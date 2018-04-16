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Gazprom — RusVelo выступит на «Туре Хорватии»

Gazprom — RusVelo выступит на «Туре Хорватии»

 



Российская велокоманда Gazprom – RusVelo выступит на многодневной гонке высшей категории «Тур Хорватии», которая пройдет с 17 по 22 апреля.
 
Впервые хорватская гонка была проведена в 2015 году, а в этом сезоне она уже получила высшую категорию UCI — 2HC. Gazprom — RusVelo выступает на «Туре Хорватии» с момента ее основания, и этот год не будет исключением. За шесть этапов участникам предстоит преодолеть 1000 километров в самых разных уголках страны.  

 

 


Основные надежды Gazprom — RusVelo на равнинных этапах будут связаны с Сергеем Шиловым, способным показать сильный финиш из группы. В то время как Сергей Лагутин и Артем Ныч сумеют проверить свою форму на горных этапах. Артем дал комментарий перед предстоящим стартом: «В «Туре Хорватии» буду участвовать во второй раз, с прошлого года остались самые приятные впечатления от этой гонки. За последние недели после многодневки «Коппи и Бартали» мы провели большой объём работы, поэтому форма должна быть в порядке. Чувствую себя хорошо и надеюсь на успешное выступление в гонке».
 
Состав на «Тур Хорватии»: Игорь Боев, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Артем Ныч, Сергей Шилов, Евгений Шалунов, Николай Трусов.

 



Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
 

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Теги к статье: Gazprom — RusVelo Тур Хорватии Tour of Croatia гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Флеш Валлонь-2018?

Комментарии

  • M-07
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (4)
    M-07-Фото

    После хороший результатов на этой гонке и Джиро 2 года назад Русвело катится не пойми куда, результаты удручают всё больше и больше, Фолифоров после той Джиро так ничего и не показал, хотя горную разделку просто так не выигрывают. Считаю, что всем, кто хочет развиваться валить надо в зарубежные команды, ибо ни  Катюше (раньше, второй год - это уже не российская команда), ни в Русвело за много лет развития у наших гонщиков нет, хотя парни способные бывают,т хоть и нечасто. Кроме Закарина никто толком не смог реализовать свой потенциал и это печально.

  • Rokka
    Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (2)
    Rokka-Фото
    Вальверде/Алафилип, если снова не отпустят кого то
  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Евроспорт 1 начнёт трансляцию в 14:30 СЕТ (+1 час у нас)

     

    В превью Амстела многие говорили что это чуть ли не скучнейшая классика (признаюсь тоже так думал, но в этом году АМГ показала себя из лучшей стороны), а вот какая весення однодневка точно заставляет на себя смотреть ЖЕЛЕЗНО только последние 20 км., так это Флэш-Валонь. Так пускай в этом году она тоже опровергнет наши пред_угадания и покажет что не Муром единым славна ФВ...да будет так)))

     

    и Если не Вальверде №1 (и в пятый раз подряд) тогда кто? Велленс, Гаспаротто, пускай таким и будет ПОДИУМная тройка

  • EL-Fenomeno
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: ararat
    2й день это просто праздник какой-то)

    Можно сказать только одно Астанинский праздник вело-жизни продолжается!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!
    Кстати а где Де ла круз, хваленный и вся скаевская армада?Правильно сказал кто-то, что он не будет работать на Фрума.
    в смысле всего шестеро?Главное не перейти черту и не на делать глупостей. Вилела аж поехал, сейчас и джиру выиграет. Ну ну.
  • Velolive-Team
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Velolive-Team-Фото
    Пересмотрите заключительный подъем этапа.
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!
    Кстати а где Де ла круз, хваленный и вся скаевская армада? Правильно сказал кто-то, что он не будет работать на Фрума.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    как Ару мешал Вальгрену?
    Да никак.Хватит . Проехали, успокойтесь все. Один провокатор начал, другие повелись. Все красавчики..все пахари.Всем респект и уважуха. Самый тяжелый вид спорта. Просто есть лидеры и есть грегари. У одних персональная задача, у других командная. Одни пашут для себя, другие на лидера-капитана. Вспомните Джиро 2016? Скарпони летел в отрыве в горах на этап, мог взять его без проблем. Но его тормознули по связи , он в прямом смысле встал, слез с велика и ждал Нибали. Помните эти кадры? Вот это и есть командная тактика. Пожертвовали этапом ради общей победы капитана, что они и сделали, взяв грантур...Этот этап и стал переломным на Джиро. Вот про это и речь. Все ..харош.устал я спорить. У каждого своя судьба и разные возможности и задачи.
  • RVL
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    RVL-Фото
    да, парень высоко. Наша молодежь с зубами. что радует.
    кстати Рябушенко на Амстеле заехал в группе с Ураном, Гривко и еще кучей маститых!

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 905
10 Демар А. (Fra) (GFC) 827

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