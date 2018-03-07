Ваут Пулс – победитель 4 этапа Париж-Ницца-2018

Ваут Пулс и Луис-Леон Санчес о 4-м этапе Париж-Ницца-2018

Ваут Пулс (Wout Poels) одержал победу на 4-м этапе гонки Париж-Ницца-2018, показав лучший результат на 18,4-км дистанции индивидуальной гонки на время, которую проехал за 25 минут 33 секунды со средней скоростью 43,209 км/ч.

30-летний нидерландский велогонщик команды Sky на 11 секунд опередил своего ближайшего соперника, 24-летнего испанского гонщика команды Movistar Марка Солера, который по итогам этапа надел белую майку лучшего молодого гонщика. Благодаря победе на этапе Ваут Пулс продвинулся на вторую позицию в общем зачёте. Луис-Леон Санчес (Astana), финишировавший на этапе 7-м, сохранил на плечах жёлтую майку лидера общего зачёта, где опережает Ваута Пулса на 15 секунд.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

Ваут Пулс: «Это моя первая победа в разделке на гонке Мирового тура, так что я очень рад. Сегодня во время разведки дистанции я увидел, что она мне подходит, особенно в первой части. Разделка прошла очень хорошо, особенно, после неудачи, которая случилась со мной вчера, на 3-м этапе, когда мне пришлось менять колесо, когда Луис-Леон Санчес уехал.

Не знаю, 15 секунд в общем зачёте слишком много или нет, надеюсь, что нет. Посмотрим в ближайшие пару дней. Мы стартовали здесь с двумя лидерами, и это не сильно изменилось, потому что Серхио Энао тоже хорошо проехал разделку. Возможно, тактически будет более выгодно иметь несколько лидеров в команде.

Сокращение состава до 7 человек осложняет построение тактики, но это будет интересно. Мы идём на хорошей позиции, но Санчес очень силён, а позади нас также есть сильные претенденты. Финиш на этапе в субботу в длинный подъём будет для меня слишком сложным, но посмотрим. Я ставил Париж-Ниццу своей целью, приятно стартовать в гонке хорошо».

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

Луис-Леон Санчес: «Вчера на 3-м этапе я потратил много сил, сегодня пришлось за это заплатить. Я знаю, что проиграл время на разделке, но на старте гонки даже не думал о том, чтобы бороться за жёлтую майку. Поэтому сохранить её ещё на один день – это бонус.

В команде у нас есть Якоб Фульсанг, который проиграл немного времени из-за падения. Наша идея была в том, чтобы посмотреть, что у него получится сделать в финальный уик-энд. Сейчас у нас есть две возможности. Мы будем бороться день за днём.

Вчера мне прислали фото с Париж-Ниццы 2009 года (прим. – тогда Луис-Леон Санчес стал победителем гонки Париж-Ницца, опередив в общем зачёте на 1 минуту Фрэнка Шлека), это было очень забавно. Я немного изменился. Прошло 9 лет, которые я проработал в профессиональном велоспорте, я рад, что всё ещё нахожусь на таком же уровне».