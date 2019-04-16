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Нильс Политт – призёр Париж-Рубэ-2019

Нильс Политт: «Не могу поверить даже в то, что занял 2-е место на Париж-Рубэ в моём возрасте»

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin Нильс Политт (Nils Politt) поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ-2019, первый подиум в карьере на классике – Монументе велоспорта. Гонщики команды Katusha-Alpecin были активны с самого старта, атакуя и пытаясь сформировать отрывы. Нильс Политт находился в голове пелотона вместе с Марко Халлером, когда пелотон порвался после первого сектора брусчатки. Нильс Политт атаковал сначала за 65 км до финиша, а затем на 3-м секторе брусчатки за 14 км до финиша. Вместе с ним уехали и Филипп Жильбер (Deceuninck-Quick Step). Вдвоём они удержали просвет и разыграли спринт на велодроме в Рубэ, где Нильс Политт вторым пересёк финиш.

 

Нильс Политт – призёр Париж-Рубэ-2019

 

Нильс Политт – призёр Париж-Рубэ-2019

Photo (c) Katusha-ALPECIN

 

  Нильс Политт: «Так близко. Но не могу поверить даже в то, что занял второе место на Рубэ в моём возрасте. Я четвёртый год в профессионалах, а у меня уже два финиша в топ-10 (на Е3 и Туре Фландрии) и теперь подиум. Утром сразу почувствовал, что нахожусь в отличной форме. Всю гонку команда великолепно, просто невероятно работала. У нас получился такой отличный сезон классик. Невероятно, что я второй на Рубэ.  Для меня это один из лучших дней на велосипеде.

 

  В зоне питания я увидел, что Жильбер хочет атаковать, и поехал с  ним. Группа Петера Сагана нас добрала, поэтому мне не пришлось слишком растрачивать силы.

 

  В конце мне немного не повезло, что товарищ Жильбера по команде догнал нас на велодроме. Жильбер хотел немного поиграть. Я думал начать спринт из-за его спины, но, конечно, у Жильбера была на руках ещё одна карта – сзади подъезжал Лампарт, поэтому мне пришлось спринтовать с первой позиции. Он всего на секунду оказался быстрее меня. Думаю, что у Жильбера сильнее рывок.

 

  Вообще-то, я думал, что Филипп атакует меня за 3 км до финиша, когда начался небольшой подъём. Я также подумал, что если я атакую Филиппа, то он, как сильный гонщик, наверняка останется сидеть у меня на колесе. По моим расчётам, единственным шансом его обойти был спринт. Он выиграл, но это не важно, потому что и второе место – это великолепно.

 

  У меня впереди ещё много лет. Он на 11 лет старше меня, так что у меня есть ещё 11 шансов. Надеюсь, однажды, выиграю эту гонку».

 

  Марко Халлер: «Я так счастлив и горд, что был частью команды, гонщик которой финишировал на подиуме Монумента. Это были шесть часов стресса и борьбы. Ощущения абсолютно такие же, как после победы. Мы вчера вечером сказали Нильсу, что, возможно, у него будет последний раз, когда за ним не будут следить другие гонщики. Мы сказали ему атаковать. Он проехал такую великолепную гонку, он блестящий гонщик».

 

  Дирк Демоль, спортивный директор команды Katusha-Alpecin, победитель Париж-Рубэ-1988: «Второе место на моей любимой гонке! Мы весь день были в игре. Команда великолепно и умно проехала гонку. На прошлых неделях мы видели, что Нильс подходит к пику формы. Последние несколько месяцев он нацеливался на эту гонку. Он не совершил ошибок, боролся за победу весь день. У него есть прирождённые способности для гонки такого типа. А уверенность, которую ему придаст второе место на этой классике, позволит ему вернуться и бороться за большее».

 

Результаты Париж-Рубэ-2019

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Теги к статье: Нильс Политт Nils Politt Париж-Рубэ Paris–Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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La Fleche Wallonne

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Vuelta a Castilla y Leon

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • RUSLIK1
    Филипп Жильбер – победитель Па ... (1)
    RUSLIK1-Фото

    шикарная гонка. филжил лучший. больше не чего добавить. 

