Gazprom – RusVelo рассчитывает успешно выступить на Settimana Internazionale Coppi e Bartali

С 22 по 25 марта российская велокоманда Gazprom – RusVelo выступит на итальянской многодневной гонке «Неделя Коппи и Бартали».Впервые итальянская многодневка категории 2.1 состоялась в 1984, в этом году она пройдет в 33-й раз. В 1999 гонка получила свое современное название в честь легендарных итальянских велогонщиков Фаусто Коппи и Джино Бартали.



Российскую команду Gazprom — RusVelo с «Неделей Коппи и Бартали» связывают хорошие воспоминания, в 2016 году команде удалось одержать две победы на этапах, а Сергею Фирсанову победить в общем зачете.





Своим мнением о предстоящей гонке поделился Ильдар Арсланов, для которого это будет первый старт в сезоне 2018: «Я рад наконец вернуться в строй! Из-за проблемы с коленом я не мог полноценно тренироваться почти полтора месяца, поэтому начало сезона для меня затянулось. Сейчас самочувствие хорошее, но посмотрим, что будет на гонке. Первый старт после даже небольшой травмы — это всегда страдания, через которые нужно пройти. Я настраиваюсь выполнить хороший объем работы для улучшения своей формы и хочу поскорее влиться в гоночный ритм. В нашем составе есть кому побороться за высокие места как в генеральной классификации, так и за победы на отдельных этапах, будем стараться отработать по полной».



Состав на Settimana Internazionale Coppi e Bartali: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Сергей Фирсанов, Артем Ныч, Евгений Коберняк, Николай Черкасов, Александр Фолифоров.



Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo