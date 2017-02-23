VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Abu Dhabi Tour – первая многодневка мирового тура в календаре Gazprom – RusVelo

Abu Dhabi Tour – первая многодневка мирового тура в календаре Gazprom – RusVelo

 

Команда Gazprom – RusVelo выступит на Abu Dhabi Tour, который пройдет с 23 по 26 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые «Абу-Даби Тур» состоялся в 2015 году. Молодая гонка очень быстро набирает популярность и в 2017 году вошла в календарь мирового тура.  

Маршрут гонки похож на прошлогоднее издание. Организаторы увеличили общую протяженность четырех этапов «Абу Даби Тура» после включения в календарь мирового тура, и в 2017 году она составляет 672 километра. В первый день гонка стартует и финиширует в городе Мадинат Зайед (Madinat Zayed). Второй день полностью пройдет на территории столицы ОАЭ, в Абу-Даби. Третий этап финиширует на вершине Джебель Хафит (Jebel Hafeet), а в последний день гонка пройдет на территории автодрома «Яс Марина (Yas Marina)», который принимает этапы знаменитой гоночной серии «Формула-1».

 


Abu Dhabi Tour &ndash; первая многодневка мирового тура в календаре Gazprom &ndash; RusVeloAbu Dhabi Tour &ndash; первая многодневка мирового тура в календаре Gazprom &ndash; RusVelo 


Судьба общего зачета гонки решится на тяжелом подъеме Джебель Хафит, протяженность которого составляет 10,8 км, а средний градиент – 6,6%. Победу на этапе и в общем зачете разыграют горняки, а остальные три этапа завершатся групповым финишем и борьбой спринтеров.
 
Главные надежды команды Gazprom – RusVelo связаны со спринтером Александром Порсевым. «Самочувствие после первых гонок хорошее, было несколько восстановительных дней и следом блок интенсивной работы. “Абу Даби” – гонка в очень жарком климате, но проблем с акклиматизацией у меня никогда не было. Этапы по пустыне имеют свои особенности: боковые ветра всегда вносят коррективы в ход гонки, это делает ее динамичной и непредсказуемой. На финишных километрах у меня будет отличная поддержка и возможность показать результат. Надеюсь так и будет», – прокомментировал Александр Порсев.
 
Спортивный директор Gazprom – RusVelo Паоло Розола: «Успех в Абу-Даби зависит от слаженной работы всей команды: на маршруте будет гора, несколько спринтерских финишей и очень тяжелый блок командной работы на перекрёстных ветрах. На плоских этапах будем поддерживать Александра Порсева, у него есть всё, чтобы проявить себя. У нас очень сильный состав и мы готовы для тяжелой борьбы».
 
Состав Gazprom – RusVelo: Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Фирсанов, Иван Ровный, Артур Ершов, Александр Порсев, Николай Трусов, Кирилл Свешников.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: велоспорт Gazprom – RusVelo Abu Dhabi Tour Абу-Даби Тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

23 - 26 февраля 2017

Abu Dhabi Tour

25 февраля 2017

Omloop Het Nieuwsblad

26 февраля 2017

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 февраля

Miguel Florez (Wilier Triestina)

Alexander Porsev (Gazprom - RusVelo)

Martin Velits (Quick-Step Floors)

Louis Meintjes (UAE Abu Dhabi)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2017 (113)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)