозный шеф КВИКОВской команды Патрик Лефевр, который недавно заявил, что "ASO & UCI держат команды за яйца" "ASO and the UCI are holding teams by the balls" отметил, что ван дер Пул более талантлив и больше склонен к большим победам в будущем чем Ван Арт.

    (из интервью Vive le Velo)

  • velodoctor
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (14)
    velodoctor-Фото

    Есть ощущение что гонка не дотягивает до WT, кто-то прпоускает а некотоыре едут с оглядкой. Момент когда постбергера везли, я думал он уже не вернется в отрыв и это читсто формальность перед возвращением в группу, забавно получилось. Нибали за такое сняли с Вуэльты,  а тут можно всё. Если бы это делали перед стартом или на первых км когда отрыв уехал и его оптускают. 

    Не представляю такое на Фландрии или Рубэ за 70км, шумиха сразу будет. 

  • Серафим
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (14)
    Серафим-Фото
    Не голландец, конечно, жил какое-то время на границе с Голландией и Бельгией (Аахен). Я бы тоже так произнес фамилию - Пул, судя по написанию. Хотя давно это было и я не фил-олух.
  • Серафим
    Матье ван дер Пул – победитель ... (2)
    Серафим-Фото

      Его пример наглядно показывает, что выигрывать можно и в составе скромной команды. И не обязательно при этом хлопать дверью и убегать в сильную команду, мотивируя это срочной необходимостью личного роста.

      А то, что команда собиралась практически под тебя и надеялась на тебя - ну что же, проблемы команды.

      Пардон, чего-то меня занесло.

  • GTX
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (14)
    GTX-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Ну шо ж весьма ЗАЧЁтно для Мэсью, через год можно ждать уже даже подиума главной Фландрии (или Гент-ВевельгемА)
    Серёжка Курдюков прям таки рассыпался в дифрамбах для победителя; мне кажется даже Воут Ван Аэрт не получал таких лестных отзывов от него (и в таком количестве).
     holl
    Кстати вопрос насчёт произношения van der Poel. Может я дико ошибаюсь, но я тут в упор не вижу "у". Скорее ван дер Пёль или ван дер Пел, но точно не Пул. А что скажите вы? Голландцы есть на ВелоЛайве)
    Все правильно, oe дает у

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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