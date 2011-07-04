Проблемы с велосипедом у Петера Сагана на классике E3 BinckBank-2019

sqrudgmcduck

Проблемы с велосипедом у Петер ... (3) Бред какой то. Постоянные проблемы с велосипедом у Пети. В том году рулевую крутил. В этом переключатель типо забарахлил. Ему велосипед к гонке механики Квиков готовят что ли? Лучше пусть объяснят почему он не едет сам, и куда пропадают оссы и дрюкеры.

Meridale

Проблемы с велосипедом у Петер ... (3) Даа... Спеш имеет прямое отношение к оборудованию, которое он не производит.

litxaa

Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20) Думается Берналю в ближайшее время если что то и грозит, то это никак не непопадание в кадр фото и видео операторов и специально их провоцировать на это не надо)

motte

Проблемы с велосипедом у Петер ... (3) Вот вот, оказывается в чем дело, только добрался до сайта, а результаты видел ранее, Ох...И, кстати, на рубе прошлого года чуть подобное не случилось....спеши, вы что там такие валидольные стали? Теперь, волчья стая, или wolfpack, как они кличат себя, я о квиках, так это от адмирала канариса что ли? Это его было слово о стратегии ведения охоты подводниками Германии в Атлантике...И вдруг здесь, Ох квики квики

Гонщик

Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20) Цитата: litxaa Уважаемые, как говорится "а так тоже можно было"? Я про финиш пешком? Про это ничего не написано в правилах?

Обычные понты это были детские , чтобы попасть в кадр , мог спокойно докатить до финиша .



Обычные понты это были детские , чтобы попасть в кадр , мог спокойно докатить до финиша . Цитата: Николай Н. Какой смелый побег, на это ещё нужно решиться и тогда заслуженная победа.

На незначимых гонках , вполне реальны такие побеги , в отличае от больших , где тебя на поседних метрах обязательно проедут мастера спринта . На незначимых гонках , вполне реальны такие побеги , в отличае от больших , где тебя на поседних метрах обязательно проедут мастера спринта .

Николай Н.

Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20) Какой смелый побег, на это ещё нужно решиться и тогда заслуженная победа.

StVano

Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)

[/quote]Нельзя бегать без вела как Фрум, а с велосипедом можно.[/quote] Бегать без велосипеда по дороге ни кто не запрещает, а вот пересекать финиш надо с великом...

Сейтмеметов сейтхалил

Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20) Цитата: litxaa Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей) Нет ,написано что фруму можно! Но дело не в сальбутамоле ,его применяет 90 % пелотона , а в количестве при котором одних гонщиков останавливают а других нет , проблема в двойных стандартах. Ну и Фрум вроде на кенакорте , а его только со следующего года запретят. Так что 5 тур будет старатся взять)))))) Там что то ( поговаривают) с цистеином связано,вроде предшественник АТФ но маскируют под Ацетилцистеин Флюмуцил в общем у нас как ацц продаётся. Но не знаю на сколько правда ещё. Нет ,написано что фруму можно! Но дело не в сальбутамоле ,его применяет 90 % пелотона , а в количестве при котором одних гонщиков останавливают а других нет , проблема в двойных стандартах. Ну и Фрум вроде на кенакорте , а его только со следующего года запретят. Так что 5 тур будет старатся взять)))))) Там что то ( поговаривают) с цистеином связано,вроде предшественник АТФ но маскируют под Ацетилцистеин Флюмуцил в общем у нас как ацц продаётся. Но не знаю на сколько правда ещё.

litxaa

Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20) Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей)

Earl57

Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20) уже пересчитали генеральную классификацию с учетом нейтрализации