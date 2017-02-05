VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Бауке Моллема – победитель Тура Сан-Хуан-2017

Бауке Моллема начинает сезон с победы в многодневной гонке Тур Сан-Хуан-2017

 

 

  Впервые в карьере 30-летний голландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема (Bauke Mollema) начал сезон в середине января и в Аргентине. Последние 7 лет его сезон стартовал в Европе с гонок на Майорке или с Вуэльты Андалусии.

 

  Тур провинции Сан-Хуан-2017 принёс Бауке Моллеме первую победу в сезоне. Он перехватил майку лидера общего зачёта после королевского 5-го этапа. Но защищать её пришлось до последних километров финального 7 дня гонки.

 

Бауке Моллема – победитель Тура Сан-Хуан-2017

 Fotografías © ILARIO BIONDI/Prensa Vuelta a San Juan

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), идущий 8-м в генеральной классификации, вместе с двумя аргентинскими гонщиками устроил проверку соперника и своих сил, уехав в отрыв дня, и на какое-то время стал виртуальным лидером общего зачёта. Команде Trek-Segafredo, а затем и спринтерским командам пришлось поработать на 7-м этапе. В итоге отрыв был нейтрализован и Бауке Моллема благополучно финишировал, сохранив майку лидера на своих плечах.

 

Бауке Моллема – победитель Тура Сан-Хуан-2017

 Fotografías © ILARIO BIONDI/Prensa Vuelta a San Juan

 

Бауке Моллема о 7-м этапе Тура Сан-Хуан-2017

 

Бауке Моллема начинает сезон с победы в многодневной гонке Тур Сан-Хуан-2017Бауке Моллема начинает сезон с победы в многодневной гонке Тур Сан-Хуан-2017

Бауке Моллема начинает сезон с победы в многодневной гонке Тур Сан-Хуан-2017Бауке Моллема начинает сезон с победы в многодневной гонке Тур Сан-Хуан-2017

  Photo ©Bettiniphoto

 

   «Финальный этап оказался гораздо труднее, чем я ожидал. Всего 111 км, но проходили их очень быстро. Скорость была высокой с самого старта, думаю, в среднем 49 км/ч. Тяжёлый день.

 

  Я не знаю, что хотел сделать Нибали, и удивился, когда он уехал в отрыв. Там было всего три гонщика, так что мы не слишком волновались. Но в какой-то момент они поехали быстрее, в любом случае, догонять их было тяжело. Их преимущество составляло полторы минуты, но я знал, что в финале нам помогут  спринтерские команды.

 

  Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, особенно Эуженио Алафачи, который после падения на вчерашнем этапе весь день ехал с полной скоростью  и подвозил бачки. Грегги (Дэниэл) и Маттиас (Брендле) очень долго тянули группу, сократили разрыв. А Марко Коледан до самого финиша ехал рядом со мной. Они великолепно отработали, нас было только пятеро, но мы смогли контролировать гонку.

 

  Приятно одержать такую победу, потому что я не так часто выигрывал многодневные гонки. Хорошо начать год с победы, которая показывает мой уровень после межсезонья. Конечно, впереди ещё много гонок, но эта победа мотивирует меня ещё больше.

 

  Моей следующей целью будет борьба за победу на многодневной гонке в Европе, такой, как Тиррено-Адриатико. На таких гонках я много раз финишировал вторым или третьим, пора выиграть одну из них.

 

  Я возвращаюсь в Европу, и сначала немного сбавлю темп, потому что последние пять недель я провёл очень много времени на велосипеде. Придётся снова возвращаться к холодной погоде, важно не переусердствовать. А потом у меня будут две недели тренировок перед Туром Абу-Даби».

 

Результаты 7-го этапа Тура Сан-Хуан-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Тур Сан-Хуан Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • ДимаЛел
    Командный рейтинг Мирового Тур ... (2)
    ДимаЛел-Фото
    Рейтингов полно. По сути индивидуальный рейтинг Мирового Тура является составной и основной частью Мирового рейтинга, в котором учтены все старты.
    В Мировом Туре теперь нет рейтинга по странам, а в командном учитываются результаты всех гонщиков команды, а не как раньше, когда первых 5-х, так что публиковать будем только его.
  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (4)
    ДимаЛел-Фото

    Завершилась однодневная гонка Cadel Evans Great Ocean Road Race-2017, у России 0 очков в рейтинг Мирового Тура, 5 очков заработал Павел Брутт за 34 место, они идут в зачет Мирового рейтинга.

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (2)
    Earl57-Фото

    Великолепную гонку устроил Нибали в компании с двумя местными аргентинцами! Знатно погонял пелотон при жаре за 40 градусов. 80 км в отрыве. Догнали только за два или три километра до финиша. Такое просто надо видеть good

  • VeloVelo
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (2)
    VeloVelo-Фото

    Моллема. Посмотрим на ГТ.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    owli4-Фото

    ясно биг спс, буду мониторить ютюб, может что появится :)

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    На ютубе их трансляцию вчера внезапно закрыли, а аккаунт удалили с сообщением, что удален "за многочисленные нарушения и обман зрителей". В чем конкретно выражались нарушения и обман, не сообщили. Да, качество трансляции не поражало воображение, но контент то их собственный.

    Орги Сан-Хуана пытались запустить с нового аккаунта, но не получилось. Через какое-то время они продолжили трансляцию на фейсбуке.

    Где сегодня будет трансляция и будет ли вообще, учитывая температуру выше 40 градусов, сказать трудно. Пока орги сообщили только о сокращении дистанции 7-го этапа.

    Судя по предыдущим трансляциям, в Сан-Хуане явные проблемы с ретрансляторами. Поэтому на равнинных участках они запускают вертолет и трансляция идет. В горах запускать вертолет на маленькой высоте смертельно опасно. Поэтому они ждут, когда пелотон выйдет из гор и снова запускают съемки с вертолета. Но похоже на 5-м этапе кто-то пожаловался админам ютуба и те отреагировали удалением аккаунта.

  • 0x5F375A86
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (2)
    0x5F375A86-Фото

    Очень крутая гонка, астана и мувистар пропустили мощнешую рубку, было в сто раз интереснее, чем Милан - Сан-Ремо последних 20 выпусков. Там было все самое интересное: Фрум, работающий на Энао, Хаас, закрывший пару десятков атак, Порт, возомнивший себя Тони Мартином, Ускорение Майерса (UCI должны поверить его велосипед на наличие реактивных двигателей от боинга) и спринтерская рубка в конце в стиле Париж-Рубэ с кровавым туманом в глазах.

  • evgeny1330
    Дубль Тима Велленса на Challen ... (1)
    evgeny1330-Фото

    Неслабо сезон начал Велленс, что-то будет дальше.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    owli4-Фото

    Где можно посмотреть запись гонок

  • Berdok
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    Berdok-Фото

    Моллеме необходима победа

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 января

Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo)

Richie Porte (BMC Racing Team)

Steve Morabito (FDJ)

Ramunas Navardauskas (Bahrain Merida)

Juan Osorio (Manzana Postobon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2017 (135)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)