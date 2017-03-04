Gazprom – RusVelo выйдет на старт GP Industria & Artigianato

В воскресенье, 5 марта команда Gazprom – RusVelo выступит на однодневной итальянской гонке GP Industria & Artigianato в тосканской провинции Пистойя (Pistoia).



GP Industria & Artigianato проводится 49-й раз, начиная с 1967 года. Маршрут гонки остался неизменным: общая протяженность составит 199,2 километра, гонщики стартуют и финишируют в Ларчано. Первая часть дистанции состоит из четырех равнинных кругов протяженностью 22,3 километра, затем гонщики отправятся на четыре круга по 27,5 километров c восхождением на подъем Сан Баронто (San Baronto) – который станет основным испытанием на дистанции. GP Industria & Artigianato подходит специалистам по холмистому рельефу, способным выиграть спринт из небольшой группы.

Gazprom – RusVelo выйдет на старт GP Industria & Artigianato



В преддверии соревнований гонщик команды Gazprom – RusVelo Иван Ровный поделился своими ожиданиями: «Недавно вернулся из Абу-Даби, акклиматизировался и начал подготовку к последующим гонкам. Мне подходит “Индустриа” по рельефу и если будет хорошее самочувствие, то буду бороться за высокий результат. В 2014 остановился в одном шаге от пьедестала. В воскресенье будет непросто, но у нас сильный состав и есть шансы на успешное выступление».



Состав команды Gazprom – RusVelo: Ильдар Арсланов, Артем Ныч, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Рыбалкин, Айдар Закарин и Иван Ровный.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo