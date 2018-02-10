VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Элиа Вивиани – победитель 2-го этапа Тура Дубая-2018

Элиа Вивиани, Дилан Груневеген и Риккардо Минали о 2-м этапе Тура Дубая-2018

 

 

  В день своего 29-летия Элиа Вивиани преподнёс себе и команде Quick Step Floors подарок, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2018. Итальянский гонщик команды обошёл в спринте победителя прошлого этапа Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo) и своего соотечественника, гонщика команды Astana Риккардо Минали.

 

  За 25 км до финиша у Элиа Вивиани случился прокол. Несмотря на то, что затем 29-летнему итальянскому гонщику пришлось сокращать 40-секундное отставание от пелотона, он с помощью товарищей по команде Quick Step Floors влился в основную группу до того, как был пойман отрыв дня. Поезд Quick Step Floors на последних километрах этапа возглавлял Ники Терпстрой, а на последнем километре главным помощником Вивиани был Фабио Сабатини.

 

Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo), финишировав вторым, сохранил на своих плечах синюю майку лидера общего зачёта.

 

 

Элиа Вивиани – победитель 2-го этапа Тура Дубая-2018

Элиа Вивиани – победитель 2-го этапа Тура Дубая-2018

Элиа Вивиани – победитель 2-го этапа Тура Дубая-2018

Элиа Вивиани – победитель 2-го этапа Тура Дубая-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

   Элиа Вивиани: «После вчерашнего разочарования я был предельно мотивирован. На 1-м этапе упустил шанс, что меня очень расстроило, так как товарищи по команде проделали огромный объём работы, а я подвёл их. Я профессионал с 2010 года, люди знают, что поражения мотивируют меня больше, чем победа. Так было и сегодня. Мне очень приятно быть частью такой потрясающей команды, я счастлив взять победу. А то, что у меня сегодня день рождения, добавило желания победить.

 

  У меня возникла механическая проблема за 20 км до финиша, но у меня было время вернуться назад. На последнем километре был хаос, но так всегда происходит, когда за победу сражаются лучшие спринтеры мира.

 

  За 500 м до финиша мой развозящий, Фабио Сабатини, закрыл просвет до едущих впереди гонщиков. Я выбрал колесо Кристоффа, решил начать спринт раньше, чем вчера. Потом увидел, что в 50 метрах накатывает Груневеген, но финишная черта оказалась на правильном для меня месте, и я выиграл.

 

  Это мой лучший старт сезона, надеюсь, не остановлюсь на этом. Сейчас я вешу на два килограмма больше в сравнении с моей лучшей формой. Мне ещё предстоит большая работа перед классиками, включая Милан-Сан-Ремо, но я прекрасно чувствую себя в команде, в девяти случаях из десяти они вывозили меня на идеальную позицию. А раньше мне приходилось перепрыгивать с колеса на колесо. Чувствую, что сейчас настали три лучшие года моей карьеры. Я не феномен и должен упорно работать, чтобы бросать вызов лучшим спринтерам. У меня больше нет оправданий».

 

  Дилан Груневеген: «Я немного разочарован. Тяжело финишировать вторым после победы. У меня были механические проблемы с первым велосипедом, я его поменял, но за 1,5 км до финиша возникли проблемы со вторым велосипедом. Вот так я потерял мой спринтерский поезд, подъехал вперёд очень поздно. Единственный положительный момент, что я удержал лидерство в общем зачёте, но я хочу выиграть этап».

 

  Риккардо Минали: «Я находился на хорошей позиции в финале и сумел пройти заключительный поворот одним из первых. Затем, где-то за 300 метров до финиша я оказался чуть позади, в середины группы. Я предпочел подождать немного и начал свой спринт после Вивиани. Получилось финишировать третьим. Возможно, мне стоило начать спринт чуть раньше, но, тем не менее, это был хороший день для меня, и я рад, что оказался среди трех лучших гонщиков на финише этапа».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Дубая-2018

 

По материалам пресс-релизов Dubai Tour Press Office, Quick Step Floors Press Office, Astana Pro Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Quick Step Floors Тур Дубая Dubai Tour Тур Дубая-2018 Asia Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2018

