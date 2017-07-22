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Дилан Груневеген, Андре Грайпель, Эдвальд Боассон Хаген, Александр Кристофф о 21-м этапе Тур де Франс-2017

Дилан Груневеген – победитель 21-го этапа Тур де Франс-2017

 

 

  24-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв самый престижный из спринтерских, заключительный 21-й этап Тур де Франс-2017 с финишем на Елисейских Полях. Голландский гонщик несколько раз был близко к победе на этапе, став 5-м на 2-м этапе, дважды финишировал 6-м, был 3-м на 10-м этапе и 2-м на 11-м.

 

Но на Елисейских Полях Дилан Груневеген не упустил победу, опередив немецкого спринтера Андре Грайпеля (Lotto Soudal), который впервые уезжает с Тур де Франс без победы на этапе. Тройку лучших на этапе замкнул Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data).

 

Дилан Груневеген, Андре Грайпель, Эдвальд Боассон Хаген, Александр Кристофф о 21-м этапе Тур де Франс-2017

 Дилан Груневеген, Андре Грайпель, Эдвальд Боассон Хаген, Александр Кристофф о 21-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Bruno BADE

 

  Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo): «Елисейские Поля – потрясающее, особенное для спринтеров место. День получился идеальным. Хотя к этому этапу у нас в команде осталось лишь 5 гонщиков, этого оказалось сегодня достаточно. Ребята великолепно отработали. Они вывезли меня на отличную позицию, на колесо Александра Кристоффа, а потом спуртовал до финиша. Это моя первая победа на этапе Тур де Франс. Когда я был моложе, смотрел этапы с финишем на Елисейских Полях по телевизору, а теперь я сам здесь выиграл».

 

Дилан Груневеген, Андре Грайпель, Эдвальд Боассон Хаген, Александр Кристофф о 21-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO

 

  Андре Грайпель (Lotto Soudal): «На повороте я находился на той позиции, на какой и хотел, но, наверное, мне надо было начать спринт чуть раньше. Груневеген провёл спринт очень мощно. Там был встречный ветер, и, наверное, дистанция оказалась для меня на пять метров короче. Конечно, я не доволен, и команда тоже, мы не выиграли этап, но теперь должны смотреть вперёд».

 

 

 

  Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data): «Было великолепно доехать до Парижа с этой невероятной командой. Все, и гонщики, и персонал, всеми силами поддерживали меня до последних метров этих потрясающих трёх недель гонки. Мне жаль, что сегодня не смог отфинишировать, но думаю, мы можем быть довольны выступлением команды на этом Тур де Франс. Мы потеряли Марка (Кэвендиша) в начале гонки, но боролись дальше, были сплочённой командой, показали нашу целеустремлённость. Поэтому наша победа (на 19-м этапе) особенная».

 

  Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Вся команда работала очень хорошо, Рик и Тони, а особенно Марко. Последний круг мы прошли идеально. Знали, что в конце мне будет трудно, потому что я всё ещё ощущаю последствия травмы, но сегодня я чувствовал себя намного лучше. Было видно, что в финале я оказался не так близко, и мой спринт не был 100-процентным, мне не хватило сил, хотя я шёл на отличной позиции. Марко развёз меня именно так, как мне хотелось, на повороте я шёл третьим колесом. Но в такой день как сегодня на быть готовым на 100%. В итоге у меня не пошла нога. Мне надо восстановиться после травм. Я упал, когда ехал на скорости около 83 км/ч, попробуйте выпрыгнуть из автомобиля на такой скорости и увидите, что это очень больно. Надеюсь, я быстро восстановлюсь».

 

 

Результаты 21-го этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Hammill
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    Hammill-Фото
    Пожалейте немца.
  • Starch27
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    Starch27-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Большинство из нас (я так думаю) хотели чтобы Ланда отыграл ту 1 секунда в Барде на 21 этапе, но лично я понял что этого уже никогда не случится после эпизода, когда техничка СКАЙ поздравляла технчику AG2R, ну и чёкнулись бокалами)) А Ланда проиграл, т.е. недобрал ту секунду на любом этапе где не взял (а мог ведь) хотя бы 1 бонификацию(


     

    Ланда проиграл ту секунду, когда на 18-ом этапе Фрум подвёз Барде к Ланде

     

  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    uran-Фото

    Фрум едет консервативно, нацелен на Вуэлту. 

    По мне Джира смотрелась куда захватывающей, что нисколько не принижает победителя Тура.

