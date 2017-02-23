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Тиджей Ван Гардерен начнёт сезон с Тура Абу-Даби-2017

Состав команды BMC на Тур Абу-Даби-2017

 

  Первой гонкой Тиджея Ван Гардерена станет Тур Абу-Даби-2017, который с этого года входит в календарь гонок Мирового тура. 28-летний американский гонщик команды BMC главной целью сезона ставит Джиро д’Италия-2017, а Тур Абу-Даби станет первым тестом после зимних тренировок. Помогать Тиджею Ван Гардерену бороться за высокое место в общем зачёте будут помогать Николас Роч, в прошлом году занявший на Туре Абу-Даби 2-е место, и Самуэль Санчес.

 

Тиджей Ван Гардерен начнёт сезон с Тура Абу-Даби-2017

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Команда BMC будет бороться на четырёхдневной гонке следующим составом: Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen), Николас Роч (Nicolas Roche), Самуэль Санчес (Samuel Sánchez), Мануэль Квинцато (Manuel Quinziato), Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi), Мануэль Сенни (Manuel Senni), Дилан Тейнс (Dylan Teuns), Луи Влежан (Loïc Vliegen).

 

  Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «Так как Тур Абу-Даби теперь является гонкой Мирового тура UCI, это создаёт больше прессинга на всех. Но у нас сильный состав во главе с Ван Гардереном, который, как всегда, хорошо готов к предстоящему сезону.

  Николас Роч, занявший в прошлом году на этой гонке 2-е место, и Самуэль Санчес, оба показали, что находятся в форме в начале сезона, и способны играть роль ключевых помощников на этапе с финишем в подъём, или же выйти в качестве лидеров, если понадобится. Наша команда готова к гонке, каждый из гонщиков способен ехать агрессивно, когда это нужно».

 

 Тиджей Ван Гардерен: «Я рад начать сезон 2017 года на Туре Абу-Даби, где борьба будет идти на очень высоком уровне, так как теперь на гонке можно заработать очки Мирового тура UCI. Я много работал зимой, надеюсь, что смогу проявить это в гонке и занять высокое место в генеральной классификации».

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Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Tejay van Garderen BMC Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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Комментарии

  • HastaManana
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (9)
    HastaManana-Фото
    С помощью Гугла, Википедии и названий команд на футболках выясняется, что снимок мог быть сделан только в 2006 году (и ни в каком другом).
    ПАТАМУШТА...
    На веломайке Вальверде видим название команды: Caisse d'Epargne-Illes Balears. Так она называлась только в 2006.

    2005 Illes Balears-Caisse d'Epargne
    2006 Caisse d'Epargne-Illes Balears
    2007—2010 Caisse d'Epargne

    Ну а Контадор в Liberty Seguros был с 2003 по 2006. А после была Discovery Channel и победа на Туре-2007. А уже потом Астана.
  • Александра
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (9)
    Александра-Фото

    Я тоже исходила из того, что Контадор в 2006 катался в Астане. Но, честно сказать, я сама в то время только садилась на велосипед, а велошоссе совсем не интересовалась, так что форму совсем не знаю.)

  • Hammill
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (9)
    Hammill-Фото
    Ну кроме памяти я ещё от этого отталкивался:
    http://www.sportive.com/gerry-patterson/511633/cycling-team-names-good-luck-kee
    ping-up
    там же вроде довольно сложно было с реорганизацией LS в Астану и это было начало(?) 2006(?). Но и Перейро и Вальверде на свои подиумы Тура и Вуэльты поднимались уже в таких тёмных кассовских формах, что на фото, а не в старых светлых "Illes Balears-Caisse d'Epargne". Как пример - Карпец в 05-м.
    http://www.zimbio.com/Vladimir+Karpets/articles/VmhwvramMZj/Vladimir+Karpets+Te
    am+Katusha
  • Александра
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (9)
    Александра-Фото
    Спасибо.)
  • hodorik
    Тур Омана-2017. Этап 6 (1)
    hodorik-Фото
    Надо как и ранее выкладывать 2 минуты финиша . Спасибо за понимание .
  • Earl57
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (9)
    Earl57-Фото
    В 2006 году Контадор за Астану выступал. Судя по названию команды на его майке это 2005 год. В 2004 году "Wurth" в наименовании команды не было.
  • 0x5F375A86
    Приглашения на Париж-Рубэ 2017 (1)
    0x5F375A86-Фото

    Класс, Буани и Кокар будут! Хотел было пожаловаться, что бора-аргон не пригласили, но вспомнил, что они теперь в про-туре и могут с ноги врываться на любые гонки.

  • Hammill
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (9)
    Hammill-Фото
    мне кажется это 2006, судя по тому, что майка у Вальверде уже тёмная, до этого у Illes Balears светлая форма была, если не ошибаюсь.
  • Александра
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (9)
    Александра-Фото

    Кто-нибудь знает, первый снимок Контадора и Вальверде, - какой год? 2004, 2005?

  • Hammill
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (9)
    Hammill-Фото
    ну всё, прицепились теперь к парню.) Людям хорошо друг с другом, пусть ногти красят.)

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