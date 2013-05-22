Команда Gazprom – RusVelo готова к главной гонке сезона

Цитата: tim147

Продолжает удивлять прогресс Феллине, на наших глазах трансформирующийся в классного "оллраундера". Вчера он опередил многих записных горняков, а сегодня приехал вровень с элитными раздельщиками типа ван Гардерена и Исагирре и выше Кастровьехо, Фрума и Закарина! Похоже растет новый специалист по классикам с отменным спринтом . Ситуация же с Фрумом продолжает настораживать - если Контадор в т.г. уже показывал готовность порядка 70-75%, то готовность Фрума больше чем на 50% не тянет. Сможет ли он за оставшийся месяц выйти на пик- главная интрига предстоящего ТдФ. Что касается Ильнура, то по-моему он главную свою задачу - вкатиться в гоночный ритм- выполнил успешно и теперь с надеждой может смотреть вперед!



Насчёт Феллине да, но ему дважды в итоге не повезло: не попав на итоговый подиум, и проиграл (не добрал в) пунктовую номинации Кюнгу.

Фрумий явно шифруется, проехал ТР почти не заметно. Ильнура же понять можно, не хотел соперникам выкладывать свои козыри перед Джирой.

Ти Джей конечно один из фаворитов на генеральный подиум Джиро, но ему все время что не везёт, ну и не порой не дотягивает до самы-самых. Вся ставка на хорошую (очень даже) в этом сезоне ВМС