Вольта Альгарве-2018. Маршрут

Вольта Альгарве-2018, португальская многодневная велогонка категории 2. HC пройдёт с 14 по 18 февраля. 44-й выпуск гонки будет состоять из пяти этапов, на старт выйдут 173 велогонщика из 25 команд. Организаторы предусмотрели этапы для гонщиков всех специализаций. Из пяти этапов гонки два подойдут спринтерам – 1-й и 4-й, два – 2-й и 5-й - для горнков, завершатся финишем в подъём, 3-й этап – индивидуальная гонка на время.

2-й этап – самый серьёзный тест для генеральщиков. На финальном подъёме Фойа (Foia) участники за 15,2 км поднимутся от высоты 158 м над уровнем моря до высоты 900 м. В начале подъёма градиент составит 4,7%, в середине возрастёт до 9,5%, финальный отрезок – 3 км с 6% средним градиентом.

5-й этап с двойным прохождением 3-км подъёма Мальхан, где на первых двух километрах градиент будет достигать 10,3%.

Победитель Вольты Альгарве прошлого года Примож Роглич не будет защищать свой титул. Среди основных претендентов на победу – двукратный победитель Вольты Альгарве 2015-2016 годов Герант Томас (Sky), победитель 2014 года и призёр прошлого года Михал Квятковски (Sky), Ричи Порт (BMC), победитель Вольты Альгарве 2013 года Тони Мартин (Katusha-Alpecin), Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Луис Мейнтьес (Dimension Data) и многие другие.

Этапы Вольты Альгарве-2018:

Этап 1. Albufeira – Lagos, 192,6 км

Этап 2. Sagres - Alto da Fóia, 187,9 км

Этап 3. Lagoa – Lagoa, ITT, 20,3 км

Этап 4. Almodôvar – Tavira, 199,2 км

Этап 5. Faro - Loulé/Alto do Malhão, 173,5 км

Стартовый состав:

BMC RACING TEAM

1 GERANS Simon (Aus)

2 KÜNG Stefan (SUI)

3 PORTE Richie (Aus)

4 ROELANDTS Jürgen (Bel)

5 TEUNS Dylan (Bel)

6 VAN GARDEREN Tejay (USA)

7 VLIEGEN Loïc (Bel)



BORA-HANSGROHE

11 BENEDETTI Cesare (Ita)

12 GROSSSCHARTNER Felix (AUT)

13 PELUCCHI Matteo (Ita)

14 KONRAD Patrick (AUT)

15 PÖSTLBERGER Lukas (AUT)

16 SARAMOTINS Aleksejs (Lat)

17 SCHILLINGER Andreas (GER)



FDJ

21 DEMARE Arnaud (Fra)

22 CIMOLAI Davide (Ita)

23 DELAGE Mickael (Fra)

24 GUARNIERI Jacopo (Ita)

25 KONOVALOVAS Ignatas (Ltu)

26 LE GAC Olivier (Fra)

27 SINKELDAM Ramon (Ned)



LOTTO - SOUDAL

31 CAMPENAERTS Victor (Bel)

32 DE BUYST Jasper (Bel)

33 DEBUSSCHERE Jens (Bel)

34 KEUKELEIRE Jens (Bel)

35 MAES Nikolas (Bel)

36 NAESEN Lawrence (Bel)

37 WALLAYS Jelle (Bel)



MOVISTAR TEAM

41 BICO MATOS Nuno Miguel Alves (Por)

42 OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes (Por)

43 ROSON GARCIA Jaime (Esp)

44 SEPULVEDA Eduardo (Arg)

45 SÜTTERLIN Jasha (Ger)

46 VALLS FERRI Rafael (Esp)

47 –



QUICK STEP FLOORS

51 GILBERT Philippe (Bel)

52 JUNGELS Bob (Lux)

53 LAMPAERT Yves (Bel)

54 SCHACHMANN Maximilian (GER)

55 SENECHAL Florian (Fra)

56 SERRY Pieter (Bel)

57 STYBAR Zdenek (Cze)



TEAM DIMENSION DATA

61 MEINTJES Louis (RSA)

62 BOASSON HAGEN Edvald (Nor)

63 KING Benjamin (USA)

64 ANTON HERNANDEZ Igor (Esp)

65 PAUWELS Serge (Bel)

66 THWAITES Scott (GBr)

67 VAN ZYL Johann (RSA)



TEAM KATUSHA-ALPECIN

71 GONCALVES Jose (Por)

72 SMIT Willie (RSA)

73 LAMMERTINK Maurits (Ned)

74 MACHADO Tiago (Por)

75 MARTIN Tony (GER)

76 RESTREPO VALENCIA Jhonatan (Col)

77 SPILAK Simon (Slo)



TEAM LOTTO NL - JUMBO

81 GROENEWEGEN Dylan (Ned)

82 JANSEN Amund Grøndahl (Nor)

83 KUSS Sepp (USA)

84 LINDEMAN Bertjan (Ned)

85 MARTENS Paul (GER)

86 ROOSEN Timo (Ned)

87 TANKINK Bram (Ned)



TEAM SKY

91 DOULL Owain (GBr)

92 ELISSONDE Kenny (Fra)

93 GOLAS Michal (Pol)

94 KWIATKOWSKI Michal (Pol)

95 KIRYIENKA Vasil (Blr)

96 THOMAS Geraint (GBr)

97 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)



