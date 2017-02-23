Abu Dhabi Tour – первая многодневка мирового тура в календаре Gazprom – RusVelo

Команда Gazprom – RusVelo выступит на Abu Dhabi Tour, который пройдет с 23 по 26 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые «Абу-Даби Тур» состоялся в 2015 году. Молодая гонка очень быстро набирает популярность и в 2017 году вошла в календарь мирового тура.



Маршрут гонки похож на прошлогоднее издание. Организаторы увеличили общую протяженность четырех этапов «Абу Даби Тура» после включения в календарь мирового тура, и в 2017 году она составляет 672 километра. В первый день гонка стартует и финиширует в городе Мадинат Зайед (Madinat Zayed). Второй день полностью пройдет на территории столицы ОАЭ, в Абу-Даби. Третий этап финиширует на вершине Джебель Хафит (Jebel Hafeet), а в последний день гонка пройдет на территории автодрома «Яс Марина (Yas Marina)», который принимает этапы знаменитой гоночной серии «Формула-1».



Abu Dhabi Tour – первая многодневка мирового тура в календаре Gazprom – RusVelo



Судьба общего зачета гонки решится на тяжелом подъеме Джебель Хафит, протяженность которого составляет 10,8 км, а средний градиент – 6,6%. Победу на этапе и в общем зачете разыграют горняки, а остальные три этапа завершатся групповым финишем и борьбой спринтеров.



Главные надежды команды Gazprom – RusVelo связаны со спринтером Александром Порсевым. «Самочувствие после первых гонок хорошее, было несколько восстановительных дней и следом блок интенсивной работы. “Абу Даби” – гонка в очень жарком климате, но проблем с акклиматизацией у меня никогда не было. Этапы по пустыне имеют свои особенности: боковые ветра всегда вносят коррективы в ход гонки, это делает ее динамичной и непредсказуемой. На финишных километрах у меня будет отличная поддержка и возможность показать результат. Надеюсь так и будет», – прокомментировал Александр Порсев.



Спортивный директор Gazprom – RusVelo Паоло Розола: «Успех в Абу-Даби зависит от слаженной работы всей команды: на маршруте будет гора, несколько спринтерских финишей и очень тяжелый блок командной работы на перекрёстных ветрах. На плоских этапах будем поддерживать Александра Порсева, у него есть всё, чтобы проявить себя. У нас очень сильный состав и мы готовы для тяжелой борьбы».



Состав Gazprom – RusVelo: Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Фирсанов, Иван Ровный, Артур Ершов, Александр Порсев, Николай Трусов, Кирилл Свешников.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo