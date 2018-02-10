Элиа Вивиани – победитель 2-го этапа Тура Дубая-2018

Элиа Вивиани, Дилан Груневеген и Риккардо Минали о 2-м этапе Тура Дубая-2018

В день своего 29-летия Элиа Вивиани преподнёс себе и команде Quick Step Floors подарок, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2018. Итальянский гонщик команды обошёл в спринте победителя прошлого этапа Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo) и своего соотечественника, гонщика команды Astana Риккардо Минали.

За 25 км до финиша у Элиа Вивиани случился прокол. Несмотря на то, что затем 29-летнему итальянскому гонщику пришлось сокращать 40-секундное отставание от пелотона, он с помощью товарищей по команде Quick Step Floors влился в основную группу до того, как был пойман отрыв дня. Поезд Quick Step Floors на последних километрах этапа возглавлял Ники Терпстрой, а на последнем километре главным помощником Вивиани был Фабио Сабатини.

Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo), финишировав вторым, сохранил на своих плечах синюю майку лидера общего зачёта.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

Элиа Вивиани: «После вчерашнего разочарования я был предельно мотивирован. На 1-м этапе упустил шанс, что меня очень расстроило, так как товарищи по команде проделали огромный объём работы, а я подвёл их. Я профессионал с 2010 года, люди знают, что поражения мотивируют меня больше, чем победа. Так было и сегодня. Мне очень приятно быть частью такой потрясающей команды, я счастлив взять победу. А то, что у меня сегодня день рождения, добавило желания победить.

У меня возникла механическая проблема за 20 км до финиша, но у меня было время вернуться назад. На последнем километре был хаос, но так всегда происходит, когда за победу сражаются лучшие спринтеры мира.

За 500 м до финиша мой развозящий, Фабио Сабатини, закрыл просвет до едущих впереди гонщиков. Я выбрал колесо Кристоффа, решил начать спринт раньше, чем вчера. Потом увидел, что в 50 метрах накатывает Груневеген, но финишная черта оказалась на правильном для меня месте, и я выиграл.

Это мой лучший старт сезона, надеюсь, не остановлюсь на этом. Сейчас я вешу на два килограмма больше в сравнении с моей лучшей формой. Мне ещё предстоит большая работа перед классиками, включая Милан-Сан-Ремо, но я прекрасно чувствую себя в команде, в девяти случаях из десяти они вывозили меня на идеальную позицию. А раньше мне приходилось перепрыгивать с колеса на колесо. Чувствую, что сейчас настали три лучшие года моей карьеры. Я не феномен и должен упорно работать, чтобы бросать вызов лучшим спринтерам. У меня больше нет оправданий».

Дилан Груневеген: «Я немного разочарован. Тяжело финишировать вторым после победы. У меня были механические проблемы с первым велосипедом, я его поменял, но за 1,5 км до финиша возникли проблемы со вторым велосипедом. Вот так я потерял мой спринтерский поезд, подъехал вперёд очень поздно. Единственный положительный момент, что я удержал лидерство в общем зачёте, но я хочу выиграть этап».

Риккардо Минали: «Я находился на хорошей позиции в финале и сумел пройти заключительный поворот одним из первых. Затем, где-то за 300 метров до финиша я оказался чуть позади, в середины группы. Я предпочел подождать немного и начал свой спринт после Вивиани. Получилось финишировать третьим. Возможно, мне стоило начать спринт чуть раньше, но, тем не менее, это был хороший день для меня, и я рад, что оказался среди трех лучших гонщиков на финише этапа».

По материалам пресс-релизов Dubai Tour Press Office, Quick Step Floors Press Office, Astana Pro Team