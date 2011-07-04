Том Скуйиньш – победитель Trofeo Lloseta – Andratx-2018

Том Скуйиньш – победитель гонки серии Mallorca Challenge-2018 - Trofeo Lloseta – Andratx

Том Скуйиньш (Toms Skujiņš) стал победителем третьей гонки серии Mallorca Challenge-2018 - Trofeo Lloseta – Andratx. 26-летний латвийский гонщик команды Trek-Segafredo одержал победу из одиночного отрыва, атаковав за 7 км до финиша. Том Скуйиньш опередил ближайшего преследователя, австрийского гонщика команды Bora-hansgrohe Грегора Мюльбергера (Gregor Mühlberger) на 25 секунд.

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Том Скуйиньш: «Это было гораздо труднее, чем ожидал. Много раз в гонке у меня были проблемы, но в конце, благодаря командной работе, всё получилось, и это невероятно. Я был очень рад, что еду гонку в майке команды Trek-Segafredo, потому что команда не отступала, мы всегда были впереди, чтобы что-то предпринять в гонке. Если бы Михаэль Гогль не атаковал за 60 км до финиша, мы бы сегодня не выиграли. Когда Гогль ехал в одиночку, в следующей за ним группе у нас было трое или четверо гонщиков, всё, что нам оставалось, это сидеть на колесе. А потом, когда его добрали, мы снова начали атаковать».

Стивен де Йонг, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Мы с командой планировали ехать гонку агрессивно, потому что это был единственный способ победить Велленса и Вальверде. Ребята придерживались плана, Гогль атаковал за 70 км до финиша, хорошо отработал, заставив другие команды тратить силы на преследование. И когда его добрали за 12 км до финиша, у нас в первой группе оставались три гонщика. Потом Томас увидел шанс для атаки, пока другие гонщики колебались и оглядывались, увидели, что Бауке готов реагировать на контратаки. После этого гонщики в отрыве немного потеряли мотивацию, и тут разрыв быстро стал расти. Сначала у Тома было 10 секунд, потом 15, затем он набрал полминуты над пелотоном и удержал до финиша».