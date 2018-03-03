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Дилан Груневеген – победитель Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018

Дилан Груневеген одержал первую в карьере победу в классике, выиграв Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018

 

 

  24-летний голландский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал четвёртую в этом сезоне победу, выиграв классику Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018. Гонка завершилась общим спринтом, в котором Груневеген обошёл Арно Демара (FDJ) и Сонни Кольбрелли (Bahrain – Merida).

 

Это первая в карьере Дилана Груневегена победа в классике.

 

Дилан Груневеген – победитель Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018

Photo © LottoNL-Jumbo Team

 

  Дилан Груневеген: «Возможно, я легко выиграл этот спринт, но двести километров дистанции никак нельзя назвать лёгкими. Было холодно, очень ветрено, временами скорость была очень высокой. После Кваремонта пелотон раскололся на группы, я оказался в третьей, но команда идеально вывезла меня вперёд. Так я смог вернуться на хорошую позицию. Даже когда Яспер Стейвен увеличил просвет, мы не паниковали. Мартен (Винантс) очень помог мне в финале, и я смог отлично отфинишировать.

 

  Мы выходили к спринту с дальних позиций, но я смог обойти Арно Демара. Когда я начал спринт, то понимал, что поехал рано, но также знал, что у меня получится. Факт, что я выиграл ,доказывает, что я смогу справляться с более тяжёлой работой на классиках. Мне нравятся гонки такого типа, я люблю, когда становится сложнее. Это красивая победа для всей команды».

 

 

Следующей гонкой Дилана Груневегена будет Париж-Ницца, которая стартует 4 марта.

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Кюрне-Брюссель-Кюрне гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Kuurne-Bruxelles-Kuurne

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Ближайшие старты

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


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Комментарии

  • ЧОРНЫЙ
    Алехандро Вальверде – победите ... (7)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    )))! Главное, что бы грустно всем потом не было...
  • Shalam s Urala
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Student
    А оскорблять не надо, именно Винокуров был инициатором создания команды и никто другой, у каждого человека свои амбиции, кому то и этап на елисеях выше крыши, а кому то и семь ГТ мало было, хотел больше.
    дать свою собственную субъективную оценку вашей реплике вовсе не означает личного оскорбления. 7 ГТ это крутая тема. но - хватит ли лично вам воображения представить воистину 7-кратного первым на елисеях или в группе на ОИ? хоть в кратце - как вам это видится? )

    а вот про объект вашего "обожания" воображать не надо. - все всё видели. но, видимо, - кроме вас )

    в недельных и ГТ, кстати, тоже сильно не пустота

  • дрокер
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    дрокер-Фото

    Цитата: ironharley
    Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.

     

    Не согласен, до этого сам Вальгрен атаковал и его напарник разок, это то, что попало в кадр. Не отпустили бы и на этот раз были бы еще атаки от Астаны, устали бы закрывать.

  • RVL
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    RVL-Фото
    ты не прав. нет смысла объяснять почему
  • ironharley
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    ironharley-Фото
    О, да, чувак, главное истово болеть ))) и действительно, зачем объективность нужна ))))
  • veloster
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    veloster-Фото

    Цитата: ironharley
    Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.
    Дали тупо уехать? Бугага. Пеши есчо dance



    Цитата: velostar
    Цитата: ironharley
    Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.

    Сомнительно что ВанАвермат, ВанМарке, Осс, и другие однодневщики собирались на К-Б-К чтобы тягаться с Демаром и Гроненвегеном. Просто не захотели тащить друг друга к финишу, да и не было у них особых шансов на финише перед Трентином и Колбрелли. Поэтому и Валгрен победил. А тактика была и она сработала, несколько раз Валгрен пытался уехать, его закрывали, но в этот раз никто не захотел уже закрывать.
    Трентин хотел закрыть, но когда ему на колесо сел другой астанинец, все желание быстро пропало. Вот и вся командная тактика.

  • velostar
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    velostar-Фото

    Цитата: ironharley
    Нуда нуда, яж и говорю - великая астана, куда деваться, вот ток Штыбар на одной ноге добралбы, еслиб захотел.

    Все верно - кто хочет тот побеждает, кто не хочет тот не побеждает.

  • ironharley
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    ironharley-Фото
    Нуда нуда, яж и говорю - великая астана, куда деваться, вот ток Штыбар на одной ноге добралбы, еслиб захотел.
  • velostar
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    velostar-Фото

    Цитата: ironharley
    Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.

    Сомнительно что ВанАвермат, ВанМарке, Осс, и другие однодневщики собирались на К-Б-К чтобы тягаться с Демаром и Гроненвегеном. Просто не захотели тащить друг друга к финишу, да и не было у них особых шансов на финише перед Трентином и Колбрелли. Поэтому и Валгрен победил. А тактика была и она сработала, несколько раз Валгрен пытался уехать, его закрывали, но в этот раз никто не захотел уже закрывать.

  • ironharley
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
    ironharley-Фото

    Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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