 Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2019

Дилан Груневеген побеждает на 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2019 и надевает жёлтую майку лидера

25-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген одержал победу на 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2019. Это третья победа Груневегена в этом сезоне и вторая в карьере на этапе французской гонки, свой первый этап на Париж-Ницце нидерландский гонщик выиграл в прошлом году. «Дорога к солнцу» началась с короткого этапа, который из-за сильного ветра постоянно разрывал пелотон на эшелоны. Но гонщики команды Jumbo-Visma справились со сложностями дня – вместе с Диланом Груневегеном в первой группе находились пять товарищей по команде, которые не дали ему выпасть в отличие от многих спринтеров, потерявших контакт с первой группой.

Среди потерявших время на сложном ветреном этапе оказались и генеральщики – защищающий титул Марк Солер (Movistar) финишировал лишь через 1 минуту 3 секунды, Мигель Анхель Лопес (Astana) потерял 1:04, Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida) финишировал через 2:48, Фабио Ару и Йон Исагирре через 2:50, Серхио Энао через 4:30.

За 2 км до финиша атаковал Филипп Жильбер (Deceuninck – Quick), но его не пустили, рывок Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) тоже был нейтрализован. В финишном спринте Дилан Груневеген обошёл австралийского гонщика Калеба Юэна (Lotto Soudal) и своего соотечественника, гонщика команды Deceuninck - Quick Step Фабио Якобсена.

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Дилан Груневеген: «Сегодня команда отработала великолепно. Было тяжело добиться этой победы, соперники были совсем близко, но я счастлив, что мне удалось выиграть. Калеб в конце бросился вперёд, но я успел его обойти. Не знаю, могу ли сказать, что наслаждался этапом. Было очень ветрено, но мы тренировались в таких же условиях в Нидерландах, где всё открыто ветру. Мы хотели удержаться вместе, всей командой, до самого финиша. Ведь здесь много сильных спринтеров, целый пелотон друзей, и всегда приятно, когда можешь их победить. Я еду гонку в жёлтой майке (цвет маек команды Jumbo-Visma), но эту жёлтую майку особенно сильно хочется надеть».

Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck - Quick Step: «День был очень тяжёлый, все гонщики нервничали не без причины – ветер был невероятно сильным. Мы видели, как ребята с трудом удерживаются на велосипедах. Некоторым, к сожалению, не повезло, у них возникли механические проблемы. Но команда показала хзарактер и выдержку, они вернулись в группу перед финалом, когда Фил (Жильбер) увидел шанс и атаковал с первых позиций. Но дорога ему не помогала, хотя после такой трудной гонки никогда не знаешь, что получится. Так что попытаться стоило. Потом, когда его поймали, Сабатини помог Фабио финишировать третьим. Этот результат – благоприятный знак для Фабио перед следующими этапами, потому что из-за болезни он не выступал после Альгарве».