Команда Gazprom – RusVelo выступит на «Туре Валлонии»





С 22-го по 26-е июля российская команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке высшей категории «Тур Валлонии». Впервые многодневка была организована в 1974 году, но до 1995-го она проводилась на любительском уровне. В 2005 году гонка получила высшую категорию UCI и стала частью «Тура Европы». На сегодняшний день «Тур Валлонии» - это крупнейшая многодневка во франкоговорящей части Бельгии. В этом году она пройдет в 44-ый раз.







За пять этапов участники соревнований преодолеют 913 километров. На сей раз гонка стартует в коммуне Ставло (Stevelot), а финиширует в коммуне Тюэн (Thuin). На территории Валлонии нет затяжных подъемов, но местность нельзя назвать абсолютно равнинной. Каждый из этапов будет непростым, но наиболее тяжелым станут первые три этапа, на которых окажутся задействованы некоторые холмы известные любителям велоспорта по знаменитым классическим однодневкам: «Льеж — Бастонь — Льеж» и «Флеш Валлонь». Проявить себя сумеют как любители холмистого рельефа, так и спринтеры. Борьба в общем зачете будет плотной, большое значение в распределении мест сыграют бонусные секунды, которые можно заполучить на промежуточных и основных финишах каждого из этапов.



Лидерами команды в Бельгии станут Сергей Лагутин, Иван Савицкий и Роман Майкин. Основные надежды в общем зачеты связаны с Лагутиным и Савицким. Лагутин нацелен на хорошее выступление на наиболее сложных этапах. В 2015-м он завершил «Тур Валлонии» на призовом пьедестале, заняв в общем зачете третье место. Савицкий приложит все усилия для борьбы за высокие места на этапах с чуть более простым рельефом и постарается не потерять много времени в остальные дни гонки.



«Гонки в этой части Бельгии мне всегда очень нравились. Считаю, что “Тур Валлонии” по рельефу подходит мне едва ли не оптимально. С некоторыми участками этапов я прекрасно знаком. Особенно это касается последнего этапа с финишем в Тюэне. В этом же городе гонка заканчивалась два года назад. Знаю, что моя нынешняя команда будет выступать на этой многодневке во второй раз. В прошлом году Евгений Шалунов здорово себя здесь проявил и занял пятое место. На этой неделе постараемся выступить еще успешнее» - заявил перед гонкой капитан команды Сергей Лагутин.



Состав: Игорь Боев, Роман Майкин, Иван Савицкий, Андрей Соломенников, Сергей Лагутин, Артур Ершов, Николай Трусов, Антон Воробьев.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo