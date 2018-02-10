Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Тура Дубая-2018

Адриен

Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (9) =Моя роль – заниматься командой и спортсменами, но также я должен думать и о велоспорте в целом= Нет более сильного удара по престижу велоспорта, чем оправдание Фрума...

jerzyk

Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (14) И где Брутт в этом году? Кто знает? Или так как с Колобневым - тишком-нишком, был человек и нет человека! :(

ROSt

Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (9) "но не ОЧКО! обычно губит, а к одиннадцати ТУЗ!!!"...

ЖАДНОСТЬ фраера погубит...

Ждёмс

dawg

Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (43) А те кто болел за Пантани и Лэнса, Винокурова и Конту, тоже получается за допинг? Если придерживаться такой логики тогда у нас совсем не будет героев.

yayaya

Открытое письмо супруги велого ... (21) Цитата: Sm1T Очень эмоционально!Очень однобоко!НЕ очень правдоподобно!Что за болезнь то была? Почему Хамидулин приглашает на сборы, а потом резко меняет мнение. Без причин? Сомневаюсь!На презентации Ренат намекал, что некоторые гонщики не хотят работать по новому, и чувствуют себя не заменимыми.Не буду больше рассуждать. Правда скрытаП.с. Не думаю что от команды будет какой либо ответ, тут отвечать даже не на что. Болезнь не была а она имеется в данный момент, новообразование в почке. после посещения института имени Герцена в Москве Ивану поставили диагноз рак почки, этот диагноз подтвердиться или опровергнется только после операции. Про биопсию врачи пояснили нам, можно сколько угодно делать биопсий и туда куда надо можно не попасть. Про все остальные суждение это дело ваше, верить не верить, осуждать не осуждать! Болезнь не была а она имеется в данный момент, новообразование в почке. после посещения института имени Герцена в Москве Ивану поставили диагноз рак почки, этот диагноз подтвердиться или опровергнется только после операции. Про биопсию врачи пояснили нам, можно сколько угодно делать биопсий и туда куда надо можно не попасть. Про все остальные суждение это дело ваше, верить не верить, осуждать не осуждать!

byvshiy

Открытое письмо супруги велого ... (21) и правда недосказанность-Майкину до минимума опустил контракт ,Евтушенко выгнал ,Свешников сам ушел ,думаю скоро за ними остальные потянуться

yayaya

Открытое письмо супруги велого ... (21) Цитата: Rokka Жена на то она и жена что бы защищать мужа! Не думаю что у Савицких был какой то план дискредитировать команду Газпром Русвело.Какой в этом смысл? Ну а я не удивлюсь если ее слова подтвердятся. Хорошо Русвело устроились, свесили ножки и почуют на лаврах одной стоящей победы на Джиро Верно подметили!!! Ничего плохого для команды Газпром-Русвело этим постом сделать мы не хотели. Мы рассказали историю из нашей жизни, а тут уж дело каждого как ее воспринять!!! Верно подметили!!! Ничего плохого для команды Газпром-Русвело этим постом сделать мы не хотели. Мы рассказали историю из нашей жизни, а тут уж дело каждого как ее воспринять!!!

byvshiy

Открытое письмо супруги велого ... (21) дятел ты ,если ничего не смыслишь ,нехер писать

yayaya

Открытое письмо супруги велого ... (21) Цитата: Khan адЪ какой-то.



В этом письме целая куча "но" или "почему". Если команда действительно требовала от спортсмена, проходящего обследования по онкологии(!) бросить всё и явиться на сбор, то это грустно. Насколько я помню, Бассо никто не увольнял, когда у него обнаружился его диагноз. Барса Абидаля не увольняла (хотя там была не самая красивая история, но уже после выздоровления). Так не поступают



Если же все обследования чистые, то к чему удаление почки, о котором написано выше. А если не вылечился, то зачем с больной почкой попёрся в Италию, да еще и с прицелом на трековые выступления? Тут вообще всё одна большая нестрастуха.

О проблеме со здоровьем Иван узнал в ноябре месяце, прошёл все обследования, биопсию которая не выявила ничего плохого и после всего этого врачи отпустили Ивана на 2-3 месяца чтобы понаблюдать как опухоль будет себя вести. 15 января Иван пересдал повторный анализ после которого 17 января утром (как раз этим утром он прилетел из Италии) ему и позвонил врач сообщил о том что почку нужно удалять. О проблеме со здоровьем Иван узнал в ноябре месяце, прошёл все обследования, биопсию которая не выявила ничего плохого и после всего этого врачи отпустили Ивана на 2-3 месяца чтобы понаблюдать как опухоль будет себя вести. 15 января Иван пересдал повторный анализ после которого 17 января утром (как раз этим утром он прилетел из Италии) ему и позвонил врач сообщил о том что почку нужно удалять.

byvshiy

Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (14) Каждый раз поет красиво ,за 5 лет ничего не поменял,как были не на уровне так и есть ,с каждым годом все хуже и хуже , на самом деле с приходом Локателли ,там осталась одна база с макаронами и жополизами итальянскими ,наших директоров всех уволил \Морозова ,Ростовцева,Ефимкина ,Гончара ,Кучинского,Серова ,Климова ,Иванова ,тренера по андерам Дроздова не много \теперь посмотрим ,что этот рыжий черт \Локателли\наковыряет ,Мария Савицкая говорит одну правду -ей респект. Я думаю что на Евроспорте ему трепаться и марафоны бегать ,хотя и там тренируясь каждый день нечего ему ловить .