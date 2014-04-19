- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 14:09
Тур Дубая-2017. Этап 5
Dubai - City Walk, 124 км
1. Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors
2. Elia Viviani (Ita) Sky
3. Riccardo Minali (Ita) Astana
4. Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data
5. John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo
Итоговая генеральная классификация:
1. Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors
PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI
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