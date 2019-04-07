- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:16
Ники Терпстра сошёл с Тура Фландрии-2019 после падения
Защищавший свой титул победителя прошлого года Ники Терпстра упал за 157 км до финиша Тура Фландрии-2019 и сошёл с гонки. 34-летний нидерландский гонщик команды Direct Energie находился в хвосте группы. После падения он остался лежать на асфальте.
Как сообщает команда Direct Energie, они получили от врачей обнадёживающие новости о состоянии Ники Терпстры, которого увезли с гонки в ближайшую больницу.
Врач команды сообщает, что Ники Терстра чувствует себя хорошо. Но он получил черепно-мозговую травму, из-за чего потерял сознание. Но Терпстра не сможет принять участие в Париж-Рубэ.
Подробности о травме на данный момент не сообщаются.
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