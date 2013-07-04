Петер Саган на постере 70-го выпуска классики Кюрне-Брюссель-Кюрне

Цитата: Сейтмеметов сейтхалил



Россия большая, если проведут презентацию на Сахалине, вы сможете приехать? Думаю нет. /.../

Когда вы вашем городе в последний раз были на старте серьёзной гонки????/.../

А то на тур или Джиро мотаются , а на гонку на треке в своём же городе ,или

кросс ,времени у этих любил велоспорта не хватает.

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Хотьбы спасибо сказали .

Очень странный пост.Россия, как вы справедливо заметили, большая, кроме Сахалина, есть еще Москва и Питер. При хорошей организации и грамотной рекламе, я уверена, любил, как вы выражаетесь, и болельщиков в столицах на презентацию единственной команды собралось бы порядочно.Я в родном Питере ни разу не была на соревнованиях по велошоссе. Я даже не уверена, что они есть, потому что рекламы ноль. Это говорит о заинтересованности федерации. Нет, наверное, если знать, где копать... но я копаю на другом огороде, так как сама катаюсь на МТБ и принимаю участие в стартах. А вот за шоссе только болею, и, да, болеть куда приятнее и удобнее за гонщиков Джиро, потому что я хотя бы абслолютно точно знаю, когда и где будет гонка. И тут мы снова возвращаемся к вопросу, а нужны ли российскому велоспорту российские болельщики? Более того, после всех модернизаций Катюши я даже не уверена, что российскому велоспорту сильно нужны российские гонщики.Спасибо я, конечно, скажу. Кому-нибудь и когда-нибудь. Например, сайту Велолайв за освещение события. Говорить же спасибо за презентацию команды Русвело в Италии... Даже как-то нелепо звучит.