  • VeloVelo
    Призовые команд на Тур де Фран ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А как же Скай? Не заслужила? )

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, Андре просто "проспал" момент для финишного рывка, а вот Дилан вышел и удержал(ся). Жаль, но прервалась серия побед (хотя бы 1) для Грайпеля на ТУРах начиная с 2012(?) года.

     

    Большинство из нас (я так думаю) хотели чтобы Ланда отыграл ту 1 секунда в Барде на 21 этапе, но лично я понял что этого уже никогда не случится после эпизода, когда техничка СКАЙ поздравляла технчику AG2R, ну и чёкнулись бокалами)) А Ланда проиграл, т.е. недобрал ту секунду на любом этапе где не взял (а мог ведь) хотя бы 1 бонификацию(

    Самый трудный ТдФ для Фрума, без единой победы на этапе и уже действительно без ФРУМи-шоу (команда Скай тут не в счёт), так что в 2018 взять 5 победу в Париже будт очень сложно, может даже уже и невозможно для британца.

     

    P.S.

    Насчёт Альберто Кондадоа (дословно): "In a maximum of 10 days I will say what I will do"...падажжём 10 дней и узанем будет с нами Конта далее или это уже алес финита.

     

    P.P.S.

    За Де Гента очень обидно. Супер Комбатив должен быть его, даже хотя бы  в статусе "утешительного приза" для него лично и всей Лотто-Сюдал(ь)

  • EL-Fenomeno
    Призовые команд на Тур де Фран ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Испанская МОВИСТАР только 20. Вот что значит потеря Вальверде на старте Тура, и усталый Кинтана на протяжении всего Тура.

    Для меня же лучшим командами на этом ТдФ стали Санвеб и AG2R

  • GTX
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    GTX-Фото
    Как бы, Груневеген уже второй год не в последних рядах спринтеров и продолжает прибавлять
  • dendav
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    dendav-Фото
    В целом - да, на туре сильнейшие. Но именно в этот год в этом есть определённые сомнения.

    Был ли бы на этой гонке конкурентоспособен Дюмулан? А свежие Кинтана и Нибали? Я думаю да. Не забываем про рано вылетевших из гонки Вальверде, Сагане и Порте. В итоге получаем довольно средний состав участников.

    Многие хвалят этот Тур. Вроде бы, действительно, было много запоминающихся моментов. Но мне кажется, что большая часть этих моментов сложилась не благодаря организаторам, а вопреки - травмы, падения, дисквалификации очень сильно лишили гонку именно спортивной составляющей (хотя и добавили кое-каких интриг).

    Давайте объективно взглянём на результаты.

    Зелёная майка. Киттель всех убрал без вопросов - есть он и все остальные. Прошел почти все горы, но упал и майку забрал другой. Это спорт, конечно, но осадочек остался.

    Горох. Баргий красавец, старался, боролся и выиграл майку. Но постойте... У кого он её выиграл? Разве кто-то вообще с ним хотя бы пытался бороться? Нет, разрыв в очках больше чем в два раза. Минус организаторам за то, что практически угробили престижную когда-то майку.

    Общий зачёт. Тут чуть сложнее, но тоже ситуация не ахти. Фрум на одном фактически этапе дал чуть усомниться в своём превосходстве. Этого как-то мало для интриги почти месячной гонки. Что видим по таблице - Фрум опять в своей лиге, на втором месте какой-то парень (я шучу), который за 21 этап не предпринял вообще ничего, ни одной атаки, ни даже попытки атаки, на третьем месте герой Барде, у которого вообще нет шансов на общую победу из-за отсутствия разделки. А настоящие герои гонки - трудяга Ланда (отпахавший за себя и за того парня в желтом), одиночка Ару, сломанные Киттель и Порт, дисквалифицированный Саган и прочие - в полном пролёте. Коту как, но мне такие вещи не очень нравятся. Может быть Джиро и Вуэльта и менее раскрученные и расчётливые гонки, но с каждым годом именно их я жду всё больше и больше.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    VeloVelo-Фото
    Удачное сравнение )
  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    Gottliche_Recht-Фото
    А я поражаюсь болельщикам, которые вечно недовольны маршрутом. Если есть финишные горы, то это плохо, потому что все колхозят до конца вершины. Нужно больше спусков. Ставят спуски, опять не довольны, ибо на спусках ничего невозможно выиграть. Нужно больше гор (повторять до бесконечности).

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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