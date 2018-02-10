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Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Тура Дубая-2018

Дилан Груневеген, Магнус Корт Нильсен, Элиа Вивиани, Александр Кристофф о 1-м этапе Тура Дубая-2018

 

 

  24-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал победу на 1-м этапе Тура Дубая-2018, обойдя в спринте датского гонщика команды Astana Магнуса Корта Нильсена и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Элиа Вивиани.  

 

  Эритрейский гонщик Даниэль Теклехайманот, сумевший найти команду и подписать контракт незадолго до старта Тура Дубая-2018, в первый день гонки продемонстрировал цвета свой новой команды Cofidis, отобравшись в отрыв дня, а также надел майку UAE Flag, которая присуждается победителю классификации лучшего в промежуточных спринтах.

 

  Марсель Киттель, дебютировавший в цветах команды Katusha-Alpecin, не сумел принять участие в борьбе из-за технических проблем с велосипедом, случившихся за 200 м до финиша на искуственном острове «Пальма Джумейра» (Palm Jumeirah).

 

Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Тура Дубая-2018

Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Тура Дубая-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Дилан Груневеген: «Победить было очень трудно. Там случился завал, мы поехали в правильный момент. Амунд Грондаль Янсен и Тимо Розен были моими развозящими, они идеально рассчитали момент, вывозя меня на позицию. Магнус Корт Нильсен был рядом, но я опередил его.

Как здорово выиграть здесь, потому что сюда приехало много сильных спринтеров. В прошлом году я несколько раз был в шаге от победы, дважды финишировал вторым, но так и не выиграл.

  Гонщики Quick Step Floors очень усложнили спринт, задав высокую скорость задолго до финиша. Но я начал свой спринт за 200 м, в конце все приехали очень плотно, но результат был в мою пользу.   

  Я рад, что этот сезон начал удачно, это благодаря работе моей команды. В прошлом году первую победу я одержал в конце апреля в Йоркшире. Поэтому так приятно победить на первой гонке года. Победа на финальном этапе Тур де Франс в прошлом году остаётся самой крупной в моей карьере, но классно, что я смог опередить лучших».

 

  Магнус Корт: «Сегодняшний результат – это прекрасное начало сезона в составе команды «Астана». Здесь собрались очень сильные спринтеры, так что я могу быть доволен своим вторым местом. С другой стороны, когда ты был так близок к победе, невозможно не чувствовать небольшое разочарование. Но, повторю еще раз – здесь собрались очень сильные гонщики, и быть на подиуме – это здорово. В целом, это был хороший день, и я хочу сказать спасибо команде за сегодня».

 

  Элиа Вивиани: «Ребята великолепно отработали, мы шли очень мощно, доказали это, выйдя вперёд за 3 км до финиша, возглавив пелотон. Мы старались держаться правой стороны, чтобы защититься от бокового ветра, следовали плану. Нога у меня шла, но сегодня не получилось. Задним числом понимаю, что мне надо было поехать по левой стороне, но решения такого типа принимаются за доли секунды. Я совершил ошибку. Груневеген поехал рано, и очень умно удержал меня у барьеров. Это была на 90% моя ошибка. Я разочарован, что не смог отплатить команде победой за их работу. Но мы будем пробовать завтра снова».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Даниэль Теклехайманот: «На прошлой неделе я нашёл новую команду. К счастью, Cofidis дали мне возможность принять участие в гонках так быстро, уже на Туре Дубая. Я был очень мотивирован отобраться в отрыв как можно раньше. Было трудно выбрать правильный момент для атаки, рад, что у меня получилось. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде тем, что выиграл майку на промежуточных спринтах. Это даёт мне большой прилив уверенности».

 

  Александр Кристофф: «Я счастлив получить такую поддержку команды, какую мне дали ребята UAE Team Emirates в мою дебютную гонку. Спринт получился хаотичным, потому что для большинства в пелотоне этап получился лёгким. На финальных километрах всегда трудно, когда все свежие. Мои товарищи по команде отлично меня развезли, я избежал завала, но, к сожалению, на последней сотне метров мне пришлось нажать на тормоза в тот момент, когда надо было продавливать дальше. Несмотря на это, я доволен выступлением на моей первой гонке 2018 года».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Дубая-2018

 

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Тур Дубая Dubai Tour Тур Дубая-2018 Asia Tour

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Комментарии

  • Адриен
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (9)
    Адриен-Фото

    =Моя роль – заниматься командой и спортсменами, но также я должен думать и о велоспорте в целом=

    Нет более сильного удара по престижу велоспорта, чем оправдание Фрума...

