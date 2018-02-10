Марк Кэвендиш – победитель 3 этапа Тура Дубая-2018

Марк Кэвендиш, Элиа Вивиани о 3-м этапе Тура Дубая-2018

Марк Кэвендиш взял первую победу в сезоне, выиграв спринт на 3-м этапе Тура Дубая-2018, опередив в общем спринте Насэра Буанни (Cofidis) и Марселя Киттеля (Katusha-Alpecin). 32-летний британский гонщик команды Dimension Data на финальных сотнях метров сел на колесо итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Сонни Кольбрелли, а затем начал спринт за 200 м до финиша. Элиа Вивиани (Quick Step Floors), финишировавший 6-м, перехватил майку лидера у Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo).

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Марк Кэвендиш: «Сегодня чувствовал себя отлично, знал, что мне делать. После вчерашнего этапа понял, что не могу выиграть у Вивиани в параллельном спринте, поэтому мне надо было ждать, ждать и ждать, когда он наберёт пиковую скорость, а затем я использовал рывок, чтобы обойти его.

Мы планировали находиться впереди на круговой развязке за 3 км до финиша, такой была первая задача. Ребята отработали классно, подключили всю команду, потом Берни, Реншоу и я остались за 3 км до финиша. После чего в финале я поехал сам. Мне повезло, что Насэр меня пропустил на последней паре сотен метров.

Победа важна в любое время сезона. С этой победой у меня уже столько же побед, сколько за весь прошлый год. Я очень рад победе и тому, как проходит гонка, но немного разочарован, что вчера бросил спринтовать, когда понял, что не выиграю. Мне надо было продолжать бороться, и тогда бы вчера мог финишировать вторым, а сегодня надеть лидерскую майку. Это моя собственная ошибка. Я подвёл команду, потому что технически мог бы сегодня возглавить общий зачёт, если бы вчера взял бонус за второе место. Но я буду стараться завоевать синюю майку в следующие два дня.

Я всё ещё ощущаю последствия падения на прошлогоднем Тур де Франс, и отголоски этой травмы останутся со мной навсегда. Здесь так много сильных команд, сражающихся в спринте, а я сейчас далеко не в той форме, что была у меня в июле, но всё равно доволен своим уровнем».

Элиа Вивиани: «Команда снова превосходно отработала. После зоны питания мы пытались что-то предпринять при боковом ветре, разорвать пелотон, но через 10 км боковой ветер превратился в попутный, и мы решили сконцентрироваться на общем спринте. Меня снова идеально развозили, я ускорился рано, за 200 м, и, наверное, это было моей ошибкой, так как ветер был встречным. Но я беспокоился, что кто-то накатит сзади. На последних 50 м я потерял скорость, мы не взяли бонусных секунд, которые могут сыграть важную роль в финале гонки.

но трудно находиться впереди при таком сильном встречном ветре.

Я недоволен результатом, но постараюсь защитить синюю майку лидера. Завтра финиш в подъём. Если я окажусь на хорошей позиции, когда дорога пойдёт вверх, то есть шанс, что у меня получится сохранить майку».