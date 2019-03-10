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Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2019

Дилан Груневеген побеждает на 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2019 и надевает жёлтую майку лидера

 

 

  25-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген одержал победу на 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2019. Это третья победа Груневегена в этом сезоне и вторая в карьере на этапе французской гонки, свой первый этап на Париж-Ницце нидерландский гонщик выиграл в прошлом году. «Дорога к солнцу» началась с короткого этапа, который из-за сильного ветра постоянно разрывал пелотон на эшелоны. Но гонщики команды Jumbo-Visma справились со сложностями дня – вместе с Диланом Груневегеном в первой группе находились пять товарищей по команде, которые не дали ему выпасть в отличие от многих спринтеров, потерявших контакт с первой группой.

 

  Среди потерявших время на сложном ветреном этапе оказались и генеральщики – защищающий титул Марк Солер (Movistar) финишировал лишь через 1 минуту 3 секунды, Мигель Анхель Лопес (Astana) потерял 1:04, Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida) финишировал через 2:48, Фабио Ару и Йон Исагирре через 2:50, Серхио Энао через 4:30.

 

  За 2 км до финиша атаковал Филипп Жильбер (Deceuninck – Quick), но его не пустили, рывок Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) тоже был нейтрализован. В финишном спринте Дилан Груневеген обошёл австралийского гонщика Калеба Юэна (Lotto Soudal) и своего соотечественника, гонщика команды Deceuninck - Quick Step Фабио Якобсена.

 

Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2019

 Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2019

Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2019

 

Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Париж-Ницца-2019

 

 

Photo © ASO/Alex BROADWAY

 

  Дилан Груневеген: «Сегодня команда отработала великолепно. Было тяжело добиться этой победы, соперники были совсем близко, но я счастлив, что мне удалось выиграть. Калеб в конце бросился вперёд, но я успел его обойти. Не знаю, могу ли сказать, что наслаждался этапом. Было очень ветрено, но мы тренировались в таких же условиях в Нидерландах, где всё открыто ветру. Мы хотели удержаться вместе, всей командой, до самого финиша. Ведь здесь много сильных спринтеров, целый пелотон друзей, и всегда приятно, когда можешь их победить. Я еду гонку в жёлтой майке (цвет маек команды Jumbo-Visma), но эту жёлтую майку особенно сильно хочется надеть».

 

  Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck - Quick Step: «День был очень тяжёлый, все гонщики нервничали не без причины – ветер был невероятно сильным. Мы видели, как ребята с трудом удерживаются на велосипедах. Некоторым, к сожалению, не повезло, у них возникли механические проблемы. Но команда показала хзарактер и выдержку, они вернулись в группу перед финалом, когда Фил (Жильбер) увидел шанс и атаковал с первых позиций. Но дорога ему не помогала, хотя после такой трудной гонки никогда не знаешь, что получится. Так что попытаться стоило. Потом, когда его поймали, Сабатини помог Фабио финишировать третьим. Этот результат – благоприятный знак для Фабио перед следующими этапами, потому что из-за болезни он не выступал после Альгарве».

 

 

Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2019

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Париж-Ницца Paris-Nice многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой занимательный первый этап получился (спаисбо погоде за это) и если остальные пройдут в таком же ключе это будет весьма интресная Париж-Ницца.
    Берналь и Квято прям метят на подиум...оба, но кто главнее/выше ??

    На финишном рывке спринтеры (Юэн и Грёневеген) голову "прятали" (запихнули) чуть ли не под руль, я думал что уже будет завал, слава Богу, обошлось на этот раз.

  • StVano
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    StVano-Фото
    Если следовать вашей логике, то и Dimension Data занимается тем же - Кевендиш 8-50...
  • Litvius
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    Litvius-Фото

    Сейчас, похоже, даже Газпром выглядит более адекватной командой, чем Катюша. Видимо Ильнуру придется искать себе новую команду, если он, конечно, хочет многодневки выигрывать.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Квики очень сильно напоминают Норвегию в лыжах. Можно подумать продукты питания, в отличии от других команд, им привозят с Марса. Слабо верится, что дело только в эксклюзивной подготовке этой команды. 
    Ну там есть Лефевр я не думаю что есть много таких, специалистов долгожителей. неуверен что есть святые в каком то из видов спорта, так что многие в равных условиях. Но отличие от других команд ,они не распыляются на высокобюджетных лидеров, многие из гонщиков являются очень хорошими середнячками, ( которым часто дают возможность раскрытся)очень часто подписывают молодыми,и ростят гонщиков,а так как в техничке сидят хорошие специалисты,то у них и получается так интерпретировать гонку. Я думаю если у них появится лидер ,зарплата которого будет превышать определённый лимит,то от него избавятся. И ещё , ( слух ходит)в команде есть таблица бонусов , которая мотивирует гонцов шевелится.Кстати часто гонщики уходившие от Лефевра ,за большими деньгами, продолжали жить только результатами которые смогли сделать в его командах( не все Канчелары )
  • sixpack
    GP Industria & Artigianato-201 ... (1)
    sixpack-Фото

    Шахман герой. После вчерашнего рывка сегодня победил в неплохой компании.

     

    Ужели Шалунов проявляет признаки жизни? Он хорошо ехал в 2015м за Локо, а потом три года в газпроме прошли как сон пустой

  • sixpack
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    sixpack-Фото

    как это знакомо. на этапе с боковыми ветрами Катя едет по отвалам и предлагает лидерам догребать по эшелонам в одиночку. Зак догреб, но Киттель в спринте не участвовал.

     

    глупо думать, что на Джиро и ТДФ что-то вдруг резко изменится. Работать нужно здесь и сейчас.  

  • Костя К
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    Костя К-Фото

    За-то вся Катюша рядом с Киттелем. Развозили. 

  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    Astanaforever-Фото
    97. Марсель Киттель 02.45. Этап спринтерский. ????????????. Печаль. "Катюша"губит талантов. Кто следующий?
  • RVL
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    RVL-Фото

    3 литовца в теме. круто!

     

  • Freejazz
    Париж-Ницца-2019. Этап 1 (11)
    Freejazz-Фото

    Закарин один. Догркбал до первой группы сам, даже коментаторы британского Евроспорта отметили. Тут часто некоторые говорят, что у него нет шансов. Без команды их никогда и не будет sad.

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