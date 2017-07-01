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Команда Gazprom - RusVelo выступит на «Туре Валлонии»

Команда Gazprom – RusVelo выступит на «Туре Валлонии»



С 22-го по 26-е июля российская команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке высшей категории «Тур Валлонии». Впервые многодневка была организована в 1974 году, но до 1995-го она проводилась на любительском уровне. В 2005 году гонка получила высшую категорию UCI и стала частью «Тура Европы». На сегодняшний день «Тур Валлонии» - это крупнейшая многодневка во франкоговорящей части Бельгии. В этом году она пройдет в 44-ый раз.

 


За пять этапов участники соревнований преодолеют 913 километров. На сей раз гонка стартует в коммуне Ставло (Stevelot), а финиширует в коммуне Тюэн (Thuin). На территории Валлонии нет затяжных подъемов, но местность нельзя назвать абсолютно равнинной. Каждый из этапов будет непростым, но наиболее тяжелым станут первые три этапа, на которых окажутся задействованы некоторые холмы известные любителям велоспорта по знаменитым классическим однодневкам: «Льеж — Бастонь — Льеж» и «Флеш Валлонь». Проявить себя сумеют как любители холмистого рельефа, так и спринтеры. Борьба в общем зачете будет плотной, большое значение в распределении мест сыграют бонусные секунды, которые можно заполучить на промежуточных и основных финишах каждого из этапов.

Лидерами команды в Бельгии станут Сергей Лагутин, Иван Савицкий и Роман Майкин. Основные надежды в общем зачеты связаны с Лагутиным и Савицким. Лагутин нацелен на хорошее выступление на наиболее сложных этапах. В 2015-м он завершил «Тур Валлонии» на призовом пьедестале, заняв в общем зачете третье место. Савицкий приложит все усилия для борьбы за высокие места на этапах с чуть более простым рельефом и постарается не потерять много времени в остальные дни гонки.

«Гонки в этой части Бельгии мне всегда очень нравились. Считаю, что “Тур Валлонии” по рельефу подходит мне едва ли не оптимально. С некоторыми участками этапов я прекрасно знаком. Особенно это касается последнего этапа с финишем в Тюэне. В этом же городе гонка заканчивалась два года назад. Знаю, что моя нынешняя команда будет выступать на этой многодневке во второй раз. В прошлом году Евгений Шалунов здорово себя здесь проявил и занял пятое место. На этой неделе постараемся выступить еще успешнее» - заявил перед гонкой капитан команды Сергей Лагутин.

Состав: Игорь Боев, Роман Майкин, Иван Савицкий, Андрей Соломенников, Сергей Лагутин, Артур Ершов, Николай Трусов, Антон Воробьев.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom - RusVelo Tour de Wallonie Тур Валлонии

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Комментарии

  • Александра
    Примож Роглич, Крис Фрум, Рома ... (8)
    Александра-Фото

    При этом у Урана есть шикарный этап. Как-то вы его сильно недооцениваете.

  • ASTANA FAN
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (41)
    ASTANA FAN-Фото

    Тревожно за Ару, но он боец! Держим кулаки за него

  • Sezar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (41)
    Sezar-Фото

    Цитата: Meilleur
    Цитата: Sezar
    Зачем бросит? Либо сбросит всех ровным темпом кроме Урана), либо атакует, посмотрит на реакцию Урана, и если тот не поедет, то пойдет Фрум.

    Не думаю, что раскачивание лодки в пользу Фрума. Вязкая защита, скорее всего.
    А как же насчет показать кто тут главный? Хотя бы самому себе? Ланду продвинуть на подиум. Да и Уран некомфортно сидит, вспомнит еще на везении как надо разделку ехать. 

  • velostar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (41)
    velostar-Фото

    Цитата: Серж
    интересно, до гонщиков наши советы доводит кто-нибудь?biggrin

    Надо сказать земляку - Винокурову.

  • Серж
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (41)
    Серж-Фото

    интересно, до гонщиков наши советы доводит кто-нибудь?biggrin

  • sailingmaster
    Примож Роглич, Крис Фрум, Рома ... (8)
    sailingmaster-Фото

    Цитата: LLL
    Я уже начинаю тихо ненавидеть Урана. Тактика, как в прошлые годы у Кнтаны, человек - невидимка, отсиживающийся в пелотоне. И по поводу разделки, лично у меня есть сомнения, что Уран в ней так уж силен.

     

    Он едет так, насколько хватает сил. Видимо их не так много (да и не такой крутой атакующий он горняк, как Кинтана), так что Уран не решается идти в атаку, а просто держится в группе фаворитов. Место в тройке для него - супердостижение. А вот Наиро, который позиционируется, как человек, который может выигрывать ГТ, слишком оборонительно ехал в прошлых выпусках ТдФ...Согласен

  • voodoo724
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (41)
    voodoo724-Фото

    Желаю Урану сегодня финишнуть так, чтобы у Фрума коленки задражали перед разделкой biggrin Хочется бойни сегодня, уверен Бардэ порадует атаками. 

  • Lex
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (41)
    Lex-Фото

    Цитата: axel

     

    До Изоара.
    Киря будет диктовать нужный темп - его работа. Барде пару раз дернет и успокоится.
    Попытки отрыва будут ликвидированы.
    На Изоре.
    Фрум поедет. После горного этапа разделки он едет ещё лучше, так что беречься смысла нет. Все забыли о Квято, а напрасно. Ару на половинке выпадет. Из связки Уран-Барде первым вывалит Уран. Фрум подарит победу Ланде.


     

    Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать (с)biggrin

    Но я за такой сценарийbrit

  • Gonza Golanov
    Марсель Киттель сошёл с Тур де ... (4)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Очень жаль. Но, есть и "маленький" плюс.
    Теперь команда построится вокруг Дэна.
    А что, очень может быть. Если Дэн не потеряет в четверг, то на пятничном этапе Квикстепы могут попробовать организовать разрывы и высадить Скай. Кто знает...
  • Boris
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (141)
    Boris-Фото

    Цитата: Alex1961
    никто не хочет замечать, что Туры превратились просто в рекламное шоу

    Да, и девки раньше были моложе ...  blush

    "Велогонка «Тур де Франс» изначально была учреждена как рекламный проект газеты L’Auto" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0
    %D0%BD%D1%81
    И остальные велогонки тоже плотно завязаны на рекламу.
    Как и весь современный спорт.
    И ничего с этим не поделать.

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