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Ваут Пулс – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2018

Ваут Пулс и Луис-Леон Санчес о 4-м этапе Париж-Ницца-2018

 

 

  Ваут Пулс (Wout Poels) одержал победу на 4-м этапе гонки Париж-Ницца-2018, показав лучший результат на 18,4-км дистанции индивидуальной гонки на время, которую проехал за 25 минут 33 секунды со средней скоростью 43,209 км/ч.

 

  30-летний нидерландский велогонщик команды Sky на 11 секунд опередил своего ближайшего соперника, 24-летнего испанского гонщика команды Movistar Марка Солера, который по итогам этапа надел белую майку лучшего молодого гонщика. Благодаря победе на этапе Ваут Пулс продвинулся на вторую позицию в общем зачёте. Луис-Леон Санчес (Astana), финишировавший на этапе 7-м, сохранил на плечах жёлтую майку лидера общего зачёта, где опережает Ваута Пулса на 15 секунд.

 

Ваут Пулс – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2018

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

   Ваут Пулс: «Это моя первая победа в разделке на гонке Мирового тура, так что я очень рад. Сегодня во время разведки дистанции я увидел, что она мне подходит, особенно в первой части. Разделка прошла очень хорошо, особенно, после неудачи, которая случилась со мной вчера, на 3-м этапе, когда мне пришлось менять колесо, когда Луис-Леон Санчес уехал.

 

  Не знаю, 15 секунд в общем зачёте слишком много или нет, надеюсь, что нет. Посмотрим в ближайшие пару дней. Мы стартовали здесь с двумя лидерами, и это не сильно изменилось, потому что Серхио Энао тоже хорошо проехал разделку. Возможно, тактически будет более выгодно иметь несколько лидеров в команде.

 

  Сокращение состава до 7 человек осложняет построение тактики, но это будет интересно. Мы идём на хорошей позиции, но Санчес очень силён, а позади нас также есть сильные претенденты. Финиш на этапе в субботу в длинный подъём будет для меня слишком сложным, но посмотрим. Я ставил Париж-Ниццу своей целью, приятно стартовать в гонке хорошо».

 

Ваут Пулс – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2018

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

  Луис-Леон Санчес: «Вчера на 3-м этапе я потратил много сил, сегодня пришлось за это заплатить. Я знаю, что проиграл время на разделке, но на старте гонки даже не думал о том, чтобы бороться за жёлтую майку. Поэтому сохранить её ещё на один день – это бонус.

 

  В команде у нас есть Якоб Фульсанг, который проиграл немного времени из-за падения. Наша идея была в том, чтобы посмотреть, что у него получится сделать в финальный уик-энд. Сейчас у нас есть две возможности. Мы будем бороться день за днём.

 

 Вчера мне прислали фото с Париж-Ниццы 2009 года (прим. – тогда Луис-Леон Санчес стал победителем гонки Париж-Ницца, опередив в общем зачёте на 1 минуту Фрэнка Шлека), это было очень забавно. Я немного изменился. Прошло 9 лет, которые я проработал в профессиональном велоспорте, я рад, что всё ещё нахожусь на таком же уровне».

 

 

Результаты 4 этапа Париж-Ницца-2018

 

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels разделка ITT Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • maxx
    Марк Кэвендиш не вписался в ли ... (1)
    maxx-Фото
    Бог шельму метит... Скорейшего выздоровления конечно парню, но впору заводить разговоры о ПРМ)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Три раза подряд ВМС выигрывает и два раза майка у Карузо. Капитана нет так что может и постарается удержаться.
  • RVL
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    RVL-Фото

    Хотя меня его взлет слегка настораживал. С Тура Адыгеи и в Джиры за пару лет..

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    RVL-Фото
    ну не знал...
  • RVL
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    RVL-Фото

    Зак не лучший сейчас. в Абу-даби плохая разделка. +в горы(у) выпадал. будем наблюдать.

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    Earl57-Фото

    Комментарии Отара становятся все чудесатее и чудесатее. UAE заехали в 45 сек от BMC - великолепный результат, всего 45 сек. Бахрейн в 49 сек - очень плохой результат, на целых 4 сек хуже, чем UAE.  Зачем то сравнивает Нибали с Фрумом, хотя Нибали прямо сказал, что на генерал у них Поццовиво. Сравнить результаты Ару и Поццовиво Отар даже и не подумал. Хотя понятно, что Бахрейну надо было сохранить Поццовиво, без него результаты были бы заметно лучше. Точно также, как Мовистару надо было довезти Ланду. Ару, Ланду и Лопеса Отар тоже не сравнивал.

     



    Пишут, что Кавендиша сняли с гонки, потому что он не вписался в лимит времени.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    Earl57-Фото
    Закарин проехал разделку на 36 сек хуже, чем Чавес. Либо Чавито подтянул разделку, либо Ильнур сдал.
  • aksbor
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    aksbor-Фото

    Очередная серенькая разделка в исполнении Закарина. Впрочем,до июля еще масса времени. 

  • дрокер
    Перед стартом Тиррено-Адриатик ... (13)
    дрокер-Фото
    Пока все предпосылки, что нет (санкционный список и т.д), хотя Олег Юрьевич может удивлять.
  • Shalam s Urala
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (32)
    Shalam s Urala-Фото
    ну вы без обид если чо ))

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