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Том Скуйиньш – победитель Trofeo Lloseta – Andratx-2018

Том Скуйиньш – победитель гонки серии Mallorca Challenge-2018 - Trofeo Lloseta – Andratx

 

 

  Том Скуйиньш (Toms Skujiņš) стал победителем третьей гонки серии Mallorca Challenge-2018 - Trofeo Lloseta – Andratx. 26-летний латвийский гонщик команды Trek-Segafredo одержал победу из одиночного отрыва, атаковав за 7 км до финиша. Том Скуйиньш опередил ближайшего преследователя, австрийского гонщика команды Bora-hansgrohe Грегора Мюльбергера (Gregor Mühlberger) на 25 секунд.

 

Photo © BettiniPhoto©2018Trek-Segafredo

 

 

  Том Скуйиньш: «Это было гораздо труднее, чем ожидал. Много раз в гонке у меня были проблемы, но в конце, благодаря командной работе, всё получилось, и это невероятно. Я был очень рад, что еду гонку в майке команды Trek-Segafredo, потому что команда не отступала, мы всегда были впереди, чтобы что-то предпринять в гонке. Если бы Михаэль Гогль не атаковал за 60 км до финиша, мы бы сегодня не выиграли. Когда Гогль ехал в одиночку, в следующей за ним группе у нас было трое или четверо гонщиков, всё, что нам оставалось, это сидеть на колесе. А потом, когда его добрали, мы снова начали атаковать».

 

  Стивен де Йонг, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Мы с командой планировали ехать гонку агрессивно, потому что это был единственный способ победить Велленса и Вальверде. Ребята придерживались плана, Гогль атаковал за 70 км до финиша, хорошо отработал, заставив другие команды тратить силы на преследование. И когда его добрали за 12 км до финиша, у нас в первой группе оставались три гонщика. Потом Томас увидел шанс для атаки,  пока другие гонщики колебались и оглядывались, увидели, что Бауке готов реагировать на контратаки. После этого гонщики в отрыве немного потеряли мотивацию, и тут разрыв быстро стал расти. Сначала у Тома было 10 секунд, потом 15, затем он набрал полминуты над пелотоном и удержал до финиша».

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Теги к статье: Том Скуйиньш Toms Skujins Trek-Segafredo Mallorca Challenge-2018

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 00:24 | Регистрация: 4.07.2011

    Тоис , а именно так у латышей, Артурс, Ивановс и поехали...короче с почином в треке и началом сезона, красиво....

     

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Комментарии

  • motte
    Том Скуйиньш – победитель Trof ... (1)
    motte-Фото

    Тоис , а именно так у латышей, Артурс, Ивановс и поехали...короче с почином в треке и началом сезона, красиво....

     

  • Александра
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (18)
    Александра-Фото

    Удачи Павлу. Да, я не любитель командного доминирования Скай, но парнишке уж точно лучше попасть в сильнейшую команду мирового тура, чем трудоустроиться в одну из команд России.

    Да и какие у нас команды? Вспомнишь провальный сезон Русвело... так лучше и не вспоминать.

  • Юджин
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (7)
    Юджин-Фото
    Какие там другие правила...

    1. В Аргентину приезжает очень мало топовых генеральщков. В этот раз прилетел только Нибали и Майка. Нибали сразу ликвидировали, подсыпав ему слабительного.

    2. Для гонщиков Мирового тура - это первая гонка сезона и они далеки от пика своей физической формы.

    3. Аргентинцы целенаправленно готовятся к этому старту.

    4. Индейцы тоба принесли в жертву дракону трех девственниц и тот своим дыханием сделал попутный ветер на финальной горе. Был бы встречный или хотя-бы боковой Najar врядли продержался бы на продуваемой, лысой горе 15 км. в одиночку.


    Аргентинцы молодцы, побеждают дома и радуют местных любителей велоспорта.
  • Юджин
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (4)
    Юджин-Фото

    Если бы тренер ехал за ними на техничке, то как тогда грузовик мог бы сбить гонщиков сзади. 

  • Roscomsport
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Roscomsport-Фото

    Более всего о гонщике, как и о любом человеке, говорят моменты, когда он в кризисе, когда проиграл...
    Вы друзья видели это многократно. Для меня эталоном выдержки из современных гонщиков является Фрум и Дюмулан.

  • Berdok
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Berdok-Фото

    Фрум или глупец или совсем сам себе не принадлежит 

  • Berdok
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Berdok-Фото
    давно в домохозяйках?
  • ironharley
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (4)
    ironharley-Фото

    Жесть. Еще у нас бы потренировались, нашли место... У нас всех оптом задавили бы и никтонеуиноуен(ц).

    ЗЫЖ Деплюс вообще коасавелла - то через отбойник вместе с велом, то через полгода под грузовик и цел. Пьяным катается чтоли? )))) *для моралистов - это стёб был ща*

  • hodorik
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (7)
    hodorik-Фото

    Там совсем другие правила ведения гонки местными гонщиками , поэтому местные и побеждают , молодцы всё правильно , вваливать валить и валить без остановки . И не сюсюкаются они просто рвут .

  • Shalam s Urala
    Гонсало Нахар – победитель 5 э ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    кажется, что наблюдал Эль Ниньо ещё в прошлой жизни.. или даже в позапрошлой. в 2001-м половину Вуэльты ехал в золоте, а на последнем этапе Касеро помог потерять майку. в 2002-м тоже пол Вуэльты в золоте, Эрас майку отобрал, а Эраса Гонсалес на последней разделке раздел.. - разделка - > раздел ))

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