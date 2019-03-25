Ваут Ван Арт и Грег Ван Авермат – призёры классики E3 Binckbank-2019

Ваут Ван Арт и Грег Ван Авермат о классике E3 Binckbank-2019

24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт и 33-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат финишировали на втором и третьем месте соответственно в классике Мирового тура E3 BinckBank-2019. У обоих гонщиков это второй подиум на классиках в этом сезоне – Ваут Ван Арт занял третье место на Страде Бьянке-2019, а Грег Ван Авермат поднимался на вторую ступень подиума Омлоп Хет Ниусблад-2019.

После атаки Грега Ван Авермата за 20 км до финиша Ваут Ван Арт, Альберто Беттиоль (EF Education First) и ставший победителем классики Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step) оторвались от своих попутчиков по отрыву. За 7 км до финиша они добрали находившегося впереди в одиночном отрыве Боба Юнгельса (Deceunick-Quick Step), но обойти Зденека Штыбара на финише им Вауту Ван Арту и Грегу Ван Авермату не удалось.

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Ваут Ван Арт: «Е3 - одна из самых трудных весенних гонок. Ноги это почувствовали. Эта гонка сложнее предыдущих классик. Я доволен, что смог снова финишировать на подиуме. Но я думал о победе. После такой тяжёлой гонки спринт всегда получается не типичным. В финале я чувствовал себя очень хорошо, в основном сосредоточился на атаках Штыбара. Лучшей тактикой было сразу садиться ему на колесо. Однако на деле это оказалось совсем не легко. Мы довольно долго не могли добрать Юнгельса, пришлось потратить много сил.

Наша команда после первого просева была хорошо представлена впереди – Ван Попеель, Янсен, Тёниссен отлично отработали. Жаль, что Амунд не смог присоединиться к Юнгельсу, когда тот атаковал. Когда Ван Авермат ускорился на Патерберге, я ни на секунду не замешкался, сразу поехал за ним. Когда он атакует, ехать с ним – единственный вариант. И я справился».

Грег Ван Авермат: «Я сделал всё, что мог, чтобы выйти на выгодную позицию в финале. Конечно, хотел выиграть, но и снова подняться на подиум хорошо. Знаю, что Тур Фландрии – гонка, которая подходит мне больше всего. Поэтому сейчас могу быть уверен, что нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, лучший результат впереди.

Михи Шэр очень мощно тянул, великолепно отработал, задавая скорость и растянув пелотон. Натан (Nathan Van Hooydonck) и Камил (Kamil Gradek) также отлично вывезли меня. Когда Михи закончил смену, я решил, что это подходящий момент попытаться порвать группу, в которой оставалось много гонщиков. Но если мы хотели догнать Юнгельса, нужна была группа поменьше. Когда провели первый просев, в нашей группе сменами работали только мы втроём.

Когда группа, которая нас догоняла, приблизилась, я решил атаковать ещё раз, потому что в нашем отрыве были ребята, которые просто сидели на колесе. И после моего ускорения мы поехали за Юнгельсом вчетвером, что было идеально. Обойти Штыбара всегда сложно. Он был самым свежим из нас, и у него есть нога для спринта. Мне было тяжело вернуть его, когда он атаковал в финале. Мне не о чем жалеть».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды CCC: «Я очень доволен выступлением Грега. Не думаю, что он мог бы проехать как-то по-другому. Он сделал всё, что мог, был суперсильным. В конце побеждает гонщик, у которого больше сил. Грег показал, что он в отличной форме, и сейчас это его домашние гонки по брусчатке. Когда Грег атаковал на Патерберге, его ускорение многих гонщиков поставило в сложное положение. Он провёл селекцию, взял на себя ответственность в погоне за Юнгельсом. Было приятно наблюдать, как группа начала работать слаженно, они смогли вернуть беглеца. Грег провёл хороший спринт, но нога Штыбара была свежее».