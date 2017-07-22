 Дилан Груневеген, Андре Грайпель, Эдвальд Боассон Хаген, Александр Кристофф о 21-м этапе Тур де Франс-2017

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:59
Дилан Груневеген – победитель 21-го этапа Тур де Франс-2017
24-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв самый престижный из спринтерских, заключительный 21-й этап Тур де Франс-2017 с финишем на Елисейских Полях. Голландский гонщик несколько раз был близко к победе на этапе, став 5-м на 2-м этапе, дважды финишировал 6-м, был 3-м на 10-м этапе и 2-м на 11-м.
Но на Елисейских Полях Дилан Груневеген не упустил победу, опередив немецкого спринтера Андре Грайпеля (Lotto Soudal), который впервые уезжает с Тур де Франс без победы на этапе. Тройку лучших на этапе замкнул Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data).
Photo © ASO/Bruno BADE
Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo): «Елисейские Поля – потрясающее, особенное для спринтеров место. День получился идеальным. Хотя к этому этапу у нас в команде осталось лишь 5 гонщиков, этого оказалось сегодня достаточно. Ребята великолепно отработали. Они вывезли меня на отличную позицию, на колесо Александра Кристоффа, а потом спуртовал до финиша. Это моя первая победа на этапе Тур де Франс. Когда я был моложе, смотрел этапы с финишем на Елисейских Полях по телевизору, а теперь я сам здесь выиграл».
Photo © ASO
Андре Грайпель (Lotto Soudal): «На повороте я находился на той позиции, на какой и хотел, но, наверное, мне надо было начать спринт чуть раньше. Груневеген провёл спринт очень мощно. Там был встречный ветер, и, наверное, дистанция оказалась для меня на пять метров короче. Конечно, я не доволен, и команда тоже, мы не выиграли этап, но теперь должны смотреть вперёд».
Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data): «Было великолепно доехать до Парижа с этой невероятной командой. Все, и гонщики, и персонал, всеми силами поддерживали меня до последних метров этих потрясающих трёх недель гонки. Мне жаль, что сегодня не смог отфинишировать, но думаю, мы можем быть довольны выступлением команды на этом Тур де Франс. Мы потеряли Марка (Кэвендиша) в начале гонки, но боролись дальше, были сплочённой командой, показали нашу целеустремлённость. Поэтому наша победа (на 19-м этапе) особенная».
Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Вся команда работала очень хорошо, Рик и Тони, а особенно Марко. Последний круг мы прошли идеально. Знали, что в конце мне будет трудно, потому что я всё ещё ощущаю последствия травмы, но сегодня я чувствовал себя намного лучше. Было видно, что в финале я оказался не так близко, и мой спринт не был 100-процентным, мне не хватило сил, хотя я шёл на отличной позиции. Марко развёз меня именно так, как мне хотелось, на повороте я шёл третьим колесом. Но в такой день как сегодня на быть готовым на 100%. В итоге у меня не пошла нога. Мне надо восстановиться после травм. Я упал, когда ехал на скорости около 83 км/ч, попробуйте выпрыгнуть из автомобиля на такой скорости и увидите, что это очень больно. Надеюсь, я быстро восстановлюсь».
Результаты 21-го этапа Тур де Франс-2017
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