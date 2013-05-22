Порсев, Фирсанов и Рыбалкин возглавят Gazprom – RusVelo на «Туре Австрии»



Со 2-го по 7-е июля российская команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке категории 2.1 «Тур Австрии».



Входящая в «Тур Европы» многодневка имеет многолетнюю историю. Впервые она была проведена в 1949-м году. В 1996-м гонка получила профессиональный статус и стала собирать сильный состав участников. «Тур Австрии» по праву считается одним из самых сложных в велосипедном календаре.





Австрийская гонка дает отличную возможность проявить себя специалистам самого разного профиля. За семь дней участники соревнований преодолеют 1122 километра. Начнется многодневка 800-метровым горном прологом в городе Грац, находящемся на юго-востоке страны. Следующие три дня будут иметь преимущественно равнинный рельеф. Решающие для общего зачета этапы состоятся в четверг и пятницу. В четверг гонщики проедут всего 82,7 километра, но финишируют на вершине сложнейшего подъема Кицбюэлер Хорн (Kitzbüheler Horn), протяженность которого 7,6 км, а средний градиент 12,3%. На этой тяжелой горе этапы «Тура Австрии» финишируют почти каждый год. В пятницу спортсмены преодолеют несколько тяжелых перевалов, в том числе имеющий высшую категорию Хохтор (Hochtor), но последние километры этапа будут простыми. Заключительный этап будет преимущественно равнинным. На сей раз «Тур Австрии» финишируют на северо-западе страны, в городе Вельс.



На равнинных этапах представители Gazprom – RusVelo будут поддерживать новоявленного чемпиона России в групповой гонке Александра Порсева. «Тур Австрии» станет первым стартом, на который Александр выйдет в новой майке чемпиона России. Основным помощником Порсева станет другой спринтер команды Иван Савицкий. В общем зачете надежды связаны с опытным Сергеем Фирсановым и молодым Алексеем Рыбалкиным. Также на высокие результаты в горах настроен Александр Фолифоров. Остальные гонщики команды будут поддерживать капитанов.



«Сейчас в команде у всех хорошее настроение. Победа на чемпионате России нас порадовала, но отнюдь не расслабила. В прошлом году команда уже выступала на “Туре Австрии”, но я у меня был другой календарь гонок, и я на нее не приехал. Всегда хотел принять в ней участие и рад, что такая возможность появилась. Думаю, что тяжелые австрийские подъемы мне подойдут. Жду восхождение на Кицбюэлер Хорн, это один из самых крутых подъемов в Европе. Радует присутствии в составе участников нескольких команд мирового тура, с сильными конкурентами соревноваться всегда интереснее» - рассказал о предстоящей гонке Сергей Фирсанов.



Состав: Артем Ныч, Артем Овечкин, Иван Савицкий, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Сергей Николаев, Алексей Рыбалкин и Александр Порсев.



Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo