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Тур Дубая-2017. Этап 5

 

Тур Дубая-2017. Этап 5

Тур Дубая-2017Dubai - City Walk, 124 км 

 

1. Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors
2. Elia Viviani (Ita) Sky
3. Riccardo Minali (Ita) Astana
4. Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data
5. John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo
 

 

 

Итоговая генеральная классификация:
1. Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors

 

 

 



PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка

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  1. Имя: Александр

    milanza

    Сегодня, 14:13 | Регистрация: 19.04.2014

    Когда он в форме, ему нет равных

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