Петер Саган на постере 70-го выпуска классики Кюрне-Брюссель-Кюрне

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:49
Петер Саган на постере юбилейного выпуска классики Кюрне-Брюссель-Кюрне
Организаторы классики Кюрне-Брюссель-Кюрне решили отметить юбилейный 70-й выпуск гонки оригинальным постером, на котором главным героем стал Петер Саган, выигравший гонку в 2017 году.
За основу сюжета взята картина Жака-Луи Давида «Наполеон на перевале Сен-Бернар», но вместо Наполеона на белом коне Петер Саган в форме чемпиона мира.
В пресс-релизе организаторов Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018, которая пройдёт 25 февраля, говорится:
«Картина символизирует нашу страсть к велоспорту. Здесь колыбель классик. И наша гордость от того, что гонка пройдёт в 70-й раз. На картине показана история простых людей – тысяч волонтёров, которые вкладывают всю душу в организацию легендарной гонки. Вперёд, несмотря ни на что, часто в тяжёлых условиях, но всегда с неистощимой силой воли – наша команда и наша непредсказуемая гонка воплощают в себе все эти замечательные качества.
В этой гонке сталкиваются разные дисциплины – когда спринтеры отчаянно стараются догнать отрыв, когда классики-универсалы всегда представляют угрозу, когда погода легко может превратить соревнование в ад на земле. Это гонка, которую могут покорить только легенды».
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