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Команда Gazprom – RusVelo выступит на португальской гонке Volta ao Algarve

 Команда Gazprom – RusVelo выступит на португальской гонке Volta ao Algarve


Команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке «Вольта Альгарве» (Volta ao Algarve), которая стартует 15 февраля в Португалии. В течение пяти дней гонщики команды будут соревноваться с 12 командами мирового тура, пятью проконтинентальными проектами и несколькими местными континентальными коллективами.

 

Команда Gazprom &ndash; RusVelo выступит на португальской гонке Volta ao AlgarveКоманда Gazprom &ndash; RusVelo выступит на португальской гонке Volta ao Algarve

 

 

Гонка начнется 15 февраля в Альбуфейре и завершится 19 февраля в Мальяо. Её маршрут в сезоне 2017 года практически полностью повторяет прошлогоднее издание. Решающее значение в распределении мест в общем зачете будут иметь второй, третий и пятый этапы. На втором этапе гонщики финишируют на вершине подъема Альто да Фойя (Alto da Foia), на пятом – на Альто ду Мальяо (Alto dо Malhao). На третий соревновательный день, в городе Сагреш, гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 18 километров. Первый и четвертый этапы – равнинные, на них победитель определится в спринтерской борьбе на финальных километрах.

В Португалии гонщики команды Gazprom – RusVelo проведут гонку в агрессивном стиле. Менеджемент команды рассчитывает на успешное выступление гонщиков в отрывах.

Сергей Климов, спортивный директор Gazprom – RusVelo: «Уже скоро подготовительный этап завершится и сезон перейдет в свою активную фазу. "Вуэльта Альгарве" – очень интенсивная гонка, борьба на ней продолжится вплоть до финиша последнего этапа. Мы планируем показать себя максимально активно на этой гонке и попробуем проявить себя в отрывах. На равнинных этапах будем делать всё возможное для того, чтобы Алексей Цатевич мог проявить себя, несмотря на высокую конкуренцию среди спринтеров. Настраиваемся на тяжелую борьбу: мы готовы к испытаниям».

Состав команды Gazprom – RusVelo: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Артем Ныч, Александр Фолифоров, Сергей Николаев, Алексей Рыбалкин, Евгений Шалунов, Алексей Цатевич.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom - RusVelo Вольта Альгарве Volta ao Algarve Европа-Тур

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14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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