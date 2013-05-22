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Команда Gazprom – RusVelo готова к главной гонке сезона

 

Состав команды Gazprom – RusVelo на Джиро д’Италия-2017

 

С 5 по 28 мая российская команда Gazprom – RusVelo второй год подряд выступит на супермногодневке «Джиро д’Италия». В этом сезоне итальянский гранд-тур пройдет в юбилейный сотый раз. Гонка стартует на Сардинии и завершится в Милане.

В прошлом году команда дебютировала на гонке столь престижного уровня и сразу же сумела добиться большого успеха. Александр Фолифоров победил на одном из самых престижных этапов, а другие гонщики команды неоднократно финишировали в первой десятке и были активны в отрывах. В этом сезона команда рассчитывает повторить прошлогодний успех. Ряды Gazprom – RusVelo перед началом сезона пополнила группа опытных атлетов, имеющих большой опыт выступлений на трехнедельных гонках, в том числе на «Джиро». Внутрикомандная конкуренция за место в составе на итальянский гранд-тур была очень серьезной и в заявку попали сильнейшие на данный момент гонщики.

 

Состав команды Gazprom – RusVelo на Джиро д’Италия-2017

 


О составе и целях команды рассказал генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин: «Окончательный состав на “Джиро” был определен после недавних многодневок: “Тура Альп” и “Тура Хорватии”. Все попавшие в заявку спортсмены имели хорошее гоночное расписание и пик их формы был запланирован именно на “Джиро”. Все запредельно мотивированы, потому что прекрасно понимают, что начинается главная гонка сезона».

«Лидерами будут Александр Фолифоров, Сергей Фирсанов и Иван Савицкий. Фолифоров и Фирсанов будут проявлять себя в горах и постараются выиграть этап. Также рассчитываем в этом году попробовать с Фолифоровым подняться как можно выше в общем зачете. Помогать “горнякам” будет, в первую очередь, опытный Дмитрий Козончук. Иван Савицкий хорошо себя проявил в Хорватии. На данный момент он лидер спринтерской группы и именно его команда будет поддерживать на этапах с преимущественно равнинным рельефом. На большинстве этапов с пересеченным рельефом, на которых у отрывов будут шансы на успех, мы рассчитываем на Павла Брутта, Сергея Лагутина, Евгения Шалунова, Алексея Цатевича и Ивана Ровного. Брутт и Лагутин в своем послужном списке уже имеют победы на этапах гранд-туров, Ровный был к этому очень близок на прошлогодней “Джиро”. Это опытные гонщики и они знают, как нужно действовать в отрывах».

«Мы подобрали сбалансированный состав, чтобы представители Gazprom – RusVelo были заметны на этапах с любым рельефом. Главное для нас – чувствовать, что мы не стоим на месте, а продолжаем прогрессировать. Поэтому мы стартует на “Джиро” не просто с целью повторить прошлогодний результат, а выступить даже лучше, чем в 2016-м».

Состав: Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2017 Газпром - РусВело Gazprom - RusVelo Ренат Хамидулин

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 12:54 | Регистрация: 22.05.2013

    Очень сбалансированный состав, молодежь пока не подпускают. Удачи парням, будем болеть.  rus

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3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (3)
    Sezar-Фото

    Вот в это  я не уверен. По идее доминатором тут может только один, но его чрезмерная осторожность, негибкость и разделка в последний день говорят против доминирования. По сабжу-маршрут слабый, много проходных этапов, половину можно просто не смотреть. И это юбилейная Джиро!

  • velodoctor
    Команда Gazprom – RusVelo гото ... (1)
    velodoctor-Фото

    Очень сбалансированный состав, молодежь пока не подпускают. Удачи парням, будем болеть.  rus

  • rossa2005
    Состав команды CCC Sprandi Pol ... (1)
    rossa2005-Фото

    Бронiк лысы! biggrin

    Можа быць, мы ўбачым новага, агрэсіўнага Броню? Як ў першыя гады.

  • Student
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (3)
    Student-Фото
    Что-то мне подсказывает, что победитель определится очень рано и быстро.
  • MSG
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (3)
    MSG-Фото

     

    Стельвио все-таки и в 2014 году присутствовала, и во многом засчет этой горы Кинтана и выйграл ту Джиро

  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: tim147
    Продолжает удивлять прогресс Феллине, на наших глазах трансформирующийся в классного "оллраундера". Вчера он опередил многих записных горняков, а сегодня приехал вровень с элитными раздельщиками типа ван Гардерена и Исагирре и выше Кастровьехо, Фрума и Закарина! Похоже растет новый специалист по классикам с отменным спринтом . Ситуация же с  Фрумом продолжает настораживать - если Контадор в т.г. уже показывал готовность порядка 70-75%, то готовность Фрума больше чем на 50% не тянет. Сможет ли он за оставшийся месяц выйти на пик- главная интрига предстоящего ТдФ. Что касается Ильнура, то по-моему он главную свою задачу - вкатиться в гоночный ритм- выполнил успешно и  теперь с надеждой может смотреть вперед!

    Насчёт Феллине да, но ему дважды в итоге не повезло: не попав на итоговый подиум, и проиграл (не добрал в) пунктовую номинации Кюнгу.

    Фрумий явно шифруется, проехал ТР почти не заметно. Ильнура же понять можно, не хотел соперникам выкладывать свои козыри перед Джирой.
    Ти Джей конечно один из фаворитов на генеральный подиум Джиро, но ему все время что не везёт, ну и не порой не дотягивает до самы-самых. Вся ставка на хорошую (очень даже) в этом сезоне ВМС

  • EL-Fenomeno
    Команда «Астана» не будет заме ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кангерт (на генерал в ТОП 10), за этапы Луис-Леон, может Тира - удачи команде Винокурова, её всегда любили в Италии.

  • protur
    Команда «Астана» не будет заме ... (7)
    protur-Фото

    Душа Микеле до конца этой Джиро будет вместе с командой и по окончании тура,  через некоторое время преодалев все "мытарства" попадет в Царствие Небесное. Да будет так!

  • Александра
    Стевен Крёйсвейк о целях на Дж ... (4)
    Александра-Фото

    Ждем, ждем!

  • Александра
    Команда «Астана» не будет заме ... (7)
    Александра-Фото

    Помню, пару-тройку лет назад Ярослав Попович, отвечая на вопрос, какая команда на тот момент самая сильная, назвал Астану как однозначного лидера. Грустно вспоминать эти слова. Такое стечение обстоятельств... переход Нибали, состояние Ару, трагическая гибель Микеле Скарпони... Невозможно перестать об этом думать.

    Как бы ни обернулась Джиро для Астаны, симпатии многих болельщиков будут с командой. Каким бы с точки зрения поединка за общий зачет ни было это решение - стартовать в восьмером, оно по-человечески очень понятно.

    Удачи Астане во всем.

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10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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