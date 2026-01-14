От Страде Бьянке до Тур де Франс: новый календарь Маттео Йоргенсона на сезон-2026

Цели сезона-2026 Маттео Йоргенсона: итальянский блок весенних гонок, Льеж и Тур де Франс

26-летний американский велогонщик Маттео Йоргенсон ставит перед собой высокие цели на 2026 год. За свои первые два сезона в команде Team Visma Lease a Bike он зарекомендовал себя как ключевой гонщик команды как в классических однодневках, так и на Гранд-турах. Два года подряд Маттео Йоргенсон поднимался на высшую ступень подиума велогонки Мирового тура Париж – Ницца.

Однако в 2026 году калифорниец, живущий и тренирующийся в Ницце, решил не участвовать в своей «домашней» гонке, вместо этого выбрав блок итальянских гонок – Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо. На Тиррено-Адриатиок Маттео Йоргенсон дебютировал в 2020 году, когда выступал в команде Movistar, и теперь возвращается на эту гонку уже с опытом побед и высоких мест на многодневных гонках. На Милан – Сан-Ремо он также стартовал только в 2020 году, занял тогда 17-е место.

Монумент Льеж — Бастонь — Льеж уже обведён в календаре Йоргенсона красным цветом. В последние годы американец оставлял свой след во фламандских классиках, но в 2026 году его фокус смещается в сторону Арденн. На Льеж-Бастонь-Льеж Маттео Йоргенсон выступал дважды, в 2020 и 2021 году, но в составе команды Movistar.

Также в календаре Йоргенсона участие на Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь.

На Тур де Франс-2026 главной задачей американского гонщика будет помощь Йонасу Вингегору в борьбе за третью победу. А на подводящем к Тур де Франс Туре Швейцарии Маттео Йоргенсон возглавит команду в борьбе за победу в общем зачёте.

Маттео Йоргенсон: «Перед началом сезона я полон сил. Вместе с командой немного скорректировал свой календарь по сравнению с первыми двумя сезонами здесь. Я поставил перед собой новые цели, и команда полностью меня в этом поддерживает.

Когда возникла идея пропустить Париж — Ниццу, сначала засомневался, но с учетом моих целей на более поздний сезон решение правильное. Поэтому в этом году я выбрал итальянский блок: Страде Бьянке, Тиррено — Адриатико и Милан — Сан-Ремо.

В 2026 году пропущу несколько фламандских гонок и сосредоточусь больше на холмистых классиках. В идеале, конечно, хотелось бы проехать все весенние классики, но если действительно хочешь показать хороший результат в Арденнах, приходится делать выбор. Одна из моих главных целей весной — Льеж — Бастонь — Льеж, гонка, которой жду с большим нетерпением. Мне кажется, что такой тип гонок с более длинными подъёмами мне подходит больше. Я высоко ставлю планку, и эта гонка – отличный вызов.

Тур де Франс — это всегда кульминация моего сезона. Я сделаю всё возможное, чтобы быть в оптимальной форме и максимально поддержать Йонаса Вингегора. Перед Туром я стартую на Туре Швейцарии. Это сознательный выбор команды, и идеальная возможность снова выступить в роли лидера на генеральную классификацию, что меня очень мотивирует.

Последние два сезона были для меня практически идентичными, так что очень хотелось перемен. Наступающий год вдохновляет и бросает новые вызовы. Кажется, сейчас подходящий момент, чтобы попробовать что-то новое, чего я жду с нетерпением».

На пресс-конференции команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон развёрнуто ответил на многочисленные вопросы журналистов. CyclingUpToDate собрал цитаты американского гонщика.

Маттео Йоргенсон о Тур де Франс-2026

«Я всегда надеялся получить возможность побороться за победу на этапе, но фокус для всех нас будет на Йонасе и генеральной классификации. Как я сказал, я всегда надеюсь на возможность побороться за этап, и она возникает по обстоятельствам во время гонки, например, если выдастся день, когда я или Ваут сможем уехать в отрыв. Но когда мы стартуем на Тур де Франс, об этом не думаем. Всё сосредоточено на Йонасе».

Маттео Йоргенсон об изменениях в своём календаре гонок

«Думаю, в итоге календарь будет похожим на тот, что был раньше, - всего одна многодневка. В прошлом перед Дофине я проезжал только одну многодневную гонку, и, думаю, для меня это работает хорошо. Лучше меньше стартов, но на каждый я выхожу подготовленным — то, что мне подходит.

Арденнские классики проходят немного позже, поэтому я надеюсь выйти на пик формы примерно к тому времени. Это позже обычных сроков в марте, когда готовился к Фландрии. В этом году я сделаю перерыв после Льежа, который проходит позже, поэтому пропущу первые 10 дней командного горного сбора в Сьерре перед Туром. Я присоединюсь позже, что все сдвигается. Поэтому Тур Швейцарии больше подходит по датам.

Думаю, руководство команды прошлой осенью село и подумало, что мы можем улучшить. В этом году они хотят больше прислушиваться к нашим желаниям. Это видно по календарям — гонщикам дали больше выбора в составлении собственного расписания, и их услышали, особенно в случае с Йонасом. Им было сложно отказаться от формулы, которую они отточили для Тура, потому что они знают, что она работает, с ней дважды выиграли Тур де Франс. Но Йонас много раз спрашивал, может ли он сделать что-то по-другому и подойти к Туру иным способом, и я, честно, аплодирую им за это, потому что непросто отказаться от того, что, как ты знаешь, работает.

