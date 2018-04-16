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- Дата:
- Сегодня, 00:02
Gazprom — RusVelo выступит на «Туре Хорватии»
Российская велокоманда Gazprom – RusVelo выступит на многодневной гонке высшей категории «Тур Хорватии», которая пройдет с 17 по 22 апреля.
Впервые хорватская гонка была проведена в 2015 году, а в этом сезоне она уже получила высшую категорию UCI — 2HC. Gazprom — RusVelo выступает на «Туре Хорватии» с момента ее основания, и этот год не будет исключением. За шесть этапов участникам предстоит преодолеть 1000 километров в самых разных уголках страны.
Основные надежды Gazprom — RusVelo на равнинных этапах будут связаны с Сергеем Шиловым, способным показать сильный финиш из группы. В то время как Сергей Лагутин и Артем Ныч сумеют проверить свою форму на горных этапах. Артем дал комментарий перед предстоящим стартом: «В «Туре Хорватии» буду участвовать во второй раз, с прошлого года остались самые приятные впечатления от этой гонки. За последние недели после многодневки «Коппи и Бартали» мы провели большой объём работы, поэтому форма должна быть в порядке. Чувствую себя хорошо и надеюсь на успешное выступление в гонке».
Состав на «Тур Хорватии»: Игорь Боев, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Артем Ныч, Сергей Шилов, Евгений Шалунов, Николай Трусов.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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