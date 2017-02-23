Тиджей Ван Гардерен начнёт сезон с Тура Абу-Даби-2017

Состав команды BMC на Тур Абу-Даби-2017

Первой гонкой Тиджея Ван Гардерена станет Тур Абу-Даби-2017, который с этого года входит в календарь гонок Мирового тура. 28-летний американский гонщик команды BMC главной целью сезона ставит Джиро д’Италия-2017, а Тур Абу-Даби станет первым тестом после зимних тренировок. Помогать Тиджею Ван Гардерену бороться за высокое место в общем зачёте будут помогать Николас Роч, в прошлом году занявший на Туре Абу-Даби 2-е место, и Самуэль Санчес.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Команда BMC будет бороться на четырёхдневной гонке следующим составом: Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen), Николас Роч (Nicolas Roche), Самуэль Санчес (Samuel Sánchez), Мануэль Квинцато (Manuel Quinziato), Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi), Мануэль Сенни (Manuel Senni), Дилан Тейнс (Dylan Teuns), Луи Влежан (Loïc Vliegen).

Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «Так как Тур Абу-Даби теперь является гонкой Мирового тура UCI, это создаёт больше прессинга на всех. Но у нас сильный состав во главе с Ван Гардереном, который, как всегда, хорошо готов к предстоящему сезону.

Николас Роч, занявший в прошлом году на этой гонке 2-е место, и Самуэль Санчес, оба показали, что находятся в форме в начале сезона, и способны играть роль ключевых помощников на этапе с финишем в подъём, или же выйти в качестве лидеров, если понадобится. Наша команда готова к гонке, каждый из гонщиков способен ехать агрессивно, когда это нужно».

Тиджей Ван Гардерен: «Я рад начать сезон 2017 года на Туре Абу-Даби, где борьба будет идти на очень высоком уровне, так как теперь на гонке можно заработать очки Мирового тура UCI. Я много работал зимой, надеюсь, что смогу проявить это в гонке и занять высокое место в генеральной классификации».