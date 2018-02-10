Дилан Груневеген оштрафован на 20 секунд на 3-м этапе Тура Дубая-2018

Дилан Груневеген потерял синюю майку лидера на Туре Дубая-2018 из-за штрафа

Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo) был уверен, что даже финишировав 10-м на 3-м этапе Тура Дубая-2018, сохранит на плечах синюю майку лидера. Однако, после гонки он узнал, что был оштрафован за езду за техничкой на 20 секунд, когда старался быстрее вернуться в пелотон за 60 км до финиша после механических проблем. После финиша голландский гонщик ответил на вопрос Cyclingnews о том, почему получил штраф.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

Дилан Груневеген: «У меня были проблемы с велосипедом, механические проблемы всё мне испортили. Я держался за техничкой, потому что было очень ветрено, а гонка разбила пелотон на две группы. Моей целью была победа на Туре Дубая. Но теперь будет очень трудно достичь этой цели. Возможно, посмотрим, что получится на последнем этапе. Это ошибка моих механиков. Мой второй велосипед тоже оказался неисправен, поэтому я его менял. Проблема с кареткой, которая была полностью неисправна!»