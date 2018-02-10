Дилан Груневеген – победитель 1 этапа Тура Дубая-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:04
Дилан Груневеген, Магнус Корт Нильсен, Элиа Вивиани, Александр Кристофф о 1-м этапе Тура Дубая-2018
24-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал победу на 1-м этапе Тура Дубая-2018, обойдя в спринте датского гонщика команды Astana Магнуса Корта Нильсена и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Элиа Вивиани.
Эритрейский гонщик Даниэль Теклехайманот, сумевший найти команду и подписать контракт незадолго до старта Тура Дубая-2018, в первый день гонки продемонстрировал цвета свой новой команды Cofidis, отобравшись в отрыв дня, а также надел майку UAE Flag, которая присуждается победителю классификации лучшего в промежуточных спринтах.
Марсель Киттель, дебютировавший в цветах команды Katusha-Alpecin, не сумел принять участие в борьбе из-за технических проблем с велосипедом, случившихся за 200 м до финиша на искуственном острове «Пальма Джумейра» (Palm Jumeirah).
PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone
Дилан Груневеген: «Победить было очень трудно. Там случился завал, мы поехали в правильный момент. Амунд Грондаль Янсен и Тимо Розен были моими развозящими, они идеально рассчитали момент, вывозя меня на позицию. Магнус Корт Нильсен был рядом, но я опередил его.
Как здорово выиграть здесь, потому что сюда приехало много сильных спринтеров. В прошлом году я несколько раз был в шаге от победы, дважды финишировал вторым, но так и не выиграл.
Гонщики Quick Step Floors очень усложнили спринт, задав высокую скорость задолго до финиша. Но я начал свой спринт за 200 м, в конце все приехали очень плотно, но результат был в мою пользу.
Я рад, что этот сезон начал удачно, это благодаря работе моей команды. В прошлом году первую победу я одержал в конце апреля в Йоркшире. Поэтому так приятно победить на первой гонке года. Победа на финальном этапе Тур де Франс в прошлом году остаётся самой крупной в моей карьере, но классно, что я смог опередить лучших».
Магнус Корт: «Сегодняшний результат – это прекрасное начало сезона в составе команды «Астана». Здесь собрались очень сильные спринтеры, так что я могу быть доволен своим вторым местом. С другой стороны, когда ты был так близок к победе, невозможно не чувствовать небольшое разочарование. Но, повторю еще раз – здесь собрались очень сильные гонщики, и быть на подиуме – это здорово. В целом, это был хороший день, и я хочу сказать спасибо команде за сегодня».
Элиа Вивиани: «Ребята великолепно отработали, мы шли очень мощно, доказали это, выйдя вперёд за 3 км до финиша, возглавив пелотон. Мы старались держаться правой стороны, чтобы защититься от бокового ветра, следовали плану. Нога у меня шла, но сегодня не получилось. Задним числом понимаю, что мне надо было поехать по левой стороне, но решения такого типа принимаются за доли секунды. Я совершил ошибку. Груневеген поехал рано, и очень умно удержал меня у барьеров. Это была на 90% моя ошибка. Я разочарован, что не смог отплатить команде победой за их работу. Но мы будем пробовать завтра снова».
PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone
Даниэль Теклехайманот: «На прошлой неделе я нашёл новую команду. К счастью, Cofidis дали мне возможность принять участие в гонках так быстро, уже на Туре Дубая. Я был очень мотивирован отобраться в отрыв как можно раньше. Было трудно выбрать правильный момент для атаки, рад, что у меня получилось. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде тем, что выиграл майку на промежуточных спринтах. Это даёт мне большой прилив уверенности».
Александр Кристофф: «Я счастлив получить такую поддержку команды, какую мне дали ребята UAE Team Emirates в мою дебютную гонку. Спринт получился хаотичным, потому что для большинства в пелотоне этап получился лёгким. На финальных километрах всегда трудно, когда все свежие. Мои товарищи по команде отлично меня развезли, я избежал завала, но, к сожалению, на последней сотне метров мне пришлось нажать на тормоза в тот момент, когда надо было продавливать дальше. Несмотря на это, я доволен выступлением на моей первой гонке 2018 года».
Результаты 1 этапа Тура Дубая-2018
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