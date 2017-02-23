Тур Абу-Даби-2017. Маршрут и участники

Тур Абу-Даби в этом году пройдёт в третий раз, но впервые в качестве гонки календаря Мирового тура. Изменилось и время проведения, два года подряд Тур Абу-Даби завершал сезон, но благодаря новому статусу, он переместился на февраль. Тур Абу-Даби-2017 будет также состоять из четырёх этапов и пройдёт с 23 по 26 февраля. Организаторы увеличили протяжённость этапов, общая протяжённость гонки составит 675 км. Формат Тура Абу-Даби остался прежним – три спринтерских этапа и королевский (3-й этап) с финишем в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet).

Photo credit: Ansa /Peri - Zennaro

Маршрут Тура Абу-Даби-2017

1-й, 2-й этап и 4-й этапы – спринтерские, финальные километры первых двух этапов проложены по широким прямым дорогам. Финальный спринтерский, 4-й этап, пройдёт на искусственном острове Яс в Абу-Даби. Гонщики проедут 26 кругов по знаменитой гоночной трассе Формулы-1, каждый из кругов – 5,5 км.

Королевский этап Тура Абу-Даби-2017 – 3-й этап с финишем в подъём Джебель-Хафит. Дорога пойдёт вверх на последних 15 км дистанции, сам подъём протяжённостью 11 км со средним градиентом 8-9%, на последних 3 км градиент достигает 11%.

Участники Тура Абу-Даби-2017

Тур Абу-Даби-2017 соберёт звёздный состав как спринтеров мирового уровня, так и горняков. Защищать титул победителя Тура Абу-Даби-2016 выйдет Танел Кангерт (Astana).

Бороться за победу на спринтерских этапах будут Марсель Киттель (Quick-Step Floors), недавно ставший победителем Тура Дубая-2017, Андре Грайпель (Lotto Soudal), Калеб Юэн (Orica-Scott), Марк Кэвендиш (Dimension Data), Элиа Вивиани (Sky).

За генеральную классификацию, которая решится на 3-м королевском этапе с финишем на Джебель-Хафит, будут бороться Наиро Кинтана (Movistar), одержавший в этом сезоне победу на Вуэльте Валенсии, Бауке Моллема, одержавший в этом сезоне победу на Туре Сан-Хуан-2017 и Альберто Контадор (Trek-Segafredo), занявший 2-е место на Вуэльте Андалусии-2017, Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Фабио Ару (Astana) и Руй Кошта (UAE Abu Dhabi), финишировавшие на подиуме Тура Омана-2017, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Стевен Крёйсвейк и Роберт Гесинк (LottoNL–Jumbo), Том Дюмулин (Sunweb), Тиджей Ван Гардерен (BMC).

Этапы Тура Абу-Даби-2017

1 этап. Madinat Zayed - Madinat Zayed, 189 км

2 этап. Abu Dhabi - Abu Dhabi/Al Marina, 153 км

3 этап. Al Ain/Hazza bin Zayed Stadium - Jebel Hafeet, 186 км

4 этап. Yas Marina Circuit, 147 км