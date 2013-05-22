Команда Gazprom – RusVelo готова к главной гонке сезона

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- Дата:
- Сегодня, 12:37
Состав команды Gazprom – RusVelo на Джиро д’Италия-2017
С 5 по 28 мая российская команда Gazprom – RusVelo второй год подряд выступит на супермногодневке «Джиро д’Италия». В этом сезоне итальянский гранд-тур пройдет в юбилейный сотый раз. Гонка стартует на Сардинии и завершится в Милане.
В прошлом году команда дебютировала на гонке столь престижного уровня и сразу же сумела добиться большого успеха. Александр Фолифоров победил на одном из самых престижных этапов, а другие гонщики команды неоднократно финишировали в первой десятке и были активны в отрывах. В этом сезона команда рассчитывает повторить прошлогодний успех. Ряды Gazprom – RusVelo перед началом сезона пополнила группа опытных атлетов, имеющих большой опыт выступлений на трехнедельных гонках, в том числе на «Джиро». Внутрикомандная конкуренция за место в составе на итальянский гранд-тур была очень серьезной и в заявку попали сильнейшие на данный момент гонщики.
О составе и целях команды рассказал генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин: «Окончательный состав на “Джиро” был определен после недавних многодневок: “Тура Альп” и “Тура Хорватии”. Все попавшие в заявку спортсмены имели хорошее гоночное расписание и пик их формы был запланирован именно на “Джиро”. Все запредельно мотивированы, потому что прекрасно понимают, что начинается главная гонка сезона».
«Лидерами будут Александр Фолифоров, Сергей Фирсанов и Иван Савицкий. Фолифоров и Фирсанов будут проявлять себя в горах и постараются выиграть этап. Также рассчитываем в этом году попробовать с Фолифоровым подняться как можно выше в общем зачете. Помогать “горнякам” будет, в первую очередь, опытный Дмитрий Козончук. Иван Савицкий хорошо себя проявил в Хорватии. На данный момент он лидер спринтерской группы и именно его команда будет поддерживать на этапах с преимущественно равнинным рельефом. На большинстве этапов с пересеченным рельефом, на которых у отрывов будут шансы на успех, мы рассчитываем на Павла Брутта, Сергея Лагутина, Евгения Шалунова, Алексея Цатевича и Ивана Ровного. Брутт и Лагутин в своем послужном списке уже имеют победы на этапах гранд-туров, Ровный был к этому очень близок на прошлогодней “Джиро”. Это опытные гонщики и они знают, как нужно действовать в отрывах».
«Мы подобрали сбалансированный состав, чтобы представители Gazprom – RusVelo были заметны на этапах с любым рельефом. Главное для нас – чувствовать, что мы не стоим на месте, а продолжаем прогрессировать. Поэтому мы стартует на “Джиро” не просто с целью повторить прошлогодний результат, а выступить даже лучше, чем в 2016-м».
Состав: Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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