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Тур Абу-Даби-2017. Маршрут

Тур Абу-Даби-2017. Маршрут и участники

 

 

  Тур Абу-Даби в этом году пройдёт в третий раз, но впервые в качестве гонки календаря Мирового тура. Изменилось и время проведения,  два года подряд Тур Абу-Даби завершал сезон, но благодаря новому статусу, он переместился на февраль. Тур Абу-Даби-2017 будет также состоять из четырёх этапов и пройдёт с 23 по 26 февраля. Организаторы увеличили протяжённость этапов, общая протяжённость гонки составит 675 км. Формат Тура Абу-Даби остался прежним – три спринтерских этапа и королевский (3-й этап) с финишем в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet).

 

 

 

Photo credit: Ansa /Peri - Zennaro

 

Маршрут Тура Абу-Даби-2017

 

  1-й, 2-й этап и 4-й этапы – спринтерские, финальные километры первых двух этапов проложены по широким прямым дорогам. Финальный спринтерский, 4-й этап, пройдёт на искусственном острове Яс в Абу-Даби. Гонщики проедут 26 кругов по знаменитой гоночной трассе Формулы-1, каждый из кругов – 5,5 км.

 

  Королевский этап Тура Абу-Даби-2017 – 3-й этап с финишем в подъём Джебель-Хафит. Дорога пойдёт вверх на последних 15 км дистанции, сам подъём протяжённостью 11 км со средним градиентом 8-9%, на последних 3 км градиент достигает 11%.

 

Участники Тура Абу-Даби-2017

 

Тур Абу-Даби-2017 соберёт звёздный состав как спринтеров мирового уровня, так и горняков. Защищать титул победителя Тура Абу-Даби-2016 выйдет Танел Кангерт (Astana).

 

  Бороться за победу на спринтерских этапах будут Марсель Киттель (Quick-Step Floors), недавно ставший победителем Тура Дубая-2017, Андре Грайпель (Lotto Soudal), Калеб Юэн (Orica-Scott), Марк Кэвендиш (Dimension Data), Элиа Вивиани (Sky).

 

  За генеральную классификацию, которая решится на 3-м королевском этапе с финишем на Джебель-Хафит, будут бороться Наиро Кинтана (Movistar), одержавший в этом сезоне победу на Вуэльте Валенсии, Бауке Моллема, одержавший в этом сезоне победу на Туре Сан-Хуан-2017 и Альберто Контадор (Trek-Segafredo), занявший 2-е место на Вуэльте Андалусии-2017, Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Фабио Ару (Astana) и Руй Кошта (UAE Abu Dhabi), финишировавшие на подиуме Тура Омана-2017, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Рафал Майка (Bora-Hansgrohe), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Стевен Крёйсвейк и Роберт Гесинк (LottoNL–Jumbo), Том Дюмулин (Sunweb), Тиджей Ван Гардерен (BMC).

 

 

Этапы Тура Абу-Даби-2017

 

1 этап. Madinat Zayed - Madinat Zayed, 189 км

 

 

2 этап. Abu Dhabi - Abu Dhabi/Al Marina, 153 км

 

 

3 этап. Al Ain/Hazza bin Zayed Stadium - Jebel Hafeet, 186 км

 

Тур Абу-Даби-2017. Маршрут

 

 

 

4 этап. Yas Marina Circuit, 147 км

 

 

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Теги к статье: Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура маршрут

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4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
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