Дилан Груневеген – победитель Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018

ЧОРНЫЙ

Алехандро Вальверде – победите ... (7) )))! Главное, что бы грустно всем потом не было...

Shalam s Urala

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) Цитата: Student А оскорблять не надо, именно Винокуров был инициатором создания команды и никто другой, у каждого человека свои амбиции, кому то и этап на елисеях выше крыши, а кому то и семь ГТ мало было, хотел больше. дать свою собственную субъективную оценку вашей реплике вовсе не означает личного оскорбления. 7 ГТ это крутая тема. но - хватит ли лично вам воображения представить воистину 7-кратного первым на елисеях или в группе на ОИ? хоть в кратце - как вам это видится? ) дать свою собственную субъективную оценку вашей реплике вовсе не означает личного оскорбления. 7 ГТ это крутая тема. но - хватит ли лично вам воображения представить воистину 7-кратного первым на елисеях или в группе на ОИ? хоть в кратце - как вам это видится? ) а вот про объект вашего "обожания" воображать не надо. - все всё видели. но, видимо, - кроме вас ) в недельных и ГТ, кстати, тоже сильно не пустота

дрокер

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) Цитата: ironharley Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.

Не согласен, до этого сам Вальгрен атаковал и его напарник разок, это то, что попало в кадр. Не отпустили бы и на этот раз были бы еще атаки от Астаны, устали бы закрывать.

RVL

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) ты не прав. нет смысла объяснять почему

ironharley

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) О, да, чувак, главное истово болеть ))) и действительно, зачем объективность нужна ))))

veloster

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) Цитата: ironharley Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.

Дали тупо уехать? Бугага. Пеши есчо



Дали тупо уехать? Бугага. Пеши есчо Цитата: velostar Цитата: ironharley Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.



Сомнительно что ВанАвермат, ВанМарке, Осс, и другие однодневщики собирались на К-Б-К чтобы тягаться с Демаром и Гроненвегеном. Просто не захотели тащить друг друга к финишу, да и не было у них особых шансов на финише перед Трентином и Колбрелли. Поэтому и Валгрен победил. А тактика была и она сработала, несколько раз Валгрен пытался уехать, его закрывали, но в этот раз никто не захотел уже закрывать.

Сомнительно что ВанАвермат, ВанМарке, Осс, и другие однодневщики собирались на К-Б-К чтобы тягаться с Демаром и Гроненвегеном. Просто не захотели тащить друг друга к финишу, да и не было у них особых шансов на финише перед Трентином и Колбрелли. Поэтому и Валгрен победил. А тактика была и она сработала, несколько раз Валгрен пытался уехать, его закрывали, но в этот раз никто не захотел уже закрывать. Трентин хотел закрыть, но когда ему на колесо сел другой астанинец, все желание быстро пропало. Вот и вся командная тактика.

velostar

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) Цитата: ironharley Нуда нуда, яж и говорю - великая астана, куда деваться, вот ток Штыбар на одной ноге добралбы, еслиб захотел. Все верно - кто хочет тот побеждает, кто не хочет тот не побеждает.

ironharley

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) Нуда нуда, яж и говорю - великая астана, куда деваться, вот ток Штыбар на одной ноге добралбы, еслиб захотел.

velostar

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) Цитата: ironharley Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.

Сомнительно что ВанАвермат, ВанМарке, Осс, и другие однодневщики собирались на К-Б-К чтобы тягаться с Демаром и Гроненвегеном. Просто не захотели тащить друг друга к финишу, да и не было у них особых шансов на финише перед Трентином и Колбрелли. Поэтому и Валгрен победил. А тактика была и она сработала, несколько раз Валгрен пытался уехать, его закрывали, но в этот раз никто не захотел уже закрывать.

ironharley

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21) Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.