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Порсев, Фирсанов и Рыбалкин возглавят Gazprom – RusVelo на «Туре Австрии»
Со 2-го по 7-е июля российская команда Gazprom – RusVelo примет участие в многодневной гонке категории 2.1 «Тур Австрии».
Входящая в «Тур Европы» многодневка имеет многолетнюю историю. Впервые она была проведена в 1949-м году. В 1996-м гонка получила профессиональный статус и стала собирать сильный состав участников. «Тур Австрии» по праву считается одним из самых сложных в велосипедном календаре.
Австрийская гонка дает отличную возможность проявить себя специалистам самого разного профиля. За семь дней участники соревнований преодолеют 1122 километра. Начнется многодневка 800-метровым горном прологом в городе Грац, находящемся на юго-востоке страны. Следующие три дня будут иметь преимущественно равнинный рельеф. Решающие для общего зачета этапы состоятся в четверг и пятницу. В четверг гонщики проедут всего 82,7 километра, но финишируют на вершине сложнейшего подъема Кицбюэлер Хорн (Kitzbüheler Horn), протяженность которого 7,6 км, а средний градиент 12,3%. На этой тяжелой горе этапы «Тура Австрии» финишируют почти каждый год. В пятницу спортсмены преодолеют несколько тяжелых перевалов, в том числе имеющий высшую категорию Хохтор (Hochtor), но последние километры этапа будут простыми. Заключительный этап будет преимущественно равнинным. На сей раз «Тур Австрии» финишируют на северо-западе страны, в городе Вельс.
На равнинных этапах представители Gazprom – RusVelo будут поддерживать новоявленного чемпиона России в групповой гонке Александра Порсева. «Тур Австрии» станет первым стартом, на который Александр выйдет в новой майке чемпиона России. Основным помощником Порсева станет другой спринтер команды Иван Савицкий. В общем зачете надежды связаны с опытным Сергеем Фирсановым и молодым Алексеем Рыбалкиным. Также на высокие результаты в горах настроен Александр Фолифоров. Остальные гонщики команды будут поддерживать капитанов.
«Сейчас в команде у всех хорошее настроение. Победа на чемпионате России нас порадовала, но отнюдь не расслабила. В прошлом году команда уже выступала на “Туре Австрии”, но я у меня был другой календарь гонок, и я на нее не приехал. Всегда хотел принять в ней участие и рад, что такая возможность появилась. Думаю, что тяжелые австрийские подъемы мне подойдут. Жду восхождение на Кицбюэлер Хорн, это один из самых крутых подъемов в Европе. Радует присутствии в составе участников нескольких команд мирового тура, с сильными конкурентами соревноваться всегда интереснее» - рассказал о предстоящей гонке Сергей Фирсанов.
Состав: Артем Ныч, Артем Овечкин, Иван Савицкий, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Сергей Николаев, Алексей Рыбалкин и Александр Порсев.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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Astanaforever
Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
Прогнозы делать, это неблагое дело.
Рулетка и все.
Как вы можете знать физическое состояния гонца?
Много факторов, даже звезды в этом участвуют, в прямом смысле этого слова.
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Cmycmympuk
Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
а еще автор забыл, или не знал, про ликер Killepitsch (килепич), который производят как раз в Дюсельдорфе. Одно из многих незабываемых впечатлений от песещения этого города.
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ТОЛСТЫЙ МАЧО
Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
угу) хорошая мысль спрогнозировать генералов)
фаворита у меня три-Порт и Вальверде,Фрум.
думаю Кинтана будет в 15 секундах.
не больше.
Барде да-тут абсолютно не его поле.
может и больше 30 секунд схватить тока в путь.
Чавес,думаю,все же в 20 секундах должен пробовать проехать от лучшего генерала.
загадка для меня только одна-как проедет Контадор.
я вот реально не понял,на что он способен.
но разделка его сильная сторона,будет пруха-будет подиум у него,среди всех)) не только среди генералов)
проверено Канчелларой)
не будет прухи-10 секунд от Порта.
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Meilleur
Ричи Порт стартует на Тур де Ф ... (8)
Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
а как же Нибали? его третье место на Джиро было как раз РЕЗУЛЬТАТОМ опыта и воли.
ватт было маловато(
по физической мощи он был слабейшим,ну,лично по моему мнению,в топ десятке.
но по Воле(не Павлику) Виченцо на прошедшей Джиро был ПЕРВЫМ.
Лучше Нибали высокие горы по сумме прошли только Пино и Кинтана. Вероятно, вам просто очень запомнились 2 его первых неудачных этапа.
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EL-Fenomeno
Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
Тони всё отдаст чтобы облачится в жёлтое в Германии, это как для Кэва тогда была первая возможность на том Туре выиграть этап (что он и сделал) и последняя возможность одеться в жёлтое (что он тоже автоматически и сделал). Тем более что для Катюши кто ещё возьмет победу на этапе этого тур де Франс (разве что Кристофф да и то если все звзёды станут в ряд)
Коротковато да, но на то он и многократный чемпион Германии/мира в ITT чтобы быть №1 в разделке и на ТдФ (так как в Марселе, на пред_последнем этапе Мартин будет уже совсем не ТОрТ)
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Николай Степаныч
Тур де Франс-2017: Белая майка ... (4)
Латур хорош, но уверен, AG2R брали его в состав с условием работы на капитана. Возможно, в этом году шанс выиграть Тур у Барде как никогда высок. Хоть он и не входит в топ-2 фаворитов, но Тур выглядит открытым. Французской команде, думаю, очень важно побороться за генерал.
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velodoctor
Тур де Франс-2017, превью этап ... (11)
Из основных соперников, Киттель, Метьюз, Роглич, Ван Емден, Кюнг. Хотя я не эксперт в прогнозах, мне кажется у мартина маловато соперников, в 1ую очередь нету Денниса, Дюмолена.
Что касается Роглича, Он в этом году побеждал там где были Холмы, а тут техничная городская разделка. С другой стороны Роглич хотябы побеждал в отличии от Мартина.
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