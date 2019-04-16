Нильс Политт – призёр Париж-Рубэ-2019

Нильс Политт: «Не могу поверить даже в то, что занял 2-е место на Париж-Рубэ в моём возрасте»

25-летний немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin Нильс Политт (Nils Politt) поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ-2019, первый подиум в карьере на классике – Монументе велоспорта. Гонщики команды Katusha-Alpecin были активны с самого старта, атакуя и пытаясь сформировать отрывы. Нильс Политт находился в голове пелотона вместе с Марко Халлером, когда пелотон порвался после первого сектора брусчатки. Нильс Политт атаковал сначала за 65 км до финиша, а затем на 3-м секторе брусчатки за 14 км до финиша. Вместе с ним уехали и Филипп Жильбер (Deceuninck-Quick Step). Вдвоём они удержали просвет и разыграли спринт на велодроме в Рубэ, где Нильс Политт вторым пересёк финиш.

Photo (c) Katusha-ALPECIN

Нильс Политт: «Так близко. Но не могу поверить даже в то, что занял второе место на Рубэ в моём возрасте. Я четвёртый год в профессионалах, а у меня уже два финиша в топ-10 (на Е3 и Туре Фландрии) и теперь подиум. Утром сразу почувствовал, что нахожусь в отличной форме. Всю гонку команда великолепно, просто невероятно работала. У нас получился такой отличный сезон классик. Невероятно, что я второй на Рубэ. Для меня это один из лучших дней на велосипеде.

В зоне питания я увидел, что Жильбер хочет атаковать, и поехал с ним. Группа Петера Сагана нас добрала, поэтому мне не пришлось слишком растрачивать силы.

В конце мне немного не повезло, что товарищ Жильбера по команде догнал нас на велодроме. Жильбер хотел немного поиграть. Я думал начать спринт из-за его спины, но, конечно, у Жильбера была на руках ещё одна карта – сзади подъезжал Лампарт, поэтому мне пришлось спринтовать с первой позиции. Он всего на секунду оказался быстрее меня. Думаю, что у Жильбера сильнее рывок.

Вообще-то, я думал, что Филипп атакует меня за 3 км до финиша, когда начался небольшой подъём. Я также подумал, что если я атакую Филиппа, то он, как сильный гонщик, наверняка останется сидеть у меня на колесе. По моим расчётам, единственным шансом его обойти был спринт. Он выиграл, но это не важно, потому что и второе место – это великолепно.

У меня впереди ещё много лет. Он на 11 лет старше меня, так что у меня есть ещё 11 шансов. Надеюсь, однажды, выиграю эту гонку».

Марко Халлер: «Я так счастлив и горд, что был частью команды, гонщик которой финишировал на подиуме Монумента. Это были шесть часов стресса и борьбы. Ощущения абсолютно такие же, как после победы. Мы вчера вечером сказали Нильсу, что, возможно, у него будет последний раз, когда за ним не будут следить другие гонщики. Мы сказали ему атаковать. Он проехал такую великолепную гонку, он блестящий гонщик».

Дирк Демоль, спортивный директор команды Katusha-Alpecin, победитель Париж-Рубэ-1988: «Второе место на моей любимой гонке! Мы весь день были в игре. Команда великолепно и умно проехала гонку. На прошлых неделях мы видели, что Нильс подходит к пику формы. Последние несколько месяцев он нацеливался на эту гонку. Он не совершил ошибок, боролся за победу весь день. У него есть прирождённые способности для гонки такого типа. А уверенность, которую ему придаст второе место на этой классике, позволит ему вернуться и бороться за большее».