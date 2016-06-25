Старт на Туре Фландрии-2019 под вопросом для Филиппа Жильбера, Оливера Насена и Сепа Ванмарке

Филипп Жильбер, Оливер Насен, Сеп Ванмарке не в лучшей форме перед стартом Тура Фландрии-2019

Для победителя Тура Фландрии-2017 и трёхкратного призёра гонки Филиппа Жильбера (Deceuninck-Quick Step), для двукратного призёра Тура Фландрии Сепа Ванмарке (EF Education First) и для недавнего призёра Милан-Сан-Ремо и Гент-Вевельгем Оливера Насена (AG2R La Mondiale) участие в Туре Фландрии-2019 находится под вопросом.

Филипп Жильбер был вынужден сойти с классики Дварс дор Фландерен-2019 за 50 км до финиша из-за проблем с желудком.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

В твиттере Филипп Жильбер написал: «Стартовал на Дварс дор Фландерен с улыбкой, но потом мне пришлось покинуть гонку из-за проблем с желудком. Ничего слишком серьёзного, не хотел рисковать перед воскресеньем. Сейчас полная концентрация на Туре Фландрии-2019».

Генеральный менеджер команды Deceuninkc-Quick Step Патрик Лефевр в интервью бельгийским журналистам сказал: «Вечером перед стартом на Дварс дор Фландерен Филипп уже чувствовал себя уставшим, у него появился герпес на губе. Во время гонки ему стало хуже. Конечно, всё это не вовремя, но мы не паникуем. Главное, подождать, посмотреть, как он будет чувствовать себя на следующий день, что принесут четверг, пятница и суббота».

По сообщению команды AG2R La Mondiale, Оливер Насен начал принимать антибиотики из-за бронхита. 28-летний бельгийский гонщик надеется выздороветь к старту Тура Фландрии-2019: «Главная задача для меня, выздороветь, сделать так, чтобы состояние не стало хуже».

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Сеп Ванмарке (EF Education First) упал во время классики Е3 BinckBank, повредив рёбра, лодыжку и колено. Из-за травмы он пропустил Гент-Вевельгем и Дварс дор Фландерен. Сканирование, сделанное гонщику 2 апреля, показало, что воспаление затронуло верхние слои кости, нога отекла.

Обычно, такая травма требует месяца восстановления, но Сеп Ванмарке надеется, что сможет перетерпеть боль и принять участие в гонке: «На Хотонберге во время классики Е3 был небольшой спуск, ведущий к повороту, играющему важную роль во всей гонке. Я поехал по левой стороне, на спуске мы шли со скоростью 70 км/ч. Пелотон вильнул, я оказался самым крайним на обочине, поэтому вылетел с дороги. На велосипеде держался как можно дольше, но там оказалась глубокая канава, и я туда упал.

Колено и лодыжка отекли, я не могу нормально ходить. Хотя ходить мне и не надо. Мне надо только ехать на велосипеде. Врач команды и мануальный терапевт вместе работают над проблемой. Надеюсь, их лечение и отдых улучшат состояние за несколько дней.

Надеюсь, что боль в левом колене можно будет вытерпеть. Вся моя работа на протяжении последних пяти месяцев может быть зря. Не хочу допускать негативные мысли, но высока вероятность, что моя весенняя кампания закончена».