Dubai Tour

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz

11 февраля 2018

Trofeo Laigueglia

11 февраля 2018

Clasica de Almeria

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Адриен
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    Адриен-Фото

    Уже писал - UCI тянет потому как оказалось в натуральном цугцванге. Признать ПЯТИКРАТНОГО победителя ГТ Фрума допингистом - колоссальный удар по престижу велоспорта - в свете последних раздутых политизированных допинг скандалов, а значит - по самой федерации , ее чиновникам. НЕ признать - скандал и практически тот же самый эффект... А в итоге получается, что Правила, Закон - это так, для "бедных" , а главное - ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, что выгодно, что невыгодно на данный момент. И это как раз ведет к бардаку, при котором система всяких-разных допущений и исключений цветет и пахнет... Ну ладно, допустим Фрума оправдают. И КАК ПОСЛЕ ЭТОГО БУДУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ ЕГО БУДУЩИЕ ПОБЕДЫ? Неужели и в UCI, и в Sky, и сам Фрум не понимают, что на них - победах - даже еще не одержанных, уже обозначено грязное пятно?.. И что будет, если и другие "астматики" начнут перебарщивать с дозами ? Прецедент - на лицо. А вот это затягивание с принятием решения говорит только об одном - ОПРАВДАНИИ. Ведь если осудят, то законен вопрос - чего же полгода то тянули ?! В общем вся эта история - как грязная лужа, раз вляпались - по любому не отмоешься... . 

  • VeloVelo
    Открытое письмо супруги велого ... (32)
    VeloVelo-Фото

    История тёмная. Но, как бы там ни было, КОМАНДА, если она есть на самом деле КОМАНДА,
    в Любом Случае, ОБЯЗАНА поддержать своего спортсмена,
    даже если он в чем-то дал слабину. Иначе, что это за Команда?  

     

    ЗЫ: Не так уж много и надо спортсмену для того, чтобы он почувствовал себя человеком.
    разве сложно это ему дать?  



    Ждем ответа от Хамидуллина.

  • Адриен
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    Адриен-Фото
    Тогда и Армстронгу ТЕМ БОЛЕЕ надо все возвращать...
  • сервело
    Наиро Кинтана: «Все усилия в э ... (8)
    сервело-Фото

    уверен что Фрум не в гонке

  • сервело
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    сервело-Фото
    Браво, Мауро! Как мало есть в мире людей с независимым мнением и как много тех, кому нужен пастух
  • RVL
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    RVL-Фото

    Вернее тоже самое...динамо..

    Время покажет

  • staurt
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    staurt-Фото
    Входит в список разрешенных WADA препаратов для спортсменов, но в дозировке не превышающей 1600 мкг в сутки. Превышение суточной дозировки является нарушением антидопинговых правил.Можете прочитать на вики. Больше нормы = допинг, какие еще могут быть обсуждения...
  • RVL
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    RVL-Фото

    Цитата: Lex
    А ведь Фрум делает ровно то же самое, что делал Контадор. О положительной допинг-пробе стало известно 29 сентября 2010 года, что не помешало Контадору выступить на Джиро-2011. Только вот кленбутерол - однозначно из списка запрещенных препаратов, в отличии от сальбутамола, да еще эти частички пластика в крови...
     
    Мы должны быть добрее друг к другу, товарищиdirol
    uci пока что, делает с Фрумом не то, что делало с Контадором.

  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (32)
    yayaya-Фото
    Цитата: fatrider71
    Мария, Ивану здоровья.. верю все будет хорошо.
    Спасибо огромное!!!
  • Kunavi
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    Kunavi-Фото

    "Не будем (Sky Team) прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он (Giro) прогнется под нас".

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 февраля

Rory Sutherland (UAE Team Emirates)

Pascal Eenkhoorn (Team Lotto NL - Jumbo)

Eric Marcotte (UnitedHealthcare Pro Cycling Team)

9 февраля

Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ)

10 февраля

Pieter Van Speybroeck (Wanty - Groupe Gobert)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2018 (35)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)