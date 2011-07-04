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Проблемы с велосипедом у Петера Сагана на классике E3 BinckBank-2019

Петер Саган разочарован результатом на классике E3 BinckBank-2019

 

 

  Петер Саган остался разочарован итогом классики E3 BinckBank-2019, которую называют генеральной репетицией Тура Фландрии. 29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe находился в первой группе, которая вела преследование Боба Юнгельса (Deceuninck-Quick Step), уехавшего в одиночку на Патерберге.

 

  Но за 20 км до финиша, когда Грег Ван Авермат (CCC) атаковал и за ним поехали Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), Альберто Беттиоль (EF Education First), Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step), Петер Саган не смог последовать за соперниками. За 16 км до финиша к Петеру Сагану подъехала техничка команды и механик на ходу оказал ему помощь, но пятёрка лидеров была уже вне досягаемости, шанс на борьбу за подиум был упущен. Петер Саган финишировал на 17-й позиции.

 

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

 

  Петер Саган: «Первая часть гонки проходила так, как мы ожидали и планировали. Уехал небольшой отрыв, который не представлял угрозы. Мы знали, что я должен держаться впереди и быть готовым к атакам. Вся команда идеально отработала, контролируя гонку. Однако я чувствую, что моя форма ещё не достигла пика, я полностью не восстановился.

 

  После финальной зоны питания я почувствовал, что что-то ударило в мой задний переключатель. Не знаю, что это было, но перестал работать правильно. С этой проблемой я проехал около десяти километров, а когда всё исправили, было слишком поздно догонять первую группу».

 

  Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня Юрай Саган и Мацей Боднар контролировали ситуацию со старта. Они отлично отработали. Отрыв, который уехал в начале гонки, не был сильным. Мы находились впереди на важных участках дистанции. Петер был в лидирующей группе. К сожалению, в критический момент, после Ауде Кваремонта, он пострадал от механической проблемы с велосипедом. Поэтому он не смог вернуться в первую группу и финишировал в третьей группе. Сегодня нам не повезло».

 

 

Результаты Е3 BinckBank-2019

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Теги к статье: Петер Саган E3-BinckBank Classic гонка Мирового тура классика

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот вот, оказывается в чем дело, только добрался до сайта, а результаты видел ранее, Ох...И, кстати, на рубе прошлого года чуть подобное не случилось....спеши, вы что там такие валидольные стали?

    Теперь, волчья стая, или wolfpack, как они  кличат себя, я о квиках, так это от адмирала канариса что ли? Это его было слово о стратегии ведения охоты подводниками Германии в Атлантике...И вдруг здесь, Ох квики квикиgood

     

  2. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 6.10.2013

    Даа... Спеш имеет прямое отношение к оборудованию, которое он не производит.

  3. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 4.07.2017

    Бред какой то. Постоянные проблемы с велосипедом у Пети. В том году рулевую крутил. В этом переключатель типо забарахлил. Ему велосипед к гонке механики Квиков готовят что ли? Лучше пусть объяснят почему он не едет сам, и куда пропадают оссы и дрюкеры.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2019?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    sqrudgmcduck-Фото

    Бред какой то. Постоянные проблемы с велосипедом у Пети. В том году рулевую крутил. В этом переключатель типо забарахлил. Ему велосипед к гонке механики Квиков готовят что ли? Лучше пусть объяснят почему он не едет сам, и куда пропадают оссы и дрюкеры.

  • Meridale
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    Meridale-Фото

    Даа... Спеш имеет прямое отношение к оборудованию, которое он не производит.

  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    litxaa-Фото
    Думается Берналю в ближайшее время если что то и грозит, то это никак не непопадание в кадр фото и видео операторов и специально их провоцировать на это не надо)
  • motte
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    motte-Фото

    Вот вот, оказывается в чем дело, только добрался до сайта, а результаты видел ранее, Ох...И, кстати, на рубе прошлого года чуть подобное не случилось....спеши, вы что там такие валидольные стали?

    Теперь, волчья стая, или wolfpack, как они  кличат себя, я о квиках, так это от адмирала канариса что ли? Это его было слово о стратегии ведения охоты подводниками Германии в Атлантике...И вдруг здесь, Ох квики квикиgood

     

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: litxaa
    Уважаемые, как говорится "а так тоже можно было"? Я про финиш пешком? Про это ничего не написано в правилах?
    Обычные понты это были детские , чтобы попасть в кадр , мог спокойно докатить до финиша .



    Цитата: Николай Н.
    Какой смелый побег, на это ещё нужно решиться и тогда заслуженная победа.
    На незначимых  гонках , вполне реальны такие побеги , в отличае от больших , где тебя на поседних метрах обязательно проедут мастера спринта .

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Николай Н.-Фото

    Какой смелый побег, на это ещё нужно решиться и тогда заслуженная победа.

  • StVano
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    StVano-Фото


    [/quote]Нельзя бегать без вела как Фрум, а с велосипедом можно.[/quote]

    Бегать без велосипеда по дороге ни кто не запрещает, а вот пересекать финиш надо с великом...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей)
    Нет ,написано что фруму можно! Но дело не в сальбутамоле ,его применяет 90 % пелотона , а в количестве при котором одних гонщиков останавливают а других нет , проблема в двойных стандартах. Ну и Фрум вроде на кенакорте , а его только со следующего года запретят. Так что 5 тур будет старатся взять)))))) Там что то ( поговаривают) с цистеином связано,вроде предшественник АТФ но маскируют под Ацетилцистеин Флюмуцил в общем у нас как ацц продаётся. Но не знаю на сколько правда ещё.
  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей)
  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Earl57-Фото
    уже пересчитали генеральную классификацию с учетом нейтрализации

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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