Когда вы составляете календарь, они действительно стараются его придерживаться. Менять решение нечестно, потому что в это вложено столько планирования. У меня никогда не возникнет такого желания, если только что-то не случится, например, травма или болезнь. Мы составили продуманный план, в который все верят, так что для меня он вряд ли сильно изменится.

Льеж — гонка, которую смотрел много раз, несколько раз участвовал, но, наблюдая последние пару лет, я всегда хотел снова её проехать. Более длинные подъемы мне , возможно, подходят больше, чем фламандские.

Помню, как смотрел многие выпуски гонки, и почему-то у меня отложился в памяти момент с Фульсангом, когда он выиграл Льеж и чуть не упал на спуске. Это засело у меня в голове. Также я выступал на Льеж с Алехандро (Вальверде), и, думаю, это было его последнее участие в этой классике. Он выигрывал ее так много раз, и я помню его страсть. Накануне мы посмотрели видео со множеством его побед на Льеж-Бастонь-Льеж. Я помню, что у меня было приятное волнение перед стартом, и я с нетерпением ждал гонку. Это особенная и историческая гонка, хочу снова её проехать, потому что думаю, что она мне хорошо подходит».

Маттео Йоргенсон об изменениях в физической форме и прогрессе в Visma Lease a Bike

«Когда попадаешь в такую структуру, где у команды есть налаженные системы, это снимает с тебя огромный груз. Тебе не нужно организовывать сборы, гадать, правильную ли тренировку ты делаешь или нужно ли нанимать диетолога. Тогда у тебя появляется больше времени в течение дня, чтобы организовать свою жизнь и заняться ещё чем-то. Вот чему я уделил больше времени с тех пор, как пришел сюда (прим. Ред. - из Movistar), налаживанию жизни, которая делает меня счастливым вне велосипеда и поддерживает мои выступления, чтобы я появлялся мотивированным и довольным собой, а не пытался справиться с выгоранием. Это помогает быть счастливым человеком. Появляется больше энергии и возможностей, когда о других вещах уже позаботились.

Сейчас я вешу немного меньше и определённо стал сильнее. Чувствую, что с каждым годом понемногу становлюсь сильнее, если сохраняю постоянство в тренировках. До недавнего времени я был еще довольно молод, и мое тело развивалось, так что думаю, это естественный прогресс. Но самое большое изменение — как твои ментальные способности открываются для других сфер жизни».

Маттео Йоргенсон о восстановлении после побед

«Это индивидуально для каждого человека, но я не самый лучший пример. Я не очень хорошо умею останавливаться в момент достижения и осмысливать это. В велоспорте это сложно, потому что когда вы выигрываете и находитесь в хорошей форме, люди хотят, чтобы эта форма продолжилась. Они думают, если ты можешь выиграть это, то сможешь выиграть и следующее. К счастью, в этой команде такого не происходит, у нас не меняют календарь, если кто-то в форме. Но в моей предыдущей команде часто случалось, что тебя могли «загонять», пока форма не уйдёт. Достижения сохраняют мотивацию, они важны. Если ты как-то не отпразднуешь, что бы это ни значило для каждого, ты начинаешь задаваться вопросом, зачем тебе бороться».

Маттео Йоргенсон о завершении карьеры Саймона Йейтса

«Гриша (менеджер команды Гриша Нирманн) позвонил мне пару дней назад и сказал, что они получили сообщение от Саймона о его решении завершить карьеру. Я не сужу людей за решения, которые они принимают. Я проникся к нему ещё большим уважением, потому что знаю, что это решение было непростым. Уверен, у него есть веские причины, и понять чужой опыт можно, только когда переживаешь его сам. Я аплодирую тому, что он был готов принять трудное решение и был в нём уверен.

Не то чтобы Саймон говорил об этом в прошлом году, по крайней мере, публично или с нами. Возможно, с близкими ему людьми он это обсуждал, но в прошлом году он был настоящим профессионалом. Полностью выкладывался на всех гонках и сборах, где я был с ним. Мы говорим о том, был ли кто-то удивлён, было ли у кого-то ощущение, что он мысленно «вышел из игры», и никто из нас не может этого сказать, потому что он был профессионалом. Может, в прошлом году он был лучше, чем когда-либо, на очень высоком уровне.

Я не выигрывал Джиро и не знаю, каков этот опыт, поэтому не могу судить. Всё, что я видел, это как он выиграл Джиро, а через несколько дней отправился на высоту и присоединился к нам в подготовке к Тур де Франс. Я просто подумал тогда: «Ух ты, этот парень невероятно предан делу. У него не было никакого празднования. Люди представляют, что выиграл Гранд-тур и отпраздновал, но в велоспорте всегда есть следующая гонка. Я был восхищён».

Маттео Йоргенсон о планах бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре

«Да, я уже поставил эту цель, которую хотел бы достичь в какой-то момент своей карьеры. Ещё предстоит выяснить, возможно это или нет. Ты узнаешь, только если попробуешь и появишься на старте. Сейчас не могу ответить, возможно ли мне бороться (за генеральную классификацию на Гранд-туре), но я бы очень хотел когда-нибудь получить такую возможность. Уверен, в следующие четыре года найдется момент, когда я смогу вложить много ресурсов в борьбу на одном из Гранд-туров, и действительно снова попробовать свои силы в генеральной классификации».