  • jerzyk
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (14)
    jerzyk-Фото
    И где Брутт в этом году? Кто знает? Или так как с Колобневым - тишком-нишком, был человек и нет человека! :(
  • ROSt
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (9)
    ROSt-Фото

    "но не ОЧКО! обычно губит, а к одиннадцати ТУЗ!!!"...
    ЖАДНОСТЬ фраера погубит...
    Ждёмс drinks

  • dawg
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (43)
    dawg-Фото
    А те кто болел за Пантани и Лэнса, Винокурова и Конту, тоже получается за допинг? Если придерживаться такой логики тогда у нас совсем не будет героев.
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Sm1T
    Очень эмоционально!Очень однобоко!НЕ очень правдоподобно!Что за болезнь то была? Почему Хамидулин приглашает на сборы, а потом резко меняет мнение. Без причин? Сомневаюсь!На презентации Ренат намекал, что некоторые гонщики не хотят работать по новому, и чувствуют себя не заменимыми.Не буду больше рассуждать. Правда скрытаП.с. Не думаю что от команды будет какой либо ответ, тут отвечать даже не на что.
    Болезнь не была а она имеется в данный момент, новообразование в почке. после посещения института имени Герцена в Москве Ивану поставили диагноз рак почки, этот диагноз подтвердиться или опровергнется только после операции. Про биопсию врачи пояснили нам, можно сколько угодно делать биопсий и туда куда надо можно не попасть. Про все остальные суждение это дело ваше, верить не верить, осуждать не осуждать!
  • byvshiy
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    byvshiy-Фото
    и правда недосказанность-Майкину до минимума опустил контракт ,Евтушенко выгнал ,Свешников сам ушел ,думаю скоро за ними остальные потянуться
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Rokka
    Жена на то она и жена что бы защищать мужа! Не думаю что у Савицких был какой то план дискредитировать команду Газпром Русвело.Какой в этом смысл? Ну а я не удивлюсь если ее слова подтвердятся. Хорошо Русвело устроились, свесили ножки и почуют на лаврах одной стоящей победы на Джиро
    Верно подметили!!! Ничего плохого для команды Газпром-Русвело этим постом сделать мы не хотели. Мы рассказали историю из нашей жизни, а тут уж дело каждого как ее воспринять!!!
  • byvshiy
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    byvshiy-Фото
    дятел ты ,если ничего не смыслишь ,нехер писать
  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (21)
    yayaya-Фото
    Цитата: Khan
    адЪ какой-то.
     
    В этом письме целая куча "но" или "почему". Если команда действительно требовала от спортсмена, проходящего обследования по онкологии(!) бросить всё и явиться на сбор, то это грустно. Насколько я помню, Бассо никто не увольнял, когда у него обнаружился его диагноз. Барса Абидаля не увольняла (хотя там была не самая красивая история, но уже после выздоровления). Так не поступают
     
    Если же все обследования чистые, то к чему удаление почки, о котором написано выше. А если не вылечился, то зачем с больной почкой попёрся в Италию, да еще и с прицелом на трековые выступления? Тут вообще всё одна большая нестрастуха.
    О проблеме со здоровьем Иван узнал в ноябре месяце, прошёл все обследования, биопсию которая не выявила ничего плохого и после всего этого врачи отпустили Ивана на 2-3 месяца чтобы понаблюдать как опухоль будет себя вести. 15 января Иван пересдал повторный анализ после которого 17 января утром (как раз этим утром он прилетел из Италии) ему и позвонил врач сообщил о том что почку нужно удалять.
  • byvshiy
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (14)
    byvshiy-Фото

    Каждый раз поет красиво ,за 5 лет ничего не поменял,как были не на уровне так и есть ,с каждым годом все хуже и хуже , на самом деле с приходом Локателли ,там осталась одна база с макаронами и жополизами итальянскими ,наших директоров всех уволил \Морозова ,Ростовцева,Ефимкина ,Гончара ,Кучинского,Серова ,Климова ,Иванова ,тренера по андерам Дроздова не много  \теперь посмотрим ,что этот рыжий черт \Локателли\наковыряет ,Мария Савицкая говорит одну правду -ей респект. Я думаю что на Евроспорте ему трепаться и марафоны бегать ,хотя и там тренируясь каждый день нечего ему ловить .

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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