TEAM SUNWEB

101 GESCHKE Simon (GER)

102 HINDLEY Jai (Aus)

103 HOFSTEDE Lennard (Ned)

104 KÄMNA Lennard (GER)

105 OOMEN Sam (Ned)

106 TEN DAM Laurens (Ned)

107 HAGA Chad (USA)



TREK-SEGAFREDO

111 BRÄNDLE Matthias (AUT)

112 DEGENKOLB John (GER)

113 GUERREIRO Ruben (Por)

114 MOLLEMA Bauke (Ned)

115 MULLEN Ryan (Irl)

116 RAST Grégory (SUI)

117 STUYVEN Jasper (Bel)



UAE - TEAM EMIRATES

121 CONTI Valerio (Ita)

122 LAENGEN Vegard Stake (Nor)

123 MARTIN Daniel (Irl)

124 POLANC Jan (Slo)

125 RAVASI Edward (Ita)

126 SUTHERLAND Rory (Aus)

127 SWIFT Ben (GBr)



CAJA RURAL-SEGUROS RGA

131 REIS Rafael Ferreira (Por)

132 SILVA Joaquim (Por)

133 ZABALA Josu (Esp)

134 LASTRA MARTINEZ Jonathan (Esp)

135 MOREIRA Mauricio (Uru)

136 AMEZQUETA MORENO Julen (Esp)

137 –



COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS

141 HERRADA LOPEZ José (Esp)

142 BONNAFOND Guillaume (Fra)

143 CLAEYS Dimitri (Bel)

144 HOFSTETTER Hugo (Fra)

145 LE TURNIER Mathias (Fra)

146 TURGIS Anthony (Fra)

147 VAN STAEYEN Michael (Bel)



WANTY – GROUPE GOBERT

151 DUPONT Timothy (Bel)

152 OFFREDO Yoann (Fra)

153 BACKAERT Frederik (Bel)

154 DEVRIENDT Tom (Bel)

155 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)

156 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)

157 SMITH Dion (NZl)



AVILUDO-LOULETANO-ULI

161 MENDONÇA Luís (Por)

162 RUBIO Vicente Garcia De Mateos (Esp)

163 FERNANDES Luis (Por)

164 PÉREZ MARTIN Juan Ignacio (Esp)

165 EVANGELISTA André Piedade (Por)

166 HERNÁNDEZ Óscar (Esp)

167 BARBOSA Marcio (Por)



EFAPEL

171 MESTRE Daniel (Por)

172 SILVA Rafael (Por)

173 PAULINHO Pedro (Por)

174 JURADO RODRIGUEZ Marcos (Esp)

175 DUARTE FERREIRA SILVA Bruno (Por)

176 CASIMIRO Henrique (Por)

177 DEL PINO CORROCHANO Jesus (Esp)



LA ALUMINIOS

181 FERREIRA DE ALMEIDA Nuno Alexandre (Por)

182 RIBEIRO David (Por)

183 VIDEIRA Patrick (Por)

184 LEAÇA Gonçalo (Por)

185 MANSILHAS Fábio (Por)

186 SILVA Paulo (Por)

187 FERNANDES João (Por)



LIBERTY SEGUROS - CARGLASS

191 CRISPIM André (Por)

192 CARVALHO André (Por)

193 MARTINGIL César (Por)

194 LOURENCO Rafael (Por)

195 GONÇALVES Gaspar (Por)

196 LOPES Pedro (Por)

197 FERNANDES Venceslau (Por)



MIRANDA-MORTÁGUA

201 BARBIO António (Por)

202 MEIRELES Nuno (Por)

203 NUNES Hugo (Por)

204 MARQUES Damien (Fra)

205 CARVALHO Goncalo (Por)

206 MAGELHAES Jorge (Por)

207 CAMPOS Francisco (Por)



RADIO POPULAR - BOAVISTA

211 GONCALVES DOMINGOS Andre Maciel (Por)

212 PELEGRÍ FERRANDIS Óscar (Esp)

213 TROFIMOV Yury (Rus)

214 GOMES Luís (Por)

215 SILIN Egor (Rus)

216 BENTA Joao (Por)

217 RODRIGUES David Miguel Costa (Por)



SPORTING TAVIRA

221 NOCENTINI Rinaldo (Ita)

222 BRANDÃO Jóni Silva (Por)

223 TOFFALI Nicola (Ita)

224 GRIGORIEV Alexander (Rus)

225 LIVRAMENTO David Da Silva (Por)

226 GONZALEZ Mario (Esp)

227 MARQUE PORTO Alejandro Manuel (Esp)



VITO-FEIRENSE-BLACKJACK

231 LEMOS PINTO Edgar Miguel (Por)

232 DE MATOS SANCHO Hugo (Por)

233 AFONSO Luis (Por)

234 COUTINHO Leonel Sousa (Por)

235 MATIAS João (Por)

236 SANTOS Goncalo (Por)

237 ERRAZKIN PEREZ Xuban (Esp)



W52/FC PORTO

241 CESAR VELOSO Gustavo (Esp)

242 MESTRE Ricardo (Por)

243 FONTE César (Por)

244 VINHAS Rui (Por)

245 RODRIGUES Joao (Por)

246 NEVES FERNANDES José (Por)

247 CALDEIRA Samuel José Rodrigues (Por)