  • SSS
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    SSS-Фото
    что это за байка насчет сторожей? Он же не ночью приехал.
  • Колёсник
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Brodyazhnik
    +2 :)
    +3

    Цитата: Astanaforever
    Случайных чемпионов не бывает. Фил Жил, вписал свое имя навечно. Милан Сан ремо уже не возьмет, ну и ладно. Эта гонка сто других стоит.
    Ну, несколько лет назад он сам про себя говорил, что Рубэ никогда не выиграет.... Даёшь Санремо! Хочу увидеть четвёртого победителя всех монументов :)
  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    4 из 10 в ТОП 10 это Квики (2 из которых на подиуме и 1 ЧЕМПИОН). Ну что тут скажешь, просто снимаю шляпу hi Верю в будущею победу Фил Жила на МСР.

    Всегда когда смотрю Рубэ и вижу эти падения, как того чела из Джамбо который плюхнулся на грунт в поле сердце так и замирает. Это страшная гонка и все кто сумел финишировать уже молодцы.

    №9 - Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence

    Чем не успех, как личный так и команды ПроКонти. Админы, где флаг Литвы (ещё и Латвии можно добавить).

    P.S.

    Как не крути, но ИМХО Рубэ всегда, хоть на 1% но ВСЕГДА будет интересней Фландрии.

  • uran
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    uran-Фото
    В 10-ке 4 квиковца и 2 на подиуме. Потрясающе.
  • Astanaforever
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    Astanaforever-Фото
    Четверо квиков в десятке и где? Париж = Рубэ....ошалеть.!!! Ну и команда, точно волчья стая. Класс!!! Менеджеры по подбору кадров не зря едят свой хлеб. И где они этих талантов находят?
  • EL-Fenomeno
    Йон Исагирре выигрывает «Тур С ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я думаю что протест всё-таки надо подавать. Не столько за то утраченное 3 место генерала, а столько из-за того дабы в будущем не повторилось подобное от организаторов других гонок ч чтобы спортсмен не выглядел после этого ну, если грубо выражаясь, то клоуном. А то выходит человека вывели на подиум, поздравили, наградили, по аплодировании, а потом вызвали к себе и как бэ извиняясь доложили, "чувак, ты там извини, не в обиду, но мы тут пересмотрели, и решили, что это самое, ты медаль верни ибо ты всё-таки четвёртый в итоге". Как по мне это прям таки мини-дисквалификация. Ладно если бы это был этап в середине Тура и борьбы за генерал продолжилась на других этапах. А так в итоге призовое место то отняли. А это все-таки очки, рейтинг (личный и командный), в конце концов заработанные призовые деньги.

    mda
    А в общем как это назвать? Конфуз, "тяжелый" ляп от оргов который увидели все unknw

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Сегодня комментаторы очень много хорошего говорили о Сискевичусе. В прошлом году он приехал на финиш аж через час после финиша гонки , и приехав на трек ,ворота уже были закрыты, но он попросил сторожей что хотел бы закончить свою Рубе ))))) ему открыли и он проехал по треку ,пройдя полную дистанцию. А в этом году уже в 10. Молодец конечно , во многих изданиях его и Арерую считают открытиями этой Рубе. Баллан особенно рассыпался в комплиментах ещё за 60 км до финиша )))) Говорит , через несколько лет, эта связка может показать что то интересное на булыге.Удачи пацикам.
  • ЧОРНЫЙ
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    [quote=uran]Вот я не понял зачем Лампаерт Ванмарке привез. Если бы не проблемы с велосипедом вполне возможно было Себу зацепить призовое. +1
  • YuraHist
    Париж-Рубэ-2019. Результаты (44)
    YuraHist-Фото
    Цитата: AndreyEst
    Вопрос к знатокам.
    Кто выигрывал все 5 монументов?
    Самостоятельно нашёл только Меркса...
    Заранее спасибо!
    ФилЖил велик,Квикстеп велик.
    Саган,кмк,слабее себя прошлогоднего физически,хотя Курдюков говорил о каких-то его  прболемах с точки зрения менеджмента.
    Грег не в той команде:(
    А молодежь на подходе знатная,год-другой и придёт их черед
    Рик ван Лой, Де Фламинк и Меркс

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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