Бауке Моллема – победитель Тура Сан-Хуан-2017

Бауке Моллема начинает сезон с победы в многодневной гонке Тур Сан-Хуан-2017

Впервые в карьере 30-летний голландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема (Bauke Mollema) начал сезон в середине января и в Аргентине. Последние 7 лет его сезон стартовал в Европе с гонок на Майорке или с Вуэльты Андалусии.

Тур провинции Сан-Хуан-2017 принёс Бауке Моллеме первую победу в сезоне. Он перехватил майку лидера общего зачёта после королевского 5-го этапа. Но защищать её пришлось до последних километров финального 7 дня гонки.

Fotografías © ILARIO BIONDI/Prensa Vuelta a San Juan

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), идущий 8-м в генеральной классификации, вместе с двумя аргентинскими гонщиками устроил проверку соперника и своих сил, уехав в отрыв дня, и на какое-то время стал виртуальным лидером общего зачёта. Команде Trek-Segafredo, а затем и спринтерским командам пришлось поработать на 7-м этапе. В итоге отрыв был нейтрализован и Бауке Моллема благополучно финишировал, сохранив майку лидера на своих плечах.

Fotografías © ILARIO BIONDI/Prensa Vuelta a San Juan

Бауке Моллема о 7-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

Бауке Моллема начинает сезон с победы в многодневной гонке Тур Сан-Хуан-2017

Бауке Моллема начинает сезон с победы в многодневной гонке Тур Сан-Хуан-2017

Photo ©Bettiniphoto

«Финальный этап оказался гораздо труднее, чем я ожидал. Всего 111 км, но проходили их очень быстро. Скорость была высокой с самого старта, думаю, в среднем 49 км/ч. Тяжёлый день.

Я не знаю, что хотел сделать Нибали, и удивился, когда он уехал в отрыв. Там было всего три гонщика, так что мы не слишком волновались. Но в какой-то момент они поехали быстрее, в любом случае, догонять их было тяжело. Их преимущество составляло полторы минуты, но я знал, что в финале нам помогут спринтерские команды.

Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, особенно Эуженио Алафачи, который после падения на вчерашнем этапе весь день ехал с полной скоростью и подвозил бачки. Грегги (Дэниэл) и Маттиас (Брендле) очень долго тянули группу, сократили разрыв. А Марко Коледан до самого финиша ехал рядом со мной. Они великолепно отработали, нас было только пятеро, но мы смогли контролировать гонку.

Приятно одержать такую победу, потому что я не так часто выигрывал многодневные гонки. Хорошо начать год с победы, которая показывает мой уровень после межсезонья. Конечно, впереди ещё много гонок, но эта победа мотивирует меня ещё больше.

Моей следующей целью будет борьба за победу на многодневной гонке в Европе, такой, как Тиррено-Адриатико. На таких гонках я много раз финишировал вторым или третьим, пора выиграть одну из них.

Я возвращаюсь в Европу, и сначала немного сбавлю темп, потому что последние пять недель я провёл очень много времени на велосипеде. Придётся снова возвращаться к холодной погоде, важно не переусердствовать. А потом у меня будут две недели тренировок перед Туром Абу-Даби».