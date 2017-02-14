Команда Gazprom – RusVelo выступит на португальской гонке Volta ao Algarve



Команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке «Вольта Альгарве» (Volta ao Algarve), которая стартует 15 февраля в Португалии. В течение пяти дней гонщики команды будут соревноваться с 12 командами мирового тура, пятью проконтинентальными проектами и несколькими местными континентальными коллективами.

Команда Gazprom – RusVelo выступит на португальской гонке Volta ao Algarve

Гонка начнется 15 февраля в Альбуфейре и завершится 19 февраля в Мальяо. Её маршрут в сезоне 2017 года практически полностью повторяет прошлогоднее издание. Решающее значение в распределении мест в общем зачете будут иметь второй, третий и пятый этапы. На втором этапе гонщики финишируют на вершине подъема Альто да Фойя (Alto da Foia), на пятом – на Альто ду Мальяо (Alto dо Malhao). На третий соревновательный день, в городе Сагреш, гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 18 километров. Первый и четвертый этапы – равнинные, на них победитель определится в спринтерской борьбе на финальных километрах.



В Португалии гонщики команды Gazprom – RusVelo проведут гонку в агрессивном стиле. Менеджемент команды рассчитывает на успешное выступление гонщиков в отрывах.



Сергей Климов, спортивный директор Gazprom – RusVelo: «Уже скоро подготовительный этап завершится и сезон перейдет в свою активную фазу. "Вуэльта Альгарве" – очень интенсивная гонка, борьба на ней продолжится вплоть до финиша последнего этапа. Мы планируем показать себя максимально активно на этой гонке и попробуем проявить себя в отрывах. На равнинных этапах будем делать всё возможное для того, чтобы Алексей Цатевич мог проявить себя, несмотря на высокую конкуренцию среди спринтеров. Настраиваемся на тяжелую борьбу: мы готовы к испытаниям».



Состав команды Gazprom – RusVelo: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Артем Ныч, Александр Фолифоров, Сергей Николаев, Алексей Рыбалкин, Евгений Шалунов, Алексей Цатевич.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo