Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2018

Вчера, 18:49 Kuurne - Kuurne, 200,1 км 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 4:51:41 2 Arnaud Démare (Fra) FDJ 0:00:00 3 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 4 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 5 Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect - Veranclassic 6 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 7 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 8 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 9 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 10 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 11 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 12 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 13 Nils Politt (Ger) Team Katusha - Alpecin 14 Tom Van Asbroeck (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 15 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 16 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 17 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha - Alpecin 18 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 19 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 20 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems - Crelan 21 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 22 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek - Segafredo 23 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 24 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe 25 Iljo Keisse (Bel) Quick Step Floors 26 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2r La Mondiale 27 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 28 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 29 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 30 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 31 Kristijan Koren (Slo) Bahrain - Merida 32 Tom Bohli (Sui) BMC Racing Team 33 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton - Scott 34 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 35 Tiesj Benoot (Bel) Lotto - Soudal 36 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 37 Quentin Jauregui (Fra) Ag2r La Mondiale 38 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 39 Nico Denz (Ger) Ag2r La Mondiale 40 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 41 Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 42 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 43 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 44 Luka Pibernik (Slo) Bahrain - Merida 45 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 46 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 47 Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 48 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems - Crelan 49 Marc Sarreau (Fra) FDJ 50 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 51 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha - Alpecin 52 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 53 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2r La Mondiale 54 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Floors 55 Francisco José Ventoso Alberdi (Esp) BMC Racing Team 56 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 57 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 58 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton - Scott 59 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 60 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 61 Sep Vanmarcke (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 62 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:00:17 63 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan 64 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 65 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 66 Michal Golas (Pol) Team Sky 67 Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team 68 Dries Devenyns (Bel) Quick Step Floors 0:00:31 69 Ramon Sinkeldam (Ned) FDJ 0:00:33 70 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 0:00:50 71 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 0:01:20 72 Mitchell Docker (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 73 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:01:21 74 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:52 75 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 76 Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida 77 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Merida 78 Tim Declercq (Bel) Quick Step Floors 79 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 80 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 81 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 82 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 83 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 84 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 85 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 86 Sebastian Langeveld (Ned) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 87 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 88 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 89 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 90 Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team 91 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse DNF Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick Step Floors DNF Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse DNF Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors DNF Aviv Yechezkel (Isr) Israel Cycling Academy DNF Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling DNF Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe DNF Marcus Burghardt (Ger) Bora - DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora - DNF Daniel Oss (Ita) Bora - DNF Christoph Pfingsten (Ger) Bora - DNF Yohann Gène (Fra) Direct Energie DNF Antoine Duchesne (Can) FDJ DNF Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy DNF Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo DNF Kiel Reijnen (Usa) Trek - DNF David Tanner (Aus) Veranda's Willems - Crelan DNF Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo DNF Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky DNF Christian Knees (Ger) Team DNF Christopher Lawless (Gbr) Team DNF Marco Mathis (Ger) Team Katusha - Alpecin DNF Owain Doull (Gbr) Team Sky DNF Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert DNF Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect - DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe DNF Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Mark McNally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert DNF Simon Sellier (Fra) Direct Energie DNF Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha - Alpecin DNF Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha - DNF Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems - Crelan DNF Nicolas Dougall (Rsa) Team Dimension Data DNF Damien Gaudin (Fra) Direct Energie DNF Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNF Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - DNF Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - DNF Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - DNF Bram Welten (Ned) Team Fortuneo - Samsic DNF Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale DNF Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data DNF Tom Scully (Nzl) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale DNF Arnaud Gérard (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data DNF Benoît Jarrier (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data DNF Borut Bozic (Slo) Bahrain - Merida DNF Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data DNF Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates DNF Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team DNF Filippo Ganna (Ita) UAE Team DNF Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team DNF Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates DNF Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team DNF Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data DNF Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie DNF Mickaël Delage (Fra) FDJ DNF Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Merida DNF Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates DNF Michael Hepburn (Aus) Mitchelton - Scott DNF Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions DNF Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott DNF Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo DNF Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott DNF Olivier Le Gac (Fra) FDJ DNF Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - DNF Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - DNF Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - DNF Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - DNF Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Maxime Daniel (Fra) Team Fortuneo - DNF Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Fortuneo - DNF Pierre-Luc Périchon (Fra) Team Fortuneo - DNS Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Кюрне-Брюссель-Кюрне Kuurne-Bruxelles-Kuurne классика Дилан Груневеген



