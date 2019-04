Париж-Рубэ-2019. Результаты Категория:

Сегодня, 18:12 Compiegne - Roubaix/Velodrome, 257 км 1 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 5:58:02 2 Nils Politt (Ger) Team Katusha-Alpecin 3 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:13 4 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:00:40 5 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:42 6 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:47 7 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 8 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 9 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence 10 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 11 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 12 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 13 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 14 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 0:01:24 15 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:01:25 16 Marco Haller (Aut) Team Katusha-Alpecin 0:01:36 17 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 18 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 19 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Credits 20 Bert De Backer (Bel) Vital Concept-B&B Hotels 21 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 0:01:40 22 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 0:01:42 23 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:02:14 24 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 25 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:02:36 26 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 27 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:02:38 28 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:03:00 29 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:03:06 30 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 0:03:39 31 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:04:25 32 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 33 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Credits 0:07:06 34 Mads Schmidt Würtz (Den) Team Katusha-Alpecin 0:08:14 35 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 0:09:09 36 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:09:11 37 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert 38 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert 39 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:10:19 40 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 41 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain-Merida 42 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:10:20 43 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 44 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:11:51 45 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 46 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 47 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 48 Damien Touze (Fra) Cofidis Solutions Credits 49 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 50 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 51 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 52 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert 53 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 54 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Credits 55 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 56 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:14:15 57 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 58 Reto Hollenstein (Swi) Team Katusha-Alpecin 59 Boris Vallee (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:14:18 60 Matti Breschel (Den) EF Education First 0:15:47 61 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 62 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 63 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 64 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 65 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 66 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 67 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 68 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 69 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 70 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 71 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence 72 Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 73 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 74 Lars Boom (Ned) Roompot-Charles 75 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 76 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 77 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:15:51 78 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 79 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 80 Michael Schär (Swi) CCC Team 81 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 82 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 83 Benoit Jarrier (Fra) Team Arkea-Samsic 84 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 85 Rick Zabel (Ger) Team Katusha-Alpecin 0:20:25 86 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:23:26 87 Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 88 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkea-Samsic 89 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 90 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 91 Lars Bak Ytting (Den) Dimension Data 92 Alexandre Pichot (Fra) Total Direct Energie 93 Boy Van Poppel (Ned) Roompot-Charles 94 Tom Scully (Nzl) EF Education First 95 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:23:37 96 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 97 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotels 0:23:43 98 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 0:24:12 99 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 100 Filippo Fortin (Ita) Cofidis Solutions Credits 0:27:17 OTL Rasmus Fossum Tiller (Nor) Dimension Data 0:29:56 OTL Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo OTL Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Sunweb OTL Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept-B&B Hotels OTL Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:31:24 OTL Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team OTL Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 0:39:54 OTL Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 0:40:00 OTL Joseph Areruya (Rwa) Delko Marseille Provence OTL Alan Riou (Fra) Team Arkea-Samsic 0:47:35 DNF Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe DNF Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe DNF Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe DNF Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Kamil Gradek (Pol) CCC Team DNF Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team DNF Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First DNF Taylor Phinney (Usa) EF Education First DNF Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha-Alpecin DNF Jens Debusschere (Bel) Team Katusha-Alpecin DNF Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep DNF Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep DNF Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie DNF Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie DNF Yohann Gene (Fra) Total Direct Energie DNF Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie DNF Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott DNF Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott DNF Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ DNF Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ DNF Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal DNF Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal DNF Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal DNF Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal DNF Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal DNF Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma DNF Danny Van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma DNF Filippo Ganna (Ita) Team Sky DNF Christian Knees (Ger) Team Sky DNF Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates DNF Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates DNF Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates DNF Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates DNF Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates DNF Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Credits DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Credits DNF Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team DNF Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team DNF Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team DNF Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team DNF Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida DNF Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida DNF Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team DNF Jorge Arcas (Spa) Movistar Team DNF Daniele Bennati (Ita) Movistar Team DNF Jaime Castrillo Zapater (Spa) Movistar Team DNF Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team DNF Ludwig De Winter (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data DNF André Greipel (Ger) Team Arkea-Samsic DNF Brice Feillu (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic DNF Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb DNF Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb DNF Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotels DNF Senne Leysen (Bel) Roompot-Charles DNF Justin Timmermans (Ned) Roompot-Charles DNF Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot-Charles DNF Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot-Charles DNF Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence DNF Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence DNF Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence DNS Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates Теги к статье: Париж-Рубэ Paris–Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Филипп Жильбер



