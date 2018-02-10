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Сонни Кольбрелли – победитель 4 этапа Тура Дубая-2018

Сонни Кольбрелли, Элиа Вивиани, Магнус Корт Нильсен о 4-м этапе Тура Дубая-2018

 

 

 Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) одержал победу на 4-м этапе Тура Дубая-2018 с финишем в подъём на Хатта Дам. 27-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida опередил Магнуса Корта Нильсена (Astana) и Тимо Розена (LottoNl-Jumbo), атаковав на участке, где градиент достигал 15%.  Элиа Вивиани (Quick Step Floors) финишировал 6-м и удержал на плечах синюю майку лидера.

 

 

Сонни Кольбрелли – победитель 4 этапа Тура Дубая-2018

 Сонни Кольбрелли – победитель 4 этапа Тура Дубая-2018

 

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

Сонни Кольбрелли – победитель 4 этапа Тура Дубая-2018

Сонни Кольбрелли – победитель 4 этапа Тура Дубая-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Сонни Кольбрелли: «Это большая победа для меня и для команды. Мне очень хотелось принести команде победу после той работы, которую ребята проводили ради меня с самого начала Тура Дубая-2018. Винченцо Нибали сегодня сыграл ключевую роль в финале, великолепно, когда такой гонщик работает с тобой. Он первый был готов разрушить планы чистых спринтеров, надеюсь, работа, которую он проводит в гонке, поможет ему достичь его целей в этом году.

  За 20 км до финиша у меня возникли механические проблемы, но я решил продолжать гонку на том же велосипеде, хотя мне пришлось до самого конца ехать на 53 звезде, и на финише было очень тяжело. Последние 50 м, казалось, никогда не кончатся. Гонщик из отрыва ехал очень сильно, мы догнали его только за 20-30 м до финиша.

  4 секунды проигрыша Элиа Вивиани – не так много, но в спринте он быстрее меня. Однако, завтра мы всё равно попытаемся победить».

 

  Элиа Вивиани: «Гонка ещё не закончена, 2 секунды преимущества над Кортом Нильсеном – это не так много, учитывая, как он силён. Но в итоге перед последним этапом лучше 2 секунды преимущества над ним, чем над Марселем Киттелем или Марком Кэвендишем.

  Думаю, сегодня могу спать спокойно, потому что у меня великолепная команда, которая поможет защитить позицию лидера. Я доволен сегодняшним результатом, потому что моей целью было защитить синюю майку. Когда Кольбрелли поехал, я подумал, что мои ноги умрут. Моя цель завтра – выиграть этап, это было бы идеальным завершением Тура Дубая-2018».

 

  Магнус Корт Нильсен: «Всегда предпочитаешь быть первым, чем вторым, но я доволен результатом, потому что финиш на Хатта Дам брутальный. Я рад, что доехал в группе, что у меня осталась скорость в ногах. Уверен, что завтра Вивиани будет следить за мной, но я попытаюсь выиграть Тур Дубая-2018».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Дубая-2018

 

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Тур Дубая Dubai Tour Тур Дубая-2018 Asia Tour

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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