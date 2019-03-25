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Ваут Ван Арт и Грег Ван Авермат – призёры классики E3 Binckbank-2019

Ваут Ван Арт и Грег Ван Авермат о классике E3 Binckbank-2019

 

 

  24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт и 33-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат финишировали на втором и третьем месте соответственно в классике Мирового тура E3 BinckBank-2019. У обоих гонщиков это второй подиум на классиках в этом сезоне – Ваут Ван Арт занял третье место на Страде Бьянке-2019, а Грег Ван Авермат поднимался на вторую ступень подиума Омлоп Хет Ниусблад-2019.

 

  После атаки Грега Ван Авермата за 20 км до финиша Ваут Ван Арт, Альберто Беттиоль (EF Education First) и ставший победителем классики Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step) оторвались от своих попутчиков по отрыву. За 7 км до финиша они добрали находившегося впереди в одиночном отрыве Боба Юнгельса (Deceunick-Quick Step), но обойти Зденека Штыбара на финише им Вауту Ван Арту и Грегу Ван Авермату не удалось.

 

Ваут Ван Арт и Грег Ван Авермат – призёры классики E3 Binckbank-2019

 

Ваут Ван Арт и Грег Ван Авермат – призёры классики E3 Binckbank-2019

 Photo © Team Jumbo-Visma cycling @JumboVismaRoad

 

 

  Ваут Ван Арт: «Е3  - одна из самых трудных весенних гонок. Ноги это почувствовали. Эта гонка сложнее предыдущих классик. Я доволен, что смог снова финишировать на подиуме. Но я думал о победе. После такой тяжёлой гонки спринт всегда получается не типичным. В финале я чувствовал себя очень хорошо, в основном сосредоточился на атаках Штыбара. Лучшей тактикой было сразу садиться ему на колесо. Однако на деле это оказалось совсем не легко. Мы довольно долго не могли добрать Юнгельса, пришлось потратить много сил.

 

  Наша команда после первого просева была хорошо представлена впереди – Ван Попеель, Янсен, Тёниссен отлично отработали. Жаль, что Амунд не смог присоединиться к Юнгельсу, когда тот атаковал. Когда Ван Авермат ускорился на Патерберге, я ни на секунду не замешкался, сразу поехал за ним. Когда он атакует, ехать с ним – единственный вариант. И я справился».

 

  Грег Ван Авермат: «Я сделал всё, что мог, чтобы выйти на выгодную позицию в финале. Конечно, хотел выиграть, но и снова подняться на подиум хорошо. Знаю, что Тур Фландрии – гонка, которая подходит мне больше всего. Поэтому сейчас могу быть уверен, что нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, лучший результат впереди.

 

  Михи Шэр очень мощно тянул, великолепно отработал, задавая скорость и растянув пелотон. Натан (Nathan Van Hooydonck) и Камил (Kamil Gradek) также отлично вывезли меня. Когда Михи закончил смену, я решил, что это подходящий момент попытаться порвать группу, в которой оставалось много гонщиков. Но если мы хотели догнать Юнгельса, нужна была группа поменьше. Когда провели первый просев, в нашей группе сменами работали только мы втроём.

 

  Когда группа, которая нас догоняла, приблизилась, я решил атаковать ещё раз, потому что в нашем отрыве были ребята, которые просто сидели на колесе. И после моего ускорения мы поехали за Юнгельсом вчетвером, что было идеально. Обойти Штыбара всегда сложно. Он был самым свежим из нас, и у него есть нога для спринта. Мне было тяжело вернуть его, когда он атаковал в финале. Мне не о чем жалеть».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды CCC: «Я очень доволен выступлением Грега. Не думаю, что он мог бы проехать как-то по-другому. Он сделал всё, что мог, был суперсильным. В конце побеждает гонщик, у которого больше сил. Грег показал, что он в отличной форме, и сейчас это его домашние гонки по брусчатке. Когда Грег атаковал на Патерберге, его ускорение многих гонщиков поставило в сложное положение. Он провёл селекцию, взял на себя ответственность в погоне за Юнгельсом. Было приятно наблюдать, как группа начала работать слаженно, они смогли вернуть беглеца. Грег провёл хороший спринт, но нога Штыбара была свежее».

 

Результаты Е3 BinckBank-2019

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Теги к статье: Ваут Ван Арт Грег Ван Авермат E3-BinckBank Classic гонка Мирового тура классика

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2019?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    sqrudgmcduck-Фото

    Бред какой то. Постоянные проблемы с велосипедом у Пети. В том году рулевую крутил. В этом переключатель типо забарахлил. Ему велосипед к гонке механики Квиков готовят что ли? Лучше пусть объяснят почему он не едет сам, и куда пропадают оссы и дрюкеры.

  • Meridale
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    Meridale-Фото

    Даа... Спеш имеет прямое отношение к оборудованию, которое он не производит.

  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    litxaa-Фото
    Думается Берналю в ближайшее время если что то и грозит, то это никак не непопадание в кадр фото и видео операторов и специально их провоцировать на это не надо)
  • motte
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    motte-Фото

    Вот вот, оказывается в чем дело, только добрался до сайта, а результаты видел ранее, Ох...И, кстати, на рубе прошлого года чуть подобное не случилось....спеши, вы что там такие валидольные стали?

    Теперь, волчья стая, или wolfpack, как они  кличат себя, я о квиках, так это от адмирала канариса что ли? Это его было слово о стратегии ведения охоты подводниками Германии в Атлантике...И вдруг здесь, Ох квики квикиgood

     

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: litxaa
    Уважаемые, как говорится "а так тоже можно было"? Я про финиш пешком? Про это ничего не написано в правилах?
    Обычные понты это были детские , чтобы попасть в кадр , мог спокойно докатить до финиша .



    Цитата: Николай Н.
    Какой смелый побег, на это ещё нужно решиться и тогда заслуженная победа.
    На незначимых  гонках , вполне реальны такие побеги , в отличае от больших , где тебя на поседних метрах обязательно проедут мастера спринта .

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Николай Н.-Фото

    Какой смелый побег, на это ещё нужно решиться и тогда заслуженная победа.

  • StVano
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    StVano-Фото


    [/quote]Нельзя бегать без вела как Фрум, а с велосипедом можно.[/quote]

    Бегать без велосипеда по дороге ни кто не запрещает, а вот пересекать финиш надо с великом...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей)
    Нет ,написано что фруму можно! Но дело не в сальбутамоле ,его применяет 90 % пелотона , а в количестве при котором одних гонщиков останавливают а других нет , проблема в двойных стандартах. Ну и Фрум вроде на кенакорте , а его только со следующего года запретят. Так что 5 тур будет старатся взять)))))) Там что то ( поговаривают) с цистеином связано,вроде предшественник АТФ но маскируют под Ацетилцистеин Флюмуцил в общем у нас как ацц продаётся. Но не знаю на сколько правда ещё.
  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей)
  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Earl57-Фото
    уже пересчитали генеральную классификацию с учетом нейтрализации

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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