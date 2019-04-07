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Ники Терпстра сошёл с Тура Фландрии-2019 после падения

Ники Терпстра сошёл с Тура Фландрии-2019 после падения

 

 

  Защищавший свой титул победителя прошлого года Ники Терпстра упал за 157 км до финиша Тура Фландрии-2019 и сошёл с гонки. 34-летний нидерландский гонщик команды Direct Energie находился в хвосте группы. После падения он остался лежать на асфальте.

 

Ники Терпстра сошёл с Тура Фландрии-2019 после падения

 

Ники Терпстра сошёл с Тура Фландрии-2019 после падения

 

Ники Терпстра сошёл с Тура Фландрии-2019 после падения

 

   Как сообщает команда Direct Energie, они получили от врачей обнадёживающие новости о состоянии Ники Терпстры, которого увезли с гонки в ближайшую больницу.

  Врач команды сообщает, что Ники Терстра чувствует себя хорошо. Но он получил черепно-мозговую травму, из-за чего потерял сознание. Но Терпстра не сможет принять участие в Париж-Рубэ.

 

Подробности о травме на данный момент не сообщаются.

 

 

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Теги к статье: Ники Терпстра Niki Terpstra Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • veltus85
    Тур Фландрии-2019. Превью (11)
    veltus85-Фото

    Верю в Грега Ван Авермата. Возможно Маттео Трентин.

  • Rokka
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (4)
    Rokka-Фото
    Ивер опять сидел на колесе за 10м до финиша?
  • Бакеша
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (4)
    Бакеша-Фото
    Ну скоко можно - как будто второе место вечно закреплено за Лу Лу )) может быть ему надо было чуть раньше до холмика атаковать?
  • uran
    Адри ван дер Пул: «Никогда не ... (6)
    uran-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не слишком ли ему задатком раздали кучу дифирамбов? Свеча яркая быстрее сгорает, однако. А в пелетоне такие лохи, да?
    Почитать не? Адри ван дер Пул закончил интервью шуткой, в которой есть доля правды: «Лучше, если он подождёт до следующего года, а не выиграет всё в этом».
  • Starch27
    Адри ван дер Пул: «Никогда не ... (6)
    Starch27-Фото

    Ван Дер Пул хорош, но его переквалификация в брусчаточника выглядит странновато. До этого постоянно трубили, что это новая нидерландская надежда на АГР.

  • Taxa19
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (4)
    Taxa19-Фото
    Все атаки астаны пасли
  • Николай Н.
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 4 (2)
    Николай Н.-Фото

    Что за дела. Королевский этап и не показали. Вот только здесь увидел результат.

  • Astanaforever
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Хоть астана на пьедестале. Жаль не хватило Лулу. Подготовка этим составом на послезавтра на тур страны Басков, плюс к ним присоединятся Фульсанг и Луценко.
  • levonardo
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 4 (2)
    levonardo-Фото
    Младший братишка посмелее старшого будет. От Власова ожидал большего, но тоже неплохо. Американец вообще молодец, отличная гонка.
  • 0x5F375A86
    Тур Страны Басков-2019. Превью (4)
    0x5F375A86-Фото

    Для универсалов маршрут только до последних двух этапов. На них из универсалов имеют шансы выжить только, Алафилипп, Квято и Томас. Учитывая, что последние два уже сделают себе преймущество на разделке, можно их считать фаворитами, ну и еще братья Изагирре должны показать себя.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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