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Gazprom – RusVelo выйдет на старт GP Industria & Artigianato

Gazprom – RusVelo выйдет на старт GP Industria & Artigianato

 

В воскресенье, 5 марта команда Gazprom – RusVelo выступит на однодневной итальянской гонке GP Industria & Artigianato в тосканской провинции Пистойя (Pistoia).


GP Industria & Artigianato проводится 49-й раз, начиная с 1967 года. Маршрут гонки остался неизменным: общая протяженность составит 199,2 километра, гонщики стартуют и финишируют в Ларчано. Первая часть дистанции состоит из четырех равнинных кругов протяженностью 22,3 километра, затем гонщики отправятся на четыре круга по 27,5 километров c восхождением на подъем Сан Баронто (San Baronto) – который станет основным испытанием на дистанции. GP Industria & Artigianato подходит специалистам по холмистому рельефу, способным выиграть спринт из небольшой группы.

 

Gazprom &ndash; RusVelo выйдет на старт GP Industria & ArtigianatoGazprom &ndash; RusVelo выйдет на старт GP Industria & Artigianato


В преддверии соревнований гонщик команды Gazprom – RusVelo Иван Ровный поделился своими ожиданиями: «Недавно вернулся из Абу-Даби, акклиматизировался и начал подготовку к последующим гонкам. Мне подходит “Индустриа” по рельефу и если будет хорошее самочувствие, то буду бороться за высокий результат. В 2014 остановился в одном шаге от пьедестала. В воскресенье будет непросто, но у нас сильный состав и есть шансы на успешное выступление».


Состав команды Gazprom – RusVelo: Ильдар Арсланов, Артем Ныч, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Алексей Рыбалкин, Айдар Закарин и Иван Ровный.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (9)
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    Немного вело-флуда: что случилось с этим сайтом (кто знает)?

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  • Тукаев
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (6)
    Тукаев-Фото

    Ну Газпром-русвело с удовольствием их заменит

  • Андрон
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (6)
    Андрон-Фото

     Если даже у Квиков проблемы со спонсором, то слов нет, одно недоумение.

  • Sm1T
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (6)
    Sm1T-Фото

    если эта команда не найдет спонсора, то я вообще буду удивлен

  • Gonza Golanov
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (6)
    Gonza Golanov-Фото
    Да какая разница Китайский спонсор, Арабский или Бельгийский? Главное чтобы команда осталась, а не получилось как с Тиньковым.
  • netnazgul
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (9)
    netnazgul-Фото
    Думаю, во время езды в гонке за 200км мозг велосипедиста не задумывается про такие мелочи как fairplay и в первую очередь ищет любые возможности для выживания оболочки :)
    БОльшая часть вины в описанном в статье - лежит на организаторах, которые не пугнули лидеров во время нарушения, а потом пугнули преследователей, создав таким образом двойные стандарты самостоятельно.
  • rdktr
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (6)
    rdktr-Фото

    Цитата: RusVelo
    Прогнозы и проклятия Тинькова потихоньку сбываются. Европейские спонсоры потихоньку сворачиваются. Лет так через 10 чую  будут соревноваться арабские команды с китайскими.

    Проклятие - вот главное слово (((

  • rdktr
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (9)
    rdktr-Фото

    Чтоб не ездили надо закрывать. Как закрывать? Проблема оргов. Сколько смотрю гонки везде, если есть возможность, поедут там где поровнее (гонщики не мазохисты).

     



    Цитата: Gonza Golanov
    Все так. "Брусчатку едут настоящие мужчины, трус не едет Рубе", да простят меня горняки

    Мы тебя прощаем :)

  • RusVelo
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (6)
    RusVelo-Фото

    Прогнозы и проклятия Тинькова потихоньку сбываются. Европейские спонсоры потихоньку сворачиваются. Лет так через 10 чую  будут соревноваться арабские команды с китайскими.

  • Gonza Golanov
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (9)
    Gonza Golanov-Фото
    Все так. "Брусчатку едут настоящие мужчины, трус не едет Рубе", да простят меня горняки

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4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
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