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Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Тура Дубая-2018

Марк Кэвендиш, Элиа Вивиани о 3-м этапе Тура Дубая-2018

 

 

  Марк Кэвендиш взял первую победу в сезоне, выиграв спринт на 3-м этапе Тура Дубая-2018, опередив в общем спринте Насэра Буанни (Cofidis) и Марселя Киттеля (Katusha-Alpecin). 32-летний британский гонщик команды  Dimension Data на финальных сотнях метров сел на колесо итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Сонни Кольбрелли, а затем начал спринт за 200 м до финиша.   Элиа Вивиани (Quick Step Floors), финишировавший 6-м, перехватил майку лидера у Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo).

 

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Тура Дубая-2018

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Тура Дубая-2018

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Тура Дубая-2018

Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Тура Дубая-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Марк Кэвендиш: «Сегодня чувствовал себя отлично, знал, что мне делать. После вчерашнего этапа понял, что не могу выиграть у Вивиани в параллельном спринте, поэтому мне надо было ждать, ждать и ждать, когда он наберёт пиковую скорость, а затем я использовал рывок, чтобы обойти его.

  Мы планировали находиться впереди на круговой развязке за 3 км до финиша, такой была первая задача. Ребята отработали классно, подключили всю команду, потом  Берни, Реншоу и я остались за 3 км до финиша. После чего в финале я поехал сам. Мне повезло, что Насэр меня пропустил на последней паре сотен метров.

  Победа важна в любое время сезона. С этой победой у меня уже столько же побед, сколько за весь прошлый год. Я очень рад победе и тому, как проходит гонка, но немного разочарован, что вчера бросил спринтовать, когда понял, что не выиграю. Мне надо было продолжать бороться, и тогда бы вчера мог финишировать вторым, а сегодня надеть лидерскую майку. Это моя собственная ошибка. Я подвёл команду, потому что технически мог бы сегодня возглавить общий зачёт, если бы вчера взял бонус за второе место. Но я буду стараться завоевать синюю майку в следующие два дня.

  Я всё ещё ощущаю последствия падения на прошлогоднем Тур де Франс, и отголоски этой травмы останутся со мной навсегда. Здесь так много сильных команд, сражающихся в спринте, а я сейчас далеко не в той форме, что была у меня в июле, но всё равно доволен своим уровнем».

 

  Элиа Вивиани: «Команда снова превосходно отработала. После зоны питания мы пытались что-то предпринять при боковом ветре, разорвать пелотон, но через 10 км боковой ветер превратился в попутный, и мы решили сконцентрироваться на общем спринте.  Меня снова идеально развозили, я ускорился рано, за 200 м, и, наверное, это было моей ошибкой, так как ветер был встречным. Но я беспокоился, что кто-то накатит сзади. На последних 50 м я потерял скорость, мы не взяли бонусных секунд, которые могут сыграть важную роль в финале гонки.

но трудно находиться впереди при таком сильном встречном ветре.

 Я недоволен результатом, но постараюсь защитить синюю майку лидера. Завтра финиш в подъём. Если я окажусь на хорошей позиции, когда дорога пойдёт вверх, то есть шанс, что у меня получится сохранить майку».

 

Результаты 3 этапа Тура Дубая-2018

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Dimension Data Тур Дубая Dubai Tour Тур Дубая-2018 Asia Tour

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Комментарии

  • Antnag
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    Antnag-Фото
    А с Гроневегеном штраф какой-то или как? Почему 18 секунд отставания?
  • Sezar
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (22)
    Sezar-Фото

    С больной головы на здоровую. Это может произойти исо Фрумом и с Нибали и с Кинтаной. Вопрос в том, чтобы решения принимались быстро, чтобы ни спортсмены ни болельщики не страдали из-за кучки функционеров, которые не могут определиться с решением. Вот с ними надо разбираться, почему все так медленно.

  • Walther
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    Walther-Фото

    Чё-та я не допонял, каким образом Гроневеген оказался в 18 секундах позади Вивиани, если вчера он был впереди, а сегодня у них одно время?

  • Controler
    Открытое письмо супруги велого ... (37)
    Controler-Фото
    всем заявлениям заявление. по русвело все понятно.
  • Shega
    Открытое письмо супруги велого ... (37)
    Shega-Фото
    https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI823377_Komanda_Rusvelo_vystupila_s_zaja
    vlenijem_po_situacii_s_Ivanom_Savickim
    ответ
  • Юджин
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    Юджин-Фото
    Вроде как нет. Смотрел маршрут. Не увидел там гор. Многодневка для спринтеров.
  • ktilp-12
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    ktilp-12-Фото

    Четвертый этап за Нибали или других горняков и соответственно генералка? 

  • дрокер
    Открытое письмо супруги велого ... (37)
    дрокер-Фото

    Интервью Ивана Савицкого Матч ТВ:

     

    https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI823217_Rak_pochki_potera_kontrakta_i_de
    neg_Istorija_gonshhika_Ivana_Savickogo

     

    Публикация на центральном спортивном канале, думаю требует официального ответа Русвело.

    Ивану здоровья и удачи!

  • 0x5F375A86
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    0x5F375A86-Фото

    Осталось Киттелю и Буани выйграть по этапу.

  • hodorik
    Тур Дубая-2018. Этап 3 (6)
    hodorik-Фото

    МолоДец обретает форму после прошлого неудачного сезона !

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