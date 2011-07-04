Проблемы с велосипедом у Петера Сагана на классике E3 BinckBank-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:32
Петер Саган разочарован результатом на классике E3 BinckBank-2019
Петер Саган остался разочарован итогом классики E3 BinckBank-2019, которую называют генеральной репетицией Тура Фландрии. 29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe находился в первой группе, которая вела преследование Боба Юнгельса (Deceuninck-Quick Step), уехавшего в одиночку на Патерберге.
Но за 20 км до финиша, когда Грег Ван Авермат (CCC) атаковал и за ним поехали Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), Альберто Беттиоль (EF Education First), Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step), Петер Саган не смог последовать за соперниками. За 16 км до финиша к Петеру Сагану подъехала техничка команды и механик на ходу оказал ему помощь, но пятёрка лидеров была уже вне досягаемости, шанс на борьбу за подиум был упущен. Петер Саган финишировал на 17-й позиции.
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages
Петер Саган: «Первая часть гонки проходила так, как мы ожидали и планировали. Уехал небольшой отрыв, который не представлял угрозы. Мы знали, что я должен держаться впереди и быть готовым к атакам. Вся команда идеально отработала, контролируя гонку. Однако я чувствую, что моя форма ещё не достигла пика, я полностью не восстановился.
После финальной зоны питания я почувствовал, что что-то ударило в мой задний переключатель. Не знаю, что это было, но перестал работать правильно. С этой проблемой я проехал около десяти километров, а когда всё исправили, было слишком поздно догонять первую группу».
Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня Юрай Саган и Мацей Боднар контролировали ситуацию со старта. Они отлично отработали. Отрыв, который уехал в начале гонки, не был сильным. Мы находились впереди на важных участках дистанции. Петер был в лидирующей группе. К сожалению, в критический момент, после Ауде Кваремонта, он пострадал от механической проблемы с велосипедом. Поэтому он не смог вернуться в первую группу и финишировал в третьей группе. Сегодня нам не повезло».
Результаты Е3 BinckBank-2019
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