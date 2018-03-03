Дилан Груневеген – победитель Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018

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Дилан Груневеген одержал первую в карьере победу в классике, выиграв Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018
24-летний голландский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал четвёртую в этом сезоне победу, выиграв классику Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018. Гонка завершилась общим спринтом, в котором Груневеген обошёл Арно Демара (FDJ) и Сонни Кольбрелли (Bahrain – Merida).
Это первая в карьере Дилана Груневегена победа в классике.
Photo © LottoNL-Jumbo Team
Дилан Груневеген: «Возможно, я легко выиграл этот спринт, но двести километров дистанции никак нельзя назвать лёгкими. Было холодно, очень ветрено, временами скорость была очень высокой. После Кваремонта пелотон раскололся на группы, я оказался в третьей, но команда идеально вывезла меня вперёд. Так я смог вернуться на хорошую позицию. Даже когда Яспер Стейвен увеличил просвет, мы не паниковали. Мартен (Винантс) очень помог мне в финале, и я смог отлично отфинишировать.
Мы выходили к спринту с дальних позиций, но я смог обойти Арно Демара. Когда я начал спринт, то понимал, что поехал рано, но также знал, что у меня получится. Факт, что я выиграл ,доказывает, что я смогу справляться с более тяжёлой работой на классиках. Мне нравятся гонки такого типа, я люблю, когда становится сложнее. Это красивая победа для всей команды».
Следующей гонкой Дилана Груневегена будет Париж-Ницца, которая стартует 4 марта.
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Shalam s Urala
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
Цитата: Student
А оскорблять не надо, именно Винокуров был инициатором создания команды и никто другой, у каждого человека свои амбиции, кому то и этап на елисеях выше крыши, а кому то и семь ГТ мало было, хотел больше.
дать свою собственную субъективную оценку вашей реплике вовсе не означает личного оскорбления. 7 ГТ это крутая тема. но - хватит ли лично вам воображения представить воистину 7-кратного первым на елисеях или в группе на ОИ? хоть в кратце - как вам это видится? )
а вот про объект вашего "обожания" воображать не надо. - все всё видели. но, видимо, - кроме вас )
в недельных и ГТ, кстати, тоже сильно не пустота
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дрокер
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
Цитата: ironharley
Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.
Не согласен, до этого сам Вальгрен атаковал и его напарник разок, это то, что попало в кадр. Не отпустили бы и на этот раз были бы еще атаки от Астаны, устали бы закрывать.
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veloster
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
Цитата: ironharley
Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.
Дали тупо уехать? Бугага. Пеши есчо
Цитата: velostar
Цитата: ironharley
Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.
Сомнительно что ВанАвермат, ВанМарке, Осс, и другие однодневщики собирались на К-Б-К чтобы тягаться с Демаром и Гроненвегеном. Просто не захотели тащить друг друга к финишу, да и не было у них особых шансов на финише перед Трентином и Колбрелли. Поэтому и Валгрен победил. А тактика была и она сработала, несколько раз Валгрен пытался уехать, его закрывали, но в этот раз никто не захотел уже закрывать.
Трентин хотел закрыть, но когда ему на колесо сел другой астанинец, все желание быстро пропало. Вот и вся командная тактика.
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velostar
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
Цитата: ironharley
Нуда нуда, яж и говорю - великая астана, куда деваться, вот ток Штыбар на одной ноге добралбы, еслиб захотел.
Все верно - кто хочет тот побеждает, кто не хочет тот не побеждает.
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velostar
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
Цитата: ironharley
Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.
Сомнительно что ВанАвермат, ВанМарке, Осс, и другие однодневщики собирались на К-Б-К чтобы тягаться с Демаром и Гроненвегеном. Просто не захотели тащить друг друга к финишу, да и не было у них особых шансов на финише перед Трентином и Колбрелли. Поэтому и Валгрен победил. А тактика была и она сработала, несколько раз Валгрен пытался уехать, его закрывали, но в этот раз никто не захотел уже закрывать.
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ironharley
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (21)
Астана, она такая Астана. С какого перепугу то? Самолично смотрел трансляцию по ЕС. Ну небыло там никакой особой "командной тактики" от слова совсем! Чуваку тупо дали уехать и положили и на него и на гонку. Отвратительная гонка, походу большинство собиралось на воскресную К-Б-К.
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