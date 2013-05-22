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Gazprom – RusVelo рассчитывает успешно выступить на Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Gazprom – RusVelo рассчитывает успешно выступить на Settimana Internazionale Coppi e Bartali

 

   С 22 по 25 марта российская велокоманда Gazprom – RusVelo выступит на итальянской многодневной гонке «Неделя Коппи и Бартали».Впервые итальянская многодневка категории 2.1 состоялась в 1984, в этом году она пройдет в 33-й раз. В 1999 гонка получила свое современное название в честь легендарных итальянских велогонщиков Фаусто Коппи и Джино Бартали.

  Российскую команду Gazprom — RusVelo с «Неделей Коппи и Бартали» связывают хорошие воспоминания, в 2016 году команде удалось одержать две победы на этапах, а Сергею Фирсанову победить в общем зачете.
 

Gazprom – RusVelo рассчитывает успешно выступить на Settimana Internazionale Coppi e Bartali

 


  Своим мнением о предстоящей гонке поделился Ильдар Арсланов, для которого это будет первый старт в сезоне 2018: «Я рад наконец вернуться в строй! Из-за проблемы с коленом я не мог полноценно тренироваться почти полтора месяца, поэтому начало сезона для меня затянулось. Сейчас самочувствие хорошее, но посмотрим, что будет на гонке. Первый старт после даже небольшой травмы — это всегда страдания, через которые нужно пройти. Я настраиваюсь выполнить хороший объем работы для улучшения своей формы и хочу поскорее влиться в гоночный ритм. В нашем составе есть кому побороться за высокие места как в генеральной классификации, так и за победы на отдельных этапах, будем стараться отработать по полной».
 
Состав на Settimana Internazionale Coppi e Bartali: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Сергей Фирсанов, Артем Ныч, Евгений Коберняк, Николай Черкасов, Александр Фолифоров.

 


Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Неделя Коппи и Бартали Settimana Internazionale Coppi e Bartali гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Gazprom — RusVelo

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  1. Имя: Ярослав

    Ярослав124

    Сегодня, 17:00 | Регистрация: 23.05.2017

    Мы всех победим!!!

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:08 | Регистрация: 22.05.2013

    Состав боевой, удачи парням! 

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 18:55 | Регистрация: 24.12.2017

    Удачи

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4 апреля 2018

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8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    Zhanzhak-Фото
    Во первых спасибо, что поправили. Во вторых каждый имеет право на своё мнение. Вам показалось что я оправдываю Фрума? Нет. Я просто высказалась на тему, что дело скорее всего замнут, как многие тут предполагали. К сожалению, мнения болельщиков ни кто не учитывает. Надеюсь здесь Вы со мной согласны? Антидопинговый комитет, трибунал... это сила, да. На тему допинга можно размышлять долго. Попадались, попадаются и будут попадаться. К сожалению. Но, бороться с этим надо, согласна. Да и спортсмены в первую очередь люди, которые тоже склонны к тщеславию. Просто будущее спортсмена, на сегодняшний день ( и опять к сожалению) зависит от принадлежности к стране. Вспомним зимнюю Олимпиаду. Росийских спортсменов вон как порешили, многих за мифический допинг, а тут нарушение на лицо, но ищут оправдание. И найдут. Политика. Хотя и в пелотоне есть недовольные , один из них Тони Мартин. Который очень резко высказался на этот счёт. Мне интересно, а Контадор высказывался на счёт Фрума? Интересно было бы его мнение узнать. А насчёт Ваших детей, вырастут сами во всем разберутся, главное правильные вещи им говорить и личный пример показывать. У самой дети растут, но сына в проф спорт не отдам. Он шинкиокушинкай занимается пока и этого хватит. Это мое мнение.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Да, да. Сущая формальность. Ну принял 16 доз сальбутамола вместо разрешенных 8-ми, что такого то? Плохо ведь себя чувствовал, задыхался, был обезвожен, почки плохо и неправильно функционировали - а он в таком состоянии еще привез лучшим гонщикам в мировом пелотоне от 20 сек и больше. Герой! Его награждать за подвиг надо, а не наказывать.
    А эти бюрократы из UCI еще собираются ударить рентгеном по высоким технологиям. Ретрограды! Собьют ведь тонкие настройки на высокочувствительных велосипедах. Позор!!!
    А вы даете оказывается!!!!?))))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Лангкави-2018. Этап 4 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да я думаю теперь он выиграет 20 этапов на тур де франс
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom – RusVelo рассчитывает ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Каждый год жду новую ,неординарную афишу с е3 харелбеке.
  • kimi
    Тур Лангкави-2018. Этап 4 (4)
    kimi-Фото

    на лангкави спринтеры астаны часто побеждают, гвардеец, а теперь минали

  • kimi
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    kimi-Фото
    может мнения и разные, а последствия одних и тех же ситуаций объясните, что случай контадора, канело альвареса, американцев на олимпиаде в пекине с этим кленом.
  • kimi
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    kimi-Фото
    грамотно сказано. поддерживаю
  • sashaney
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    sashaney-Фото
    Жанна, во первых "Талмуд". Во вторых: каждый несёт ответсвенность за свои поступки. Я не хочу рассуждать о том, что знал и не знал Фруми. И как это получилось. Получилось - факт. Нарушение правил - факт. Наказание --- ??? Прод доктора: если в суде адвокат не сможет Вас отстоять в тюрьму ЕГО не посадят. У меня дети на вело катаются. Я хочу, чтобы они не касались грязи (насколько возможно). Как мне им подносить про "доктора не доглядели"?
  • velodoctor
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (3)
    velodoctor-Фото
    И жаль.

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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