Состав команды Bahrain-Merida на Тур Абу-Даби-2017

Тур Абу-Даби в этом году вошёл в календарь гонок Мирового тура. Он стартует 23 февраля и будет состоять из четырёх этапов. Команда Bahrain-Merida объявила состав на Тур Абу-Даби-2017. Капитанские полномочия разделят Никколо Бонифацио (Niccolo Bonifazio) – на спринтерских этапах и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), который будет бороться за генеральную классификацию.

Состав команды Bahrain-Merida на Тур Абу-Даби-2017

Для Винченцо Нибали Тур Абу-Даби станет второй гонкой сезона после аргентинской многодневной гонки Тур Сан-Хуан-2017.

Винченцо Нибали: «Я только что вернулся из тренировочного лагеря, который проходил на Тейде, форма продолжает улучшаться. По сравнению с Аргентиной я смогу быть более конкурентоспособным, ожидаю, что хорошо проеду гонку. Это будет моё третье участие в Туре Абу-Даби. Я хорошо знаю решающий подъём. Там интересные склоны, есть даже короткий отрезок со спуском. Если атаковать в правильный момент, можно набрать преимущество».

Также на старт Тура Абу-Даби-2017 выйдут: действующий чемпион Беларуси в разделке и в групповой гонке Константин Сивцов, действующий чемпион Литвы в групповой гонке Рамунас Навардаускас, Мануэле Боаро, Франко Пеллицотти, Янец Брайкович, Валерио Аньоли.

Состав команды Bahrain-Merida на Тур Абу-Даби-2017:

Vincenzo Nibali, Manuele Boaro, Franco Pellizotti, Kanstantsin Siutsou, Ramunas Navardauskas, Janez Brajkovic, Valerio Agnoli, Niccolò Bonifazio.