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Дилан Груневеген оштрафован на 20 секунд на 3-м этапе Тура Дубая-2018

Дилан Груневеген потерял синюю майку лидера на Туре Дубая-2018 из-за штрафа

 

 

  Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo) был уверен, что даже финишировав 10-м на 3-м этапе Тура Дубая-2018, сохранит на плечах синюю майку лидера. Однако, после гонки он узнал, что был оштрафован за езду за техничкой на 20 секунд, когда старался быстрее вернуться в пелотон за 60 км до финиша после механических проблем. После финиша голландский гонщик ответил на вопрос Cyclingnews о том, почему получил штраф.

 

Дилан Груневеген оштрафован на 20 секунд на 3-м этапе Тура Дубая-2018

Дилан Груневеген оштрафован на 20 секунд на 3-м этапе Тура Дубая-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Дилан Груневеген: «У меня были проблемы с велосипедом, механические проблемы всё мне испортили. Я держался за техничкой, потому что было очень ветрено, а гонка разбила пелотон на две группы. Моей целью была победа на Туре Дубая. Но теперь будет очень трудно достичь этой цели. Возможно, посмотрим, что получится на последнем этапе. Это ошибка моих механиков. Мой второй велосипед тоже оказался неисправен, поэтому я его менял. Проблема с кареткой, которая была полностью неисправна!»

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Тур Дубая Dubai Tour Тур Дубая-2018 Asia Tour

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Комментарии

  • Antnag
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    Antnag-Фото
    А с Гроневегеном штраф какой-то или как? Почему 18 секунд отставания?
  • Sezar
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (22)
    Sezar-Фото

    С больной головы на здоровую. Это может произойти исо Фрумом и с Нибали и с Кинтаной. Вопрос в том, чтобы решения принимались быстро, чтобы ни спортсмены ни болельщики не страдали из-за кучки функционеров, которые не могут определиться с решением. Вот с ними надо разбираться, почему все так медленно.

  • Walther
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    Walther-Фото

    Чё-та я не допонял, каким образом Гроневеген оказался в 18 секундах позади Вивиани, если вчера он был впереди, а сегодня у них одно время?

  • Controler
    Открытое письмо супруги велого ... (37)
    Controler-Фото
    всем заявлениям заявление. по русвело все понятно.
  • Shega
    Открытое письмо супруги велого ... (37)
    Shega-Фото
    https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI823377_Komanda_Rusvelo_vystupila_s_zaja
    vlenijem_po_situacii_s_Ivanom_Savickim
    ответ
  • Юджин
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    Юджин-Фото
    Вроде как нет. Смотрел маршрут. Не увидел там гор. Многодневка для спринтеров.
  • ktilp-12
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    ktilp-12-Фото

    Четвертый этап за Нибали или других горняков и соответственно генералка? 

  • дрокер
    Открытое письмо супруги велого ... (37)
    дрокер-Фото

    Интервью Ивана Савицкого Матч ТВ:

     

    https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI823217_Rak_pochki_potera_kontrakta_i_de
    neg_Istorija_gonshhika_Ivana_Savickogo

     

    Публикация на центральном спортивном канале, думаю требует официального ответа Русвело.

    Ивану здоровья и удачи!

  • 0x5F375A86
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    0x5F375A86-Фото

    Осталось Киттелю и Буани выйграть по этапу.

  • hodorik
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    hodorik-Фото

    МолоДец обретает форму после прошлого неудачного сезона !

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