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Состав команды Bahrain-Merida на Тур Абу-Даби-2017

Состав команды Bahrain-Merida на Тур Абу-Даби-2017

 

  Тур Абу-Даби в этом году вошёл в календарь гонок Мирового тура. Он стартует 23 февраля и будет состоять из четырёх этапов. Команда Bahrain-Merida объявила состав на Тур Абу-Даби-2017. Капитанские полномочия разделят Никколо Бонифацио (Niccolo Bonifazio) – на спринтерских этапах и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), который будет бороться за генеральную классификацию.

 

Состав команды Bahrain-Merida на Тур Абу-Даби-2017Состав команды Bahrain-Merida на Тур Абу-Даби-2017

 

   Для Винченцо Нибали Тур Абу-Даби станет второй гонкой сезона после аргентинской многодневной гонки Тур Сан-Хуан-2017.

 

  Винченцо Нибали: «Я только что вернулся из тренировочного лагеря, который проходил на Тейде, форма продолжает улучшаться. По сравнению с Аргентиной я смогу быть более конкурентоспособным, ожидаю, что хорошо проеду гонку. Это будет моё третье участие в Туре Абу-Даби. Я хорошо знаю решающий подъём. Там интересные склоны, есть даже короткий отрезок со спуском. Если атаковать в правильный момент, можно набрать преимущество».

 

 Также на старт Тура Абу-Даби-2017 выйдут: действующий чемпион Беларуси в разделке и в групповой гонке Константин Сивцов, действующий чемпион Литвы в групповой гонке Рамунас Навардаускас, Мануэле Боаро, Франко Пеллицотти, Янец Брайкович, Валерио Аньоли.

 

Состав команды Bahrain-Merida на Тур Абу-Даби-2017:

Vincenzo Nibali, Manuele Boaro, Franco Pellizotti, Kanstantsin Siutsou, Ramunas Navardauskas, Janez Brajkovic, Valerio Agnoli,  Niccolò Bonifazio.

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Теги к статье: Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура Bahrain-Merida

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Комментарии

  • Александра
    Альберто Контадор: «Поеду на Т ... (1)
    Александра-Фото

    Я не хотел слишком рисковать в начале сезона, я много работал, и не было никакого желания, чтобы всё закончилось падением.

    Правильное решение. Конечно, было бы здорово увидеть Альберто на первом месте, но ему нужно просчитывать риски. Сезон только начался.

  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 5 (2)
    velodoctor-Фото

    Скукатища еще та. Спасибо молодому португальцу из W52, а то бы так кучей и заехали все. 

  • RVL
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 5 (2)
    RVL-Фото
    Сережа сегодня биатлоном занимался)))
    приятно его слушать, чего уж тут.
    правда помарочку допустил небольшую, за что извинялся долго, ну а мы соскучившись, даже не корили его за это.
    а трансляцию смотрел на бритиш еврике, где косяки комментаторов были не заметны. в силу "силы" моего английского! целом норм!
    Вальверде и мувики хорошо отзащищались-молодца!
  • RVL
    Вольта Альгарве-2017. Этап 5 (2)
    RVL-Фото

    С победой Роглича!

    не знаю, кто там Квято развозил в гору, но смену сдал жестоко. такое ощущение, что должер был быть страйк, обеспечивший Квято запас по времени. но кегли еле поуворачивались, устояли и поехали дальше, в лице Роглича и пацанов сзади. Ну и португалец грамотно воспользовался разборкой "бигов"-молодец!

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 5 (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    этапчик так себе..Тим молодец)

    но комментатор просто жег) вот всего лишь неколько его перлов

     

    в голове едут шесть человеков и не понимают,что они тут делают

     

    велосипедисты едущие вертушкой вращаются,а кто едет командой-те извращенцы

     

    у мотоциклистов по сравнению с велосипедистами гораздо тяжелее между ног

     

    не правильно ставит ударения,падежи,вообще плохо знает русский))

     

    зачем то приплел братьев Самохваловых)

    Сережа-вернись)))

  • rude_rider
    Бен Херманс – покоритель Зелён ... (2)
    rude_rider-Фото

    врятли это я был но все же..

    а кто этот парень из БМС?)))

     

    Ару боролся до конца не за победу на этапе  (если он видел что Бен выиграл уже) а за место в генерале ибо ехал впереди Кошты..

  • ScaRR
    Бен Херманс – покоритель Зелён ... (2)
    ScaRR-Фото

    не помню кто,  по моему Rude_rider удивлялся как Конта радуется победе над каким-то парнем из BMC  не недельке  перед Вуэльтой 2016..

     

  • marketbk
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    marketbk-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    Ладно, посмотрим в будущем , "эталонную" посадку Конты, сделанную в Треке за каких-то пару-тройку месяцев )))

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    Любовь творит чудеса)))

  • rude_rider
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    rude_rider-Фото

    Любит Дима вытаскивать резалты с архива))) хлебом не корми

  • ДимаЛел
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    ДимаЛел-Фото
    21.02.2015 Вольта Альгарве-2015 3 этап
    Vila do Bispo - Sagres (ITT), 19.0 км
    1. Tony Martin (Ger) Etixx - Quick Step 0:21:51


    19.02.2016 Вольта Альгарве-2016. Этап 3
    Sagres - Sagres, 18 км, ITT
    1. Fabian Cancellara (Swi) Trek-Segafredo 0:20:57
    2. Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step 0:21:02

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3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